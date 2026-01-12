आंखों में काजल, गले में रुद्राक्ष! महाकुंभ की मोनालिसा के बाद माघ मेले में दिखी नई वायरल गर्ल माही, बनी इंटरनेट सेंसेशन

Viral Girl Maahi Nishad At Magh Mela: महाकुंभ 2025 में मोनालिसा की चर्चा के बाद अब माघ मेले में प्रयागराज की माही निषाद अचानक सुर्खियों में आ गई हैं. संगम तट पर माला बेचने वाली माही अपनी सादगी और पारंपरिक अंदाज के चलते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. देखते ही देखते माघ मेले की यह साधारण सी लड़की श्रद्धालुओं और इंटरनेट यूज़र्स के बीच एक नई सेंसेशन बन गई है.

संगम तट पर माला बेचते हुए माही कैसे बनीं वायरल?

माही निषाद रोज की तरह संगम तट पर माला बेच रही थीं, तभी किसी श्रद्धालु ने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. भारतीय परिधान, आंखों में गहरा काजल और गले में रुद्राक्ष की माला पहने माही की तस्वीरें और वीडियो लोगों को खूब पसंद आने लगे. इसके बाद संगम आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ माला खरीदने, बल्कि माही के साथ सेल्फी लेने भी पहुंचने लगे.

माही का सिंपल लेकिन पारंपरिक पहनावा उन्हें भीड़ में अलग पहचान देता है. उनका आत्मविश्वास, शांत चेहरा और धार्मिक प्रतीकों से सजा रूप श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है. कई लोग उन्हें देवी स्वरूप से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ उनकी सादगी को माघ मेले की आत्मा बता रहे हैं. यही वजह है कि माही देखते ही देखते मेले का एक चर्चित चेहरा बन गई हैं.

वायरल होने के बाद माही की जिंदगी में क्या बदला?

सोशल मीडिया पर पहचान मिलने के बावजूद माही की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. उनका कहना है कि वायरल होने के बाद माला बेचने का काम लगभग ठप हो गया है. दिन भर लोग उन्हें घेरकर खड़े रहते हैं, कोई सेल्फी लेता है तो कोई सवाल-जवाब करता रहता है. इस वजह से उनकी रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ा है और आर्थिक तंगी का संकट गहरा गया है. माही का कहना है कि सोशल साइट्स पर पहचान मिलना उनके लिए एक अलग अनुभव है. माघ मेले में आने वाले लोगों का प्यार ही उन्हें यहां तक लेकर आया है. हालांकि आर्थिक परेशानियां हैं, फिर भी वह इसे गंगा जी की कृपा मानती हैं. माही के लिए यह पहचान खुशी और संघर्ष, दोनों का मिला-जुला रूप बन गई है.

इनपुट- मोहम्मद गुफरान