विश्वास तो भगवान का... 242 यात्रियों में बचे इकलौते यात्री ने जैसे ही सुनाई प्लेन क्रैश की आपबीती, इंटरनेट आएं ऐसे रिएक्शन्स

Vishwas Kumar Ramesh Alive In Plane Crash: अहमदाबाद में हुए दिल दहला देने वाले एयर इंडिया विमान हादसे में 252 में से 251 लोगों की मौत हो गई, लेकिन एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया. यह व्यक्ति हैं 40 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं. हादसे के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें 'भगवान का बच्चा' कहकर पुकार रहे हैं.

लंदन जा रहा बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान टेक-ऑफ के कुछ ही पलों बाद अहमदाबाद के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया. शहर के पश्चिमी हिस्से में मलबा चारों तरफ फैल गया. पूरे देश और एविएशन इंडस्ट्री में इस दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है.

खून से लथपथ लेकिन जिंदा

हादसे के तुरंत बाद का एक वीडियो सामने आया जिसमें विश्वास खून से लथपथ हालत में लंगड़ाते हुए एम्बुलेंस की ओर बढ़ते दिख रहे हैं. बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनके चेहरे, सीने और पैरों पर चोटें साफ नजर आईं. हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए विश्वास ने कहा, “सब कुछ बहुत जल्दी हुआ. जब मैं उठा तो चारों ओर लाशें थीं. मैं डर गया था. मैं खड़ा हुआ और भागा. विमान के टुकड़े चारों ओर बिखरे थे.” फ्लाइट मैनिफेस्ट के अनुसार, वे सीट नंबर 11A पर बैठे थे. यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि वे कैसे बचे, लेकिन बताया जा रहा है कि विमान का कुछ हिस्सा क्रैश के बाद भी सुरक्षित रह गया था.

Surviving a mid air crash by jumping out of a plane requires presence of mind, courage to jump out of a plane, and most importantly, an insane amount of luck. It's impossible for a normal person to comprehend what's happening around him in such a short amount of time. That 11A…

— Jahazi (@Oye_Jahazi) June 12, 2025