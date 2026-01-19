अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर जापानी यूट्यूबर दिया ऐसा बयान, सुन भन्ना गया लोगों का माथा, फिर...

Advertisement
जापानी यूट्यूबर ने अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर Air India फ्लाइट व्लॉग में विवादित बयान और कैप्शन दिया. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे अमानवीय बता रहे हैं, जिससे लोगों आलोचना और गुस्सा फैल गया. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 19, 2026, 05:18 PM IST
सोशल मीडिया पर कब कौन-सी बात विवाद का रूप ले ले, यह कहना मुश्किल है. ऐसा ही कुछ हुआ जापान की मशहूर यूट्यूबर आइकेचान के साथ, जब उन्होंने भारत की अपनी पहली यात्रा के दौरान एयर इंडिया फ्लाइट का व्लॉग शेयर किया. वीडियो के कंटेंट से ज्यादा उसका कैप्शन और थंबनेल चर्चा में आ गया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'भारतीयों से भरा हुआ' जैसे शब्दों और “एयर इंडिया बेकार है”. इसके बाद  मामला तब और गंभीर हो गया, जब उन्होंने ने इसे पिछले साल हुए एयर इंडिया विमान हादसे से जोड़ते हुए थंबनेल. इसके बाद देखते ही देखते यह व्लॉग सोशल मीडिया पर भारी आलोचना का शिकार हो गया. 

कैप्शन और थंबनेल ने बढ़ाया विवाद

यह विवाद तब शुरू हुआ जब आइकेचान ने अपने यूट्यूब और X अकाउंट पर एयर इंडिया फ्लाइट का व्लॉग शेयर किया. कैप्शन में लिखा था, 'ये मेरी भारत की पहली यात्रा के लिए कुख्यात एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़ रही हूं. विमान भारतीय यात्रियों से भरा हुआ है.' इसके साथ लगाया गया थंबनेल कई लोगों को पिछले साल हुए एयर इंडिया के विमान हादसे की याद दिलाने वाला लगा. सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि यह कैप्शन और इमेज दुर्घटना में जान गंवाने वालों का मजाक उड़ाने जैसा है. देखते ही देखते वीडियो के स्क्रीनशॉट और क्लिप वायरल हो गए और हजारों लोगों ने इसे असंवेदनशील करार दिया.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

व्लॉग को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी साफ दिखी. कई यूजर्स ने आइकेचान पर भारत और भारतीयों को लेकर पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाया. कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में विविध अनुभव होना स्वाभाविक है. एक यूजर ने लिखा, “अगर भारत से समस्या है, तो यहां आने की जरूरत नहीं थी.” कई लोगों ने खास तौर पर थंबनेल पर आपत्ति जताई और कहा कि भले ही बाद में इसे बदला गया हो, लेकिन शुरुआती इमेज ने लोगों को गहरी ठेस पहुंचाई. X पर शेयर किया गया थंबनेल 1.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया.

 

जवाब में आइकेचान की सफाई

इस विवाद पर अन्य जापानी कंटेंट क्रिएटर्स ने भी प्रतिक्रिया दी. @TomomuraYoutube ने आइकेचान की आलोचना करते हुए कहा कि किसी देश या समुदाय को नीचा दिखाने वाला लहजा बेहद असभ्य है. उन्होंने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी पोस्ट की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. बढ़ते विरोध के बाद आइकेचान ने सफाई जारी की. उन्होंने कहा कि थंबनेल से उनका कोई गलत इरादा नहीं था और विवाद के बाद टेक्स्ट में बदलाव किया गया. उन्होंने दर्शकों से अपील की कि सिर्फ क्लिप्स के आधार पर नहीं, बल्कि पूरा वीडियो देखकर राय बनाएं, क्योंकि उनका मकसद देशों की खूबसूरती दिखाना है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

