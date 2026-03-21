दिल्ली के बाद अब बेंगलुरु में... Honey Singh के कॉन्सर्ट के बाद मेट्रो में हंगामा; 11 पर केस दर्ज

Yo Yo Honey Singh Concert In Bengaluru: बेंगलुरु मेट्रो में कॉन्सर्ट के बाद युवकों के हंगामे का वीडियो वायरल हुआ. नियमों के उल्लंघन पर 11 छात्रों पर केस दर्ज हुआ. घटना ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अनुशासन और जिम्मेदार व्यवहार की जरूरत को फिर उजागर किया.
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बेंगलुरु में एक कॉन्सर्ट के बाद जोश इतना बढ़ गया कि मेट्रो के अंदर ही ‘पार्टी’ शुरू हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ युवक ट्रेन के फर्श पर बैठकर जोर-जोर से गाते और शोर मचाते नजर आए. इस हरकत से बाकी यात्रियों को परेशानी हुई और मामला अब पुलिस तक पहुंच गया. मजेदार बात यह है कि जो वीडियो लोगों को पहले एंटरटेन कर रहा था, वही अब बहस का मुद्दा बन गया है क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसी आजादी सही है या नियमों का पालन जरूरी है?
क्या हुआ मेट्रो के अंदर?
वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कॉन्सर्ट से लौट रहे कुछ युवक मेट्रो के अंदर अनुशासन भूल गए. वे ट्रेन के फर्श पर बैठ गए और तेज आवाज में गाने गाने लगे. इस दौरान उन्होंने आसपास मौजूद यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा. कई यात्रियों को इससे परेशानी हुई, क्योंकि मेट्रो में इस तरह का व्यवहार नियमों के खिलाफ माना जाता है. बेंगलुरु मेट्रो के नियमों के अनुसार, फर्श पर बैठना और दूसरों को डिस्टर्ब करना सख्त मना है. इसके बावजूद युवकों की यह हरकत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.
ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇರುವವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ.
ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ.@OfficialBMRCL @BlrCityPolice @blrcitytraffic pic.twitter.com/ByHoqElxRV
— Aditya Samarth (@aaditya_samarth) March 17, 2026
ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇರುವವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ.
ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ.@OfficialBMRCL @BlrCityPolice @blrcitytraffic pic.twitter.com/ByHoqElxRV
— Aditya Samarth (@aaditya_samarth) March 17, 2026
पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
इस मामले में BMRCL के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की. पीण्य पुलिस स्टेशन में एनसीआर (Non-Cognizable Report) दर्ज किया गया और कुल 11 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया. इन पर कर्नाटक पुलिस एक्ट के तहत सार्वजनिक असुविधा फैलाने का आरोप लगाया गया. हालांकि, पुलिस ने उनसे माफी पत्र भी लिखवाया. इस कार्रवाई के बाद यह साफ हो गया कि मेट्रो में नियम तोड़ने पर सख्ती बरती जा रही है.
सोशल मीडिया पर क्यों मचा बवाल?
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ यूजर्स ने इसे मजेदार बताया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे गलत ठहराया. कई लोगों ने कहा कि अगर ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगी, तो बेंगलुरु मेट्रो की हालत भी Delhi Metro जैसी हो सकती है, जहां अक्सर अजीब व्यवहार के वीडियो सामने आते रहते हैं. यह घटना इस बात का संकेत है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अनुशासन बनाए रखना कितना जरूरी है.
क्या सीख देती है यह घटना?
यह पूरा मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहरी जीवन की एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है. तेजी से बढ़ते शहरों में मेट्रो जैसी सुविधाएं लोगों की लाइफलाइन बन चुकी हैं. ऐसे में यात्रियों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे नियमों का पालन करें और दूसरों का सम्मान करें. एक्सपर्ट्स का मानना है कि पब्लिक प्लेस में सही व्यवहार ही सभी के लिए यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाता है. यह घटना एक याद दिलाती है कि मस्ती अपनी जगह है, लेकिन नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी है.