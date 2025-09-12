एयर इंडिया हादसे के बाद 'क्रैश-प्रूफ' विमान का आइडिया, इंजीनियरों ने लगाए एयरबैग, कैसे बचाई जा सकती हैं जिंदगियां!

एयर इंडिया का अहमदाबाद हादसा पूरे दुनिया को झकझोर दिया था, जिसमें 260 लोग अपनी जान गंवा बैठे. इस हादसे ने दो इंजीनियरों एशेल वसीम और धारसन श्रीनिवासन को एक अलग सोच देने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि अगर विमान को “क्रैश-प्रूफ” बनाया जा सके तो कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं. इसी सोच के साथ उन्होंने Project REBIRTH तैयार किया. हालांकि, यह AI-पावर्ड एयरबैग सिस्टम है, जो इमरजेंसी में खुद एक्टिवेट होता है और एयरबैग की तरह काम करके यात्रियों को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है. सोशल मीडिया पर इस आइडिया ने खूब हलचल मचा दी.

दोनों इंजीनियरों ने AI-पावर्ड सुरक्षा प्रणाली का डिजाइन तैयार किया है जो विमान को “क्रैश-प्रूफ” बना सके. इसमें एयरबैग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो विमान में इंजन फेल होने पर खुद-ब-खुद एक्टिवेट हो जाती है. एयरबैग प्रणाली झटके को सोख लेती है और यात्रियों को एक सुरक्षात्मक आवरण में ढक देती है. इस परियोजना का नाम Project REBIRTH रखा गया है. इसके पीछे प्रेरणा अहमदाबाद विमान हादसे की त्रासदी थी, जिसने इंजीनियरों के लिए एक भावनात्मक चुनौती और नई जिम्मेदारी पैदा की.

Project REBIRTH कैसे काम करता है

साइट पर दिए गए विजुअल के अनुसार, सिस्टम इंजन फेल होने की स्थिति में इमरजेंसी प्रोटोकॉल शुरू करता है. इसके बाद “स्मार्ट एयरबैग” खुद-ब-खुद फुल हो जाते हैं. पूरी तरह फुल होने पर यह झटका अवशोषित करते हैं और यात्रियों के लिए सुरक्षात्मक कोकून तैयार करते हैं. AI तकनीक हर फेल्योर को पहचानती है, एयरबैग डिप्लॉय करती है और इम्पैक्ट को कम करती है. इसके अलावा रिवर्स थ्रस्ट और इम्पैक्ट-एब्जॉर्बिंग फ्लूइड्स भी शामिल हैं. इससे मृत्युदर को कम करने और जीवित रहने की संभावना बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर इस AI-पावर्ड विमान आइडिया को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरु हो गया. कुछ लोग इसे शानदार और क्रांतिकारी मान रहे थे. किसी ने लिखा, “अगर यह काम करेगा, तो जरूर बनाना चाहिए.” वहीं कुछ ने कहा, “पहले विमान बेहतर बनाओ, एयरबैग की जरूरत नहीं पड़ेगी.” कुछ ने चिंता जताई कि अगर यह सिस्टम गलत समय पर एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा. ट्विटर और फेसबुक पर यह चर्चा तेजी से वायरल हुई, लोग Elon Musk जैसी बड़ी हस्तियों से इसे बनाने की उम्मीद जताने लगे.

भविष्य की योजना और उम्मीदें

इंजीनियरों का कहना है कि वे REBIRTH के कार्यशील मॉडल बनाना चाहते हैं. इसमें AI क्रैश डिटेक्शन, एयरबैग, स्मार्ट सीट लाइनर, रिवर्स थ्रस्ट और रेस्क्यू सिग्नल शामिल होंगे. उनका लक्ष्य अगले पांच साल में इस सिस्टम का टेस्ट, अप्रूवल और वास्तविक उड़ानों में इस्तेमाल करना है. उनका उद्देश्य है कि क्रैश में बचना अब चमत्कार न हो, बल्कि योजना और तकनीक के जरिए संभव हो. Project REBIRTH का सपना यात्रियों के लिए एक दूसरी जिंदगी देने का है.