मौत से खिलवाड़! स्कूटी और कार की भयानक टक्कर, Video देखकर बताएं कि आखिर किसकी गलती थी?

Ahmedabad Accident Video: बिजी हाईवे पार करते वक्त हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कहीं दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी आपको टक्कर न मार दे. अच्छे से देखकर तभी सड़क पार करने की हर कोई हिदायत देता है. सड़क पर चलने वालों को दोनों तरफ देखना जरूरी होता है और ड्राइवरों को क्रॉसिंग के पास रफ्तार कम रखनी चाहिए. अहमदाबाद में हुआ ताजा सड़क हादसा बताता है कि जब इनमें से कोई एक भी नियम नजरअंदाज करता है, तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है.

वीडियो में ऐसा क्या दिखा जिसने लोगों को चौंका दिया?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से चलती हुंडई क्रेटा नजर आती है. उसी वक्त एक स्कूटर सवार अचानक सड़क पार करने की कोशिश करता है. स्कूटर पर पीछे एक सवारी भी बैठी होती है और हैरानी की बात यह है कि दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा होता है. स्कूटर सवार को लगता है कि वह आराम से निकल जाएगा, लेकिन कार पहले से ही काफी पास और बहुत तेज होती है. कार ड्राइवर को ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिलता. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि स्कूटर चला रहा शख्स हवा में उछल जाता है, जबकि पीछे बैठी सवारी स्कूटर के साथ घिसटती चली जाती है. पास खड़ा एक निर्दोष व्यक्ति भी इसकी चपेट में आकर घायल हो जाता है.

Ahmedabad SUV Crashes into Scooter at Zebra Crossing, Hits Bystander The scooter, loaded with two helmetless riders and unsecured iron rods, suddenly turned across the Creta's path over rumble strips at the zebra crossing.

कौन है इस हादसे का दोषी?

इस मामले में किसी एक को पूरी तरह दोषी ठहराना आसान नहीं है. कार चालक को क्रॉसिंग के पास रफ्तार कम रखनी चाहिए थी और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था. लेकिन स्कूटर सवार की गलती ज्यादा गंभीर मानी जा रही है. उसने बिना रुके हाईवे पार करने की कोशिश की और लगभग 45 डिग्री के एंगल पर गलत दिशा में बढ़ गया, जिससे कार चालक को प्रतिक्रिया देने का बहुत कम समय मिला.

हादसे के बाद मौके पर क्या हालात थे?

टक्कर के बाद स्कूटर सवार गंभीर रूप से घायल नजर आता है. वह हिलने-डुलने की स्थिति में था, लेकिन खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा था. कार के एयरबैग खुल गए और गाड़ी तुरंत वहीं रुक गई. कार में बैठा यात्री सुरक्षित बाहर निकल आया और उसे कोई बड़ी चोट नहीं दिखी. यह वीडियो एक्स पर इस कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया कि आखिर गलती किसकी है. कुछ यूजर्स ने स्कूटर सवार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बीच हाईवे इस तरह कट मारना जान जोखिम में डालने जैसा है.

कुछ लोगों ने कार चालक को दोषी बताया क्योंकि वहां जेब्रा क्रॉसिंग थी और रफ्तार कम होनी चाहिए थी. कई यूजर्स का मानना है कि दोनों ही गलत थे, एक की तेज रफ्तार और दूसरे की लापरवाही ने मिलकर हादसे को जन्म दिया. फिलहाल, स्कूटर सवार और पीछे बैठी सवारी की हालत को लेकर कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है या नहीं. यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग पर गंभीर सवाल खड़े करता है.