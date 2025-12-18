Advertisement
trendingNow13045578
Hindi Newsजरा हटकेबेटी के बचाने 60ft गहरे कुएं में लगाई छलांग? पिता ने मौत के मुंह से बचाई लाडली

बेटी के बचाने 60ft गहरे कुएं में लगाई छलांग? पिता ने मौत के मुंह से बचाई लाडली

Viral Video: सोशल मीडिया पर पिता का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेटी को बचाने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया और मौत के मुंह से अपनी लाडली को बचा लिया. चलिए जानते हैं ये वीडियो कहां का है और क्या है पूरा मामला.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटी के बचाने 60ft गहरे कुएं में लगाई छलांग? पिता ने मौत के मुंह से बचाई लाडली

Viral Video: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये वीडियो गुजरात के अहमदाबाद का बताया जा रहा है. अहमदाबाद के चांदलोडिया इलाके से साहस और भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार घटना 15 दिसंबर की रात की है. जब एक बेटी बोरवेल में गिरी तो उसे बचाने के लिए पिता ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और बेटी को बचा लिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है लोग वीडियो देखकर पिता के साहस और बेटी के प्रति स्नेह की तारीफ कर रहे हैं.

पिता ने बचाई बेटी की जिंदगी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रात का समय था एक छोटी बच्ची अचानक फिसलकर पानी से भरे 60 फीट गहरे बोरवेल कुए में जा गिरी. जैसे ही बच्ची कुएं में गिरी वहां चारों और अफरा तफरी मच गई. बेटी को कुएं में गिरता देख पिता के हाथ पांव फूल गए और पिता ने एक पल भी नहीं सोचा और बेटी को बचाने के लिए 60 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी. इस दौरान पिता और बेटी की चीखों को सुनकर वहां लोग इकट्ठा हो गए और बेटी और पिता को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे. जब तक पिता अपनी लाडली को लेकर कुएं से बाहर नहीं आ गया तब तक वहां मौजूद सबकी सांसें अटकी ही रहीं. 
यह भी पढ़ें: एक कपड़े के लिए ऐसी लापरवाही? दुपट्टे से बांधकर छत से लटका दिया मासूम
 

फायर ब्रिगेड को दी सूचना
जैसे ही बेटी और पिता कुएं में गिरे तभी वहां मौजूद लोगों ने देर ना करते हुए तुरंत घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी. जब तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी  घटनास्थल पर पहुंचते तब तक वहां मौजूद लोग पिता और बेटी के लिए दुआ करते रहे. जैसे ही फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची तो बिना एक पल गवाए रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया. 20 मिनट की मेहनत के बाद पिता और बेटी को सुरक्षित कुएं से निकाल लिया गया और इलाज के लिए दोनों को अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @isambhava नाम के हैंडल से शेयर किया गया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Viral Videorescue operationsborewell

Trending news

12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
Supreme Court News
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
G RAM G Bill
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
congress
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन