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Hindi Newsजरा हटके70 साल से धधक रही है ये रहस्यमयी जमीन! लाइटर दिखाते ही निकलती हैं नीली लपटें; वीडियो हुआ वायरल

70 साल से धधक रही है ये रहस्यमयी जमीन! लाइटर दिखाते ही निकलती हैं नीली लपटें; वीडियो हुआ वायरल

Fire Hill Video Viral: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक लड़के ने जमीन पर लाइटर से आग लगाई और जमीन ने आग पकड़ ली और लगाता जलती रही. इस वीडियो को देख सब हैरान हैं. चलिए इसके पीछे के कारण को समझते हैं.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:11 PM IST
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फोटो क्रेडिट: X Post @micchamasala
फोटो क्रेडिट: X Post @micchamasala

Video Viral: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जो नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देते हैं या जिन पर हम यकीन नहीं कर पाते हैं. जमीन में आग लगने वाला वीडियो देखकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एक शख्स ने गैस वाले लाइटर को जमीन के पास लाकर जलाया तो जमीन ने ऐसे आग पकड़ ली जैसे वहां पहले से किसी ने पेट्रोल डाल रखा हो. लेकिन हम आपको बता दें कि यहां कोई पेट्रोल या डीजल नहीं डाला गया है, बल्कि इसके पीछे को कारण 70 साल पुराने एक हादसे से जुड़ा है. चलिए जानते हैं जमीन में ये आग क्यों लग रही है.

वीडियो के कैप्शन में दावा किया जाता है कि जमीन में आग लगने वाला ये वीडियो बांग्लादेश के हरिपुर में स्थित 'आग के पहाड़' का है. इस छेत्र को 'फायर हिल'(Fire Hill) और अगुंन पहाड़ (Agun Pahar) के नाम से भी जाना जाता है. ये क्षेत्र बांग्लादेश के सिलहट जिले में स्थित है. मिली जानकारी के अनुसार सन् 1955 में यहां गैस विस्फोट हुआ था. उसके बाद से ही यहां लगातार गैस का रिसाव जाती है जिससे ये पिछले 70 सालों से लगातार जल रहा है. 

यह भी पढ़ें: नीले ड्रम पर चढ़कर गेट खोल रहा था मासूम, पैर फिसला और लग गई फांसी! CCTV में कैद हुआ मंजर

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जमीन से निकलने लगी नीली लपटें

यहां जमीन से रिसने वाली मीथेन गैस हल्की नीली लपटों के साथ एक्टिव रहती है. दशकों बाद भी इस आग को कोई नहीं बुझा पाया. इस पहाड़ को लोग 'रहस्यमयी आग का पहाड़' कहते हैं. हालांकि ये वीडियो उसी स्थान का है, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. जी न्यूज वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

लोगों को लगा चमत्कार

वायरल हो रहा वीडियो एक्स पर @micchamasala नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. वीडियो देख लोग हैरान हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा ये कौन सा जादू है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "ये कौन-सा चमत्कार." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये एक नेचुरल गैर रिसाव की जगह है. जहां जमीन के नीचे से निकलने वाली गैस लगातार जलती रहती है. इसलिए इसे 'आग का पहाड़' जैसा नाम दिया गया."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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