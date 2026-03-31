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Hindi Newsजरा हटके8 साल में शादी, 29 में विधवा और... जानिए कैसे एक साधारण लड़की बनी मालवा की स्वर्ण रानी!

8 साल में शादी, 29 में विधवा और... जानिए कैसे एक साधारण लड़की बनी 'मालवा की स्वर्ण रानी'!

8 साल की उम्र में निकाह और 29 की उम्र में वैधव्य अहिल्याबाई होल्कर की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि अदम्य साहस की है. जानिए कैसे एक विधवा पुत्रवधू ने मालवा का सिंहासन संभाला और भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्धार की 'स्वर्ण रानी' कहलाईं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:41 AM IST
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8 साल में शादी, 29 में विधवा और... जानिए कैसे एक साधारण लड़की बनी 'मालवा की स्वर्ण रानी'!

भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें समय की धूल भी धुंधला नहीं कर पाई. ऐसा ही एक नाम 'लोकमाता' अहिल्याबाई होल्कर का है. एक साधारण से गांव में जन्मी लड़की ने न केवल एक विशाल साम्राज्य संभाला, बल्कि औरंगजेब द्वारा तुड़वाए गए काशी विश्वनाथ और सोमनाथ जैसे मंदिरों का पुनरुद्धार कर सनातन संस्कृति को नई संजीवनी दी. ब्रिटिश यात्री बिशप हेबर ने उन्हें 'भारत की सर्वश्रेष्ठ परोपकारी शासक' कहा, तो एनी बेसेंट ने उनके काल को 'मालवा का स्वर्ण युग' माना. अहिल्याबाई सिर्फ एक रानी नहीं थीं, बल्कि एक चतुर राजनीतिज्ञ, कुशल योद्धा और दार्शनिक मां थीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया.

 बचपन कैसा रहा?

अहिल्याबाई का जन्म 31 मई, 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी कस्बे में हुआ था. उस दौर में जहां लड़कियों की पढ़ाई वर्जित थी, उनके माता-पिता ने उन्हें शिक्षित किया और युद्ध कला में पारंगत बनाया. उनकी किस्मत तब बदली जब मालवा के सूबेदार मल्हार राव होल्कर ने उन्हें एक मंदिर में देखा. मल्हार राव उनकी सादगी और संस्कारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अहिल्या को अपने बेटे खांडेराव के लिए चुन लिया. महज 8 साल की उम्र में 1733 में उनका विवाह हो गया. खांडेराव का मन राज-काज में नहीं लगता था, लेकिन अहिल्याबाई ने अपनी सूझबूझ से उनका स्वभाव बदला और उन्हें युद्ध के मैदान तक ले आईं.

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क्या भरतपुर के युद्ध ने छीन लिया अहिल्याबाई के माथे का सिंदूर?

अहिल्याबाई का वैवाहिक जीवन चुनौतियों से भरा रहा. 1745 में उन्होंने पुत्र मालेराव और फिर पुत्री मुक्ताबाई को जन्म दिया. लेकिन खुशियों को नजर लग गई जब 1754 में भरतपुर के युद्ध के दौरान एक गोली खांडेराव के सीने में लगी और उनकी मृत्यु हो गई. उस समय अहिल्याबाई की उम्र सिर्फ 29 साल थी. वे सती होना चाहती थीं, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उनके पैर पकड़ लिए और अपना जीवन प्रजा की सेवा में लगाने की भीख मांगी. उन्होंने अपने ससुर की बात मानी और सती होने का विचार त्याग दिया. इसके बाद अहिल्याबाई ने प्रशासन की कमान थामी और युद्ध क्षेत्र में ससुर का साथ देने लगीं.

क्या बेटे मालेराव की क्रूरता ने मां को कर दिया था विवश?

मल्हार राव के निधन के बाद अहिल्याबाई के बेटे मालेराव को सूबेदार बनाया गया, लेकिन वे एक अयोग्य शासक निकले. मालेराव को अजीबोगरीब शौक थे, वे शिक्षकों के जूतों में बिच्छू छिपा देते थे और उनकी तड़प देखकर आनंद लेते थे. उनका व्यवहार जनता के प्रति भी बेहद खराब था. महज नौ महीने के शासन के बाद 23 वर्ष की उम्र में एक गंभीर बीमारी से उनका देहांत हो गया. बेटे की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई के सामने सत्ता का संकट आया. दीवान गंगाधर ने उन्हें एक बच्चा गोद लेने की सलाह दी ताकि वे खुद सत्ता हथिया सकें, लेकिन अहिल्याबाई ने इस साजिश को नाकाम कर शासन की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले ली.

क्या महल की जगह 'आश्रम' से चलता था मालवा का राज?

अहिल्याबाई ने नर्मदा नदी के किनारे बसे 'महेश्वर' को अपनी नई राजधानी बनाया. उन्होंने वहां एक साधारण दो मंजिला घर बनवाया जो महल से ज्यादा एक आश्रम जैसा लगता था. इसी छोटे से घर में बैठकर वे बड़े-बड़े राजकीय फैसले लेती थीं. उनकी दिनचर्या बेहद अनुशासित थी. वे सूर्योदय से पहले उठकर नर्मदा स्नान करतीं, वेदों का पाठ सुनतीं और फिर जरूरतमंदों को दान देती थीं. वे दिन में सिर्फ एक बार शाकाहारी भोजन करती थीं और रात एक बजे तक राजकीय कार्य निपटाती थीं. उनकी सोच इतनी लोकतांत्रिक थी कि उनके सहायक भी उनके साथ बैठकर ही भोजन किया करते थे.

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क्या बेटी की शादी के लिए दी थी डाकुओं को खत्म करने की चुनौती?

प्रशासनिक सुधारों के मामले में अहिल्याबाई बहुत सख्त थीं. जब राज्य में चोरों और डाकुओं का आतंक बढ़ा, तो उन्होंने एक अनोखा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि जो कोई भी नागरिकों को इन लुटेरों से मुक्ति दिलाएगा, वे अपनी बेटी मुक्ताबाई का विवाह उसी से करेंगी. इस चुनौती को यशवंतराव फणसे नामक युवक ने स्वीकार किया. अपनी वीरता के बल पर उन्होंने राज्य को डाकुओं से मुक्त कराया और वादे के मुताबिक अहिल्याबाई ने अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी. यह फैसला दिखाता है कि उनके लिए कुल-खदान से ज्यादा वीरता और प्रजा की सुरक्षा मायने रखती थी.

क्या 'ज्वाला' तोप ने कुचला था राजपूतों का बड़ा विद्रोह?

अहिल्याबाई केवल एक दयालु मां नहीं, बल्कि एक निर्दयी योद्धा भी थीं. जब राजपूत शक्तियों ने मराठों के खिलाफ विद्रोह किया और सौभाग सिंह चंद्रावत जैसे नेता किले में छिप गए, तो अहिल्याबाई ने अपनी सेना लेकर धावा बोल दिया. उनकी मशहूर तोप 'ज्वाला' ने किले की दीवारों को ध्वस्त कर दिया. जब विद्रोही नेता को पकड़कर उनके सामने लाया गया, तो उन्होंने बिना देर किए उसे तोप के मुंह पर बांधकर उड़ाने का आदेश दिया. इस कड़े फैसले ने विरोधियों के मन में ऐसा खौफ पैदा किया कि इसके बाद किसी ने मालवा की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की.

क्या बद्रीनाथ की धर्मशालाओं के पीछे भी अहिल्याबाई का हाथ था?

अहिल्याबाई की ख्याति केवल मालवा तक सीमित नहीं थी. उन्होंने देश के चारों कोनों में जनकल्याण के कार्य किए. होल्कर परिवार की परंपरा थी कि वे अपने निजी खर्च के लिए सरकारी खजाने से एक पैसा नहीं लेते थे. अहिल्याबाई ने अपने निजी फंड से काशी, सोमनाथ के अलावा गया, अयोध्या और जगन्नाथ पुरी जैसे तीर्थों पर घाट, मंदिर और धर्मशालाएं बनवाईं. 1818 में बद्रीनाथ पहुंचे ब्रिटिश अधिकारियों को यह देखकर हैरानी हुई कि इतने दुर्गम इलाके में भी अहिल्याबाई ने यात्रियों के लिए पानी और ठहरने की पुख्ता व्यवस्था कर रखी थी. देवप्रयाग में उनके द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक रसोई तीर्थयात्रियों के लिए बड़ा सहारा थी.

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क्या सत्तर की उम्र में 'दार्शनिक रानी' का अंत गंगाजल के साथ हुआ?

जीवनभर दुखों का सामना करने वाली अहिल्याबाई अंतिम दिनों में अकेली और बीमार पड़ गईं. 13 अगस्त 1795 की सुबह जब उन्हें लगा कि उनका अंत समय निकट है तो उन्होंने सिर्फ गंगाजल पीना शुरू कर दिया. उन्होंने अपनी आखिरी गाय दान की और शांति से इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही पूरा महेश्वर घाटों पर उमड़ पड़ा. इतिहासकार जदुनाथ सरकार उन्हें भारत की सबसे बड़ी महिला शासक मानते हैं. उन्होंने अपार धन की मालकिन होते हुए भी एक संन्यासी की तरह सादा जीवन जिया, लेकिन एक चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में वे हमेशा अमर रहेंगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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