Advertisement
trendingNow13134296
Hindi Newsजरा हटकेजीत के बाद मिस्ट्री गर्ल के साथ जमकर झूमे ईशान… आखिर कौन है ये खूबसूरत हसीना? जिसके प्यार में डूबे किशन

जीत के बाद मिस्ट्री गर्ल के साथ जमकर झूमे ईशान… आखिर कौन है ये खूबसूरत हसीना? जिसके प्यार में डूबे किशन

टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद मैदान पर जश्न के दौरान ईशान किशन एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आए. बाद में पता चला कि वह उनकी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया हैं. फाइनल में किशन ने 25 गेंदों में 54 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 09, 2026, 08:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जीत के बाद मिस्ट्री गर्ल के साथ जमकर झूमे ईशान… आखिर कौन है ये खूबसूरत हसीना? जिसके प्यार में डूबे किशन

भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरी बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद पूरे मैदान में जश्न का माहौल बन गया. खिलाड़ी एक-दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं उनके परिवार के सदस्य भी मैदान पर पहुंच गए. इसी दौरान टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन एक खूबसूरत मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आए. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस इस मिस्ट्री गर्ल को लेकर काफी उत्सुक नजर आए और जानना चाहते थे कि आखिर ईशान किशन के साथ दिखने वाली यह लड़की कौन है, जिसके साथ वह जीत के बाद बेहद खुश नजर आ रहे थे.

ये भी पढ़ें: भारत बना चैंपियन तो जश्न में डूबे अफगानी, काबुल की सड़कों पर मनी दिवाली, देखें VIDEO

कौन है ईशान किशन के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, ईशान किशन के साथ नजर आने वाली यह मिस्ट्री गर्ल कोई और नहीं बल्कि उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया हैं. अदिति हुंडिया एक जानी-मानी मॉडल हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. बताया जा रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के इस खास मौके पर अदिति भी स्टेडियम में मौजूद थीं और ईशान किशन को सपोर्ट करने पहुंची थीं. जैसे ही टीम इंडिया चैंपियन बनी, अदिति मैदान पर आईं और दोनों लवी-डवी अंदाज में जश्न मनाते नजर आए. इस दौरान दोनों एक-दूसरे के साथ झूमते और मुस्कुराते दिखाई दिए. उनकी ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिन्हें फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CricketX (@cricketx)

फाइनल में ईशान किशन बने जीत के हीरो

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इस फाइनल मुकाबले में ईशान किशन टीम इंडिया की जीत के बड़े हीरो साबित हुए. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे किशन ने तूफानी अंदाज में 25 गेंदों पर 54 रन की शानदार पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि फील्डिंग में भी ईशान किशन ने कमाल किया और तीन शानदार कैच लपके. मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई और भारत ने 96 रन से जीत दर्ज कर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Ishan Kishanishan kishan newsIshan Kishan team indiaIshan Kishan girl friend

Trending news

एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
Supreme Court News
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
India organ donation rate
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
T20 World Cup final
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
Organ Donation
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
organ donor
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
Punjab Budget 2026
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
Organ Donation
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद