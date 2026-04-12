70 साल से धधक रही है ये रहस्यमयी जमीन! लाइटर दिखाते ही निकलती हैं नीली लपटें; वीडियो हुआ वायरल

Fire Hill Video Viral: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक लड़के ने जमीन पर लाइटर से आग लगाई और जमीन ने आग पकड़ ली और लगाता जलती रही. इस वीडियो को देख सब हैरान हैं. चलिए इसके पीछे के कारण को समझते हैं.
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Video Viral: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जो नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देते हैं या जिन पर हम यकीन नहीं कर पाते हैं. जमीन में आग लगने वाला वीडियो देखकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एक शख्स ने गैस वाले लाइटर को जमीन के पास लाकर जलाया तो जमीन ने ऐसे आग पकड़ ली जैसे वहां पहले से किसी ने पेट्रोल डाल रखा हो. लेकिन हम आपको बता दें कि यहां कोई पेट्रोल या डीजल नहीं डाला गया है, बल्कि इसके पीछे को कारण 70 साल पुराने एक हादसे से जुड़ा है. चलिए जानते हैं जमीन में ये आग क्यों लग रही है.
वीडियो के कैप्शन में दावा किया जाता है कि जमीन में आग लगने वाला ये वीडियो बांग्लादेश के हरिपुर में स्थित 'आग के पहाड़' का है. इस छेत्र को 'फायर हिल'(Fire Hill) और अगुंन पहाड़ (Agun Pahar) के नाम से भी जाना जाता है. ये क्षेत्र बांग्लादेश के सिलहट जिले में स्थित है. मिली जानकारी के अनुसार सन् 1955 में यहां गैस विस्फोट हुआ था. उसके बाद से ही यहां लगातार गैस का रिसाव जाती है जिससे ये पिछले 70 सालों से लगातार जल रहा है.
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यहां जमीन से रिसने वाली मीथेन गैस हल्की नीली लपटों के साथ एक्टिव रहती है. दशकों बाद भी इस आग को कोई नहीं बुझा पाया. इस पहाड़ को लोग 'रहस्यमयी आग का पहाड़' कहते हैं. हालांकि ये वीडियो उसी स्थान का है, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. जी न्यूज वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.
Bangladesh के हरिपुर में मौजूद “fire mountain” 1955 में हुए गैस विस्फोट के बाद से लगातार जल रहा है
और दशकों बीत जाने के बाद भी आज तक बुझा नहीं है..! pic.twitter.com/2xzxceKZOJ
— मिच्च मसाला (@micchamasala) April 11, 2026
वायरल हो रहा वीडियो एक्स पर @micchamasala नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. वीडियो देख लोग हैरान हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा ये कौन सा जादू है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "ये कौन-सा चमत्कार." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये एक नेचुरल गैर रिसाव की जगह है. जहां जमीन के नीचे से निकलने वाली गैस लगातार जलती रहती है. इसलिए इसे 'आग का पहाड़' जैसा नाम दिया गया."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.