Video: अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फिर... विदेशी शख्स ने कही ऐसी बात, सुनते ही झूम उठे लोग, देखें वीडियो

Ahmedabad Viral Video: अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री की तारीफ सुनकर लोग झूम उठे, ब्रिटेन के ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर एलेक्स वैंडर्स ने हाल ही भारत अपने भारत दौरे के दौरान एयरपोर्ट की आधुनिक सुविधाओं को देखकर वीडियो पोस्ट किया, इसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने कहा कि भारत को अक्सर ऑनलाइन गलत समझा जाता है, लेकिन एयरपोर्ट देखकर स्पष्ट हो जाता है कि देश की इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के स्तर पर है. लोगों ने उनके इस अनुभव पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

दरअसल, एलेक्स वैंडर्स ने अपने चौथे भारत दौरे पर अहमदाबाद एयरपोर्ट की सैर की और इसे बेहद सुंदर और आधुनिक बताया. इंस्टाग्राम वीडियो में वह एयरपोर्ट में घूमते नजर आए और कहा, “सच में लोग भारत के बारे में बहुत नकारात्मक बातें करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट देखकर यह साफ हो जाता है कि भारत को ऑनलाइन जो नफरत मिलती है वो बिल्कुल गलत है. देखिए इस जगह को, कितनी खूबसूरत है.” उनके इस बयान ने लोगों का ध्यान खींचा.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

एलेक्स के वीडियो को शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा, “सही कहा, भारत एक शानदार देश है, लोगों और खाने के मामले में अद्भुत.” एक अन्य ने लिखा, “भारत की छवि कुछ गलत प्रचार के कारण खराब हो रही है, लेकिन समय के साथ यह बदल जाएगा.” भारतीय फॉलोअर्स ने भी उनका स्वागत करते हुए कहा कि यह वीडियो भारत के खूबसूरत पहलुओं को दिखाता है.

दिल्ली और आगरा मेट्रो की तारीफ

एलेक्स ने भारत की अन्य आधुनिक सुविधाओं की भी तारीफ की है. पहले के एक ट्रिप में उन्होंने दिल्ली और आगरा मेट्रो का अनुभव शेयर किया. उन्होंने मेट्रो में प्लेटफार्म स्क्रीन डोर, फोन चार्जिंग स्टेशन और महिलाओं व बुजुर्गों के लिए निर्धारित सीटें देखकर कहा, “वाह, यह बहुत अच्छा सिस्टम है. मुझे यह सुविधाएं केवल जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों में ही दिखाई देती हैं.”

सोशल मीडिाय पर दुख भावुक हो गए

एलेक्स ने वीडियो में बार-बार कहा कि भारत को जो नकारात्मक छवि ऑनलाइन मिलती है, वह गलत है. उनके फॉलोअर्स ने भी कमेंट्स में यही विचार व्यक्त किया. लोगों ने लिखा कि हर देश में अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, लेकिन जरुर यह है कि हम कौन सा पहलू देखें. एलेक्स के अनुभव ने भारत के आधुनिक और खूबसूरत पहलुओं को उजागर किया और विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने में मदद की.