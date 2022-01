ब्रेन सर्जरी के बाद बेटी दिखने लगी ऐसी तो पापा ने किया दिल छू लेने वाला काम, देखें इमोशनल Video

Father Daughter Video: एक पिता और एक बेटी (Father Daughter Love) के बीच के बंधन को शब्दों में मापा या समझाया नहीं जा सकता. यह बहुत ही प्यारा और प्योर होता है. बेटी अपने पिता के बेहद करीब होती हैं, जबकि पिता भी अपनी बेटी के लिए कुछ करने को तैयार होता है. बेटी अपने 'आइडियल मेन' में पापा के कई सारी झलकियों को देखना पसंद करती हैं.

वह चाहती है कि जैसे उसके पापा उसे प्यार करते हैं, वैसे हर कोई उसे प्यार दे सके. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक तस्वीर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब पिता ने अपने बेटी के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसकी उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती.

इंटरनेट पर बेहद पसंद की जा रही इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक पिता अपनी बेटी की सर्जरी के बाद खुद भी वैसी ही हेयरकटिंग करवा ली. इमोशनल तस्वीर में एक पिता ने उसी तरह अपना सिर मुंडाया जैसे उसकी बच्ची की ब्रेन सर्जरी के बाद हुई और यह ऑनलाइन दिल जीत रही है.

The little baby had brain surgery and her dad did the same to his own hair! Made me cry! pic.twitter.com/S5VDhK8HPn

— Figen (@TheFigen) January 25, 2022