पति की मौत और बच्चों की दूरी के बाद टूटी नहीं हिम्मत, देखिए कैसे देवी जी बनीं सैकड़ों बेजुबानों की सहारा
Heartwarming Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है. यह कहानी है दिल्ली की देवी जी की, जो अपने छोटे से शेल्टर में 70–80 कुत्तों की देखभाल करती हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 16, 2025, 09:06 AM IST
Devi Ji Dog Shelter: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है. यह कहानी है दिल्ली की देवी जी की, जो अपने छोटे से शेल्टर में 70–80 कुत्तों की देखभाल करती हैं. पति के निधन के बाद जब उनके अपने बच्चे भी उन्हें छोड़कर चले गए, तब उन्होंने इन बेसहारा कुत्तों को ही अपना परिवार बना लिया.

देवी जी की जिंदगी कैसी रही?

देवी जी की कहानी बहुत दर्दनाक है. उनके पति के गुजरने के बाद बच्चों ने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया. अकेली रह गईं देवी जी ने हार नहीं मानी और अपना जीवन सड़कों पर भटकते बेजुबान कुत्तों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया. आज वे हर दिन इन कुत्तों को खाना खिलाती हैं, उनका इलाज कराती हैं और प्यार देती हैं.

 

 

यह वीडियो कैसे आया सामने?

इस भावुक कहानी को इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर नीतू बिष्ट रावत ने साझा किया. उन्होंने बताया कि दिल्ली में सफर के दौरान उनकी मुलाकात देवी जी से हुई. जब नीतू ने उनकी जिंदगी के बारे में सुना तो वे रो पड़ीं. वीडियो में नीतू कहती हैं, “इनके बच्चे इन्हें छोड़कर चले गए जब से इनके पति इस दुनिया से चले गए. जी हां, मिलिए देवी जी से, जो 70–80 कुत्तों को अपने पास रखती हैं एक छोटे से शेल्टर में.”

नीतू ने कैसे की मदद?

वीडियो में दिखाया गया कि नीतू ने कुत्तों के लिए खाना उपलब्ध कराया और अपने फॉलोअर्स से भी अपील की कि वे किसी न किसी तरह देवी जी की मदद करें. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोग इंसानियत की असली मिसाल हैं और इन्हें सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्यार और तारीफ दी. कई यूजर्स ने शेल्टर का पता पूछकर मदद करने की इच्छा जताई. एक ने लिखा, “इतना प्यार और जागरूकता फैलाने के लिए धन्यवाद, मैं सच में उनसे मिलने जाना चाहता हूं.” वहीं, कई लोगों ने नीतू की भी तारीफ की कि उन्होंने ऐसी प्रेरणादायक कहानी सबके सामने लाई.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

