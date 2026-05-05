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Hindi Newsजरा हटकेमां-बाप ने ₹65000 देकर रखे 4 बाउंसर, ताकि बेटी की मोबाइल देखने की लत छुड़वा सके!

मां-बाप ने ₹65000 देकर रखे 4 बाउंसर, ताकि बेटी की मोबाइल देखने की लत छुड़वा सके!

अहमदाबाद में एक 16 साल की किशोरी की मोबाइल लत ने खतरनाक मोड़ ले लिया. हिंसक व्यवहार और अनजान लोगों से मिलने की आदत को रोकने के लिए माता-पिता हर महीने 65 हजार रुपये खर्च कर 4 बाउंसर तैनात करने को मजबूर हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 05, 2026, 12:34 PM IST
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मां-बाप ने ₹65000 देकर रखे 4 बाउंसर, ताकि बेटी की मोबाइल देखने की लत छुड़वा सके!

Mobile Addiction: आज के दौर में बच्चों और स्मार्टफोन के बीच का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है. लेकिन अहमदाबाद का एक हालिया मामला यह बताता है कि जब यह लगाव 'लत' में बदल जाए तो स्थिति कितनी डरावनी हो सकती है. एक 16 साल की किशोरी के मोबाइल के प्रति जुनून ने उसके परिवार को इस कदर डरा दिया कि उन्हें अपनी ही बेटी पर नजर रखने के लिए प्रोफेशनल बाउंसरों की मदद लेनी पड़ी.

स्मार्टफोन बना मुसीबत की जड़

अहमदाबाद की रहने वाली इस किशोरी को सोशल मीडिया और फोटो-शेयरिंग ऐप्स की ऐसी लत लगी कि वह घंटों अनजान लोगों से बातें करने लगी. मामला तब बिगड़ा जब वह घर से छिपकर ऑनलाइन मिले अजनबियों से मिलने जाने लगी. माता-पिता की चिंता तब और बढ़ गई जब मोबाइल छीनने पर बेटी का व्यवहार बेहद हिंसक हो गया.

फोन छीना तो सामान घर से बाहर फेंका

जब माता-पिता ने उसे सुधारने के लिए फोन वापस लिया, तो उसने गुस्से में अपनी मां पर हमला कर दिया और घर के सामानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. एक घटना में उसने अपने हाई-राइज फ्लैट की खिड़की से टेलीविजन और माइक्रोवेव जैसे महंगे उपकरणों को नीचे फेंक दिया. डॉक्टर मृगेश वैष्णव के अनुसार, ऐसी गंभीर स्थिति में दवाइयों के साथ-साथ कड़ी निगरानी की भी जरूरत थी.

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4 बाउंसर और 65 हजार का खर्च

बेटी की सुरक्षा और उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए परिवार ने 4 बाउंसरों को दो शिफ्टों में काम पर रखा है. इसके लिए वे हर महीने करीब 65,000 रुपये खर्च कर रहे हैं. बाउंसरों का काम दिन-रात किशोरी पर नजर रखना है ताकि वह दोबारा किसी जोखिम भरे काम को अंजाम न दे सके.

गुजरात के अन्य शहरों में भी ऐसे ही हाल

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अब ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. सूरत में एक परिवार ने अपने 17 साल के बेटे की गेमिंग लत के लिए 8 बाउंसर तैनात किए थे. वहीं वड़ोदरा और राजकोट में भी माता-पिता बच्चों के हिंसक व्यवहार, ड्रग्स या गलत संगत को रोकने के लिए सुरक्षा सेवाओं का सहारा ले रहे हैं, जिसका खर्च महीने का 50,000 रुपये से भी ज्यादा आता है.

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल निर्भरता बहुत बढ़ गई है. डॉक्टर वैष्णव कहते हैं कि यह लत अब ड्रग्स या शराब की तरह ही खतरनाक श्रेणी में आ गई है, जहां पारंपरिक तरीके काम नहीं करते और बच्चों को कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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