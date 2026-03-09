जीत के बाद मिस्ट्री गर्ल के साथ जमकर झूमे ईशान… आखिर कौन है ये खूबसूरत हसीना? जिसके प्यार में डूबे किशन

भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरी बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद पूरे मैदान में जश्न का माहौल बन गया. खिलाड़ी एक-दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं उनके परिवार के सदस्य भी मैदान पर पहुंच गए. इसी दौरान टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन एक खूबसूरत मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आए. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस इस मिस्ट्री गर्ल को लेकर काफी उत्सुक नजर आए और जानना चाहते थे कि आखिर ईशान किशन के साथ दिखने वाली यह लड़की कौन है, जिसके साथ वह जीत के बाद बेहद खुश नजर आ रहे थे.

कौन है ईशान किशन के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल

दरअसल, ईशान किशन के साथ नजर आने वाली यह मिस्ट्री गर्ल कोई और नहीं बल्कि उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया हैं. अदिति हुंडिया एक जानी-मानी मॉडल हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. बताया जा रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के इस खास मौके पर अदिति भी स्टेडियम में मौजूद थीं और ईशान किशन को सपोर्ट करने पहुंची थीं. जैसे ही टीम इंडिया चैंपियन बनी, अदिति मैदान पर आईं और दोनों लवी-डवी अंदाज में जश्न मनाते नजर आए. इस दौरान दोनों एक-दूसरे के साथ झूमते और मुस्कुराते दिखाई दिए. उनकी ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिन्हें फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं.

फाइनल में ईशान किशन बने जीत के हीरो

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इस फाइनल मुकाबले में ईशान किशन टीम इंडिया की जीत के बड़े हीरो साबित हुए. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे किशन ने तूफानी अंदाज में 25 गेंदों पर 54 रन की शानदार पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि फील्डिंग में भी ईशान किशन ने कमाल किया और तीन शानदार कैच लपके. मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई और भारत ने 96 रन से जीत दर्ज कर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया.