लूट मची है! पहली क्लास की किताबों के लिए स्कूल ने वसूले 4,000 रुपये, वायरल बिल देख भड़के लोग!

Ahmedabad School Fees: अहमदाबाद के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ऐसा अनुभव शेयर किया, जिसने लोगों को चौंका दिया. उन्होंने बताया कि अपनी बेटी, जो पहली क्लास में पढ़ती है, उसकी किताबों और कॉपियों के लिए उन्हें 4,020 रुपये चुकाने पड़े. हैरानी की बात यह थी कि स्कूल ने इन सभी चीजों को स्कूल से ही खरीदना अनिवार्य कर दिया था. यानी अभिभावक चाहें तो भी बाजार से सस्ती किताबें नहीं खरीद सकते थे.

पिता के अनुसार, यह पूरी तरह से स्कूल का निर्देश था कि किताबें और नोटबुक वहीं से ली जाएं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो शिक्षा सबके लिए सुलभ और सस्ती कैसे बनेगी. खास बात यह भी रही कि यह खर्च किसी हाई स्कूल या इंटर के छात्र का नहीं, बल्कि पहली क्लास के छोटे बच्चे का है. इससे लोगों की चिंता और बढ़ गई.

क्या फीस में भी भारी बढ़ोतरी हुई?

पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि स्कूल ने फीस में करीब 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी है. पिता ने लिखा कि सीनियर केजी के मुकाबले इस साल फीस काफी ज्यादा है. ऊपर से किताबें और कॉपियां भी स्कूल से ही खरीदनी पड़ीं, जबकि वही सामान बाजार में छूट पर मिल सकता है. उन्होंने दूसरे अभिभावकों से भी पूछा कि क्या उन्हें भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है.

लोगों ने दी कैसी प्रतिक्रियाएं

यह पोस्ट एक्स पर ‘viralbshah’ नाम के हैंडल से शेयर की गई. देखते ही देखते इसे एक लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए. इंटरनेट यूजर्स ने इसे खुली लूट बताया. कुछ लोगों ने कहा कि कई प्राइवेट स्कूल अब इस तरह की प्रथा को सामान्य बना रहे हैं ताकि ज्यादा कमाई हो सके. हालांकि, इस पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. कई यूजर्स ने सुझाव दिया कि ऐसे माहौल में होम स्कूलिंग या एनआईओएस जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं.

एक यूजर ने लिखा कि यह समस्या कुछ सालों से बढ़ रही है और इस पर सरकारी निगरानी कम है. वहीं किसी ने बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित स्कूल का उदाहरण देते हुए बताया कि यूकेजी एडमिशन के लिए 1.62 लाख रुपये तक मांगे जा रहे हैं. लोगों ने बढ़ती महंगाई और सिस्टम की चुप्पी पर भी सवाल उठाए. इस पूरी घटना ने शिक्षा की लागत और आम परिवारों की मुश्किलों पर फिर से बहस छेड़ दी है.