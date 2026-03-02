Advertisement
trendingNow13127362
Hindi Newsजरा हटकेलूट मची है! पहली क्लास की किताबों के लिए स्कूल ने वसूले 4,000 रुपये, वायरल बिल देख भड़के लोग!

लूट मची है! पहली क्लास की किताबों के लिए स्कूल ने वसूले 4,000 रुपये, वायरल बिल देख भड़के लोग!

Private School Charges: अहमदाबाद के एक पिता ने पहली क्लास में पढ़ने वाली बेटी की किताबों पर 4,020 रुपये खर्च किए. स्कूल ने किताबें और कॉपियां वहीं से खरीदना अनिवार्य किया. पोस्ट वायरल होते ही शिक्षा की बढ़ती महंगाई पर बहस छिड़ गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लूट मची है! पहली क्लास की किताबों के लिए स्कूल ने वसूले 4,000 रुपये, वायरल बिल देख भड़के लोग!

Ahmedabad School Fees: अहमदाबाद के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ऐसा अनुभव शेयर किया, जिसने लोगों को चौंका दिया. उन्होंने बताया कि अपनी बेटी, जो पहली क्लास में पढ़ती है, उसकी किताबों और कॉपियों के लिए उन्हें 4,020 रुपये चुकाने पड़े. हैरानी की बात यह थी कि स्कूल ने इन सभी चीजों को स्कूल से ही खरीदना अनिवार्य कर दिया था. यानी अभिभावक चाहें तो भी बाजार से सस्ती किताबें नहीं खरीद सकते थे.

पिता के अनुसार, यह पूरी तरह से स्कूल का निर्देश था कि किताबें और नोटबुक वहीं से ली जाएं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो शिक्षा सबके लिए सुलभ और सस्ती कैसे बनेगी. खास बात यह भी रही कि यह खर्च किसी हाई स्कूल या इंटर के छात्र का नहीं, बल्कि पहली क्लास के छोटे बच्चे का है. इससे लोगों की चिंता और बढ़ गई.

यह भी पढ़ें: कलियुगी बेटे की शर्मनाक करतूत: चलती कार से बूढ़े पिता को सड़क पर फेंका, तड़पता छोड़ हुआ फरार!

Add Zee News as a Preferred Source

क्या फीस में भी भारी बढ़ोतरी हुई?

पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि स्कूल ने फीस में करीब 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी है. पिता ने लिखा कि सीनियर केजी के मुकाबले इस साल फीस काफी ज्यादा है. ऊपर से किताबें और कॉपियां भी स्कूल से ही खरीदनी पड़ीं, जबकि वही सामान बाजार में छूट पर मिल सकता है. उन्होंने दूसरे अभिभावकों से भी पूछा कि क्या उन्हें भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है.

लोगों ने दी कैसी प्रतिक्रियाएं

यह पोस्ट एक्स पर ‘viralbshah’ नाम के हैंडल से शेयर की गई. देखते ही देखते इसे एक लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए. इंटरनेट यूजर्स ने इसे खुली लूट बताया. कुछ लोगों ने कहा कि कई प्राइवेट स्कूल अब इस तरह की प्रथा को सामान्य बना रहे हैं ताकि ज्यादा कमाई हो सके. हालांकि, इस पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. कई यूजर्स ने सुझाव दिया कि ऐसे माहौल में होम स्कूलिंग या एनआईओएस जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं.

 

 

एक यूजर ने लिखा कि यह समस्या कुछ सालों से बढ़ रही है और इस पर सरकारी निगरानी कम है. वहीं किसी ने बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित स्कूल का उदाहरण देते हुए बताया कि यूकेजी एडमिशन के लिए 1.62 लाख रुपये तक मांगे जा रहे हैं. लोगों ने बढ़ती महंगाई और सिस्टम की चुप्पी पर भी सवाल उठाए. इस पूरी घटना ने शिक्षा की लागत और आम परिवारों की मुश्किलों पर फिर से बहस छेड़ दी है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Ahmedabadschool

Trending news

क्या खाड़ी में फसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल