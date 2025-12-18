बेटी के बचाने 60ft गहरे कुएं में लगाई छलांग? पिता ने मौत के मुंह से बचाई लाडली

Viral Video: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये वीडियो गुजरात के अहमदाबाद का बताया जा रहा है. अहमदाबाद के चांदलोडिया इलाके से साहस और भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार घटना 15 दिसंबर की रात की है. जब एक बेटी बोरवेल में गिरी तो उसे बचाने के लिए पिता ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और बेटी को बचा लिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है लोग वीडियो देखकर पिता के साहस और बेटी के प्रति स्नेह की तारीफ कर रहे हैं.

पिता ने बचाई बेटी की जिंदगी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रात का समय था एक छोटी बच्ची अचानक फिसलकर पानी से भरे 60 फीट गहरे बोरवेल कुए में जा गिरी. जैसे ही बच्ची कुएं में गिरी वहां चारों और अफरा तफरी मच गई. बेटी को कुएं में गिरता देख पिता के हाथ पांव फूल गए और पिता ने एक पल भी नहीं सोचा और बेटी को बचाने के लिए 60 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी. इस दौरान पिता और बेटी की चीखों को सुनकर वहां लोग इकट्ठा हो गए और बेटी और पिता को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे. जब तक पिता अपनी लाडली को लेकर कुएं से बाहर नहीं आ गया तब तक वहां मौजूद सबकी सांसें अटकी ही रहीं.

फायर ब्रिगेड को दी सूचना

जैसे ही बेटी और पिता कुएं में गिरे तभी वहां मौजूद लोगों ने देर ना करते हुए तुरंत घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी. जब तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचते तब तक वहां मौजूद लोग पिता और बेटी के लिए दुआ करते रहे. जैसे ही फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची तो बिना एक पल गवाए रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया. 20 मिनट की मेहनत के बाद पिता और बेटी को सुरक्षित कुएं से निकाल लिया गया और इलाज के लिए दोनों को अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @isambhava नाम के हैंडल से शेयर किया गया.

