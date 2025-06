प्लेन क्रैश में इकलौता जिंदा बचे शख्स ने भाई के अर्थी को दिया कंधा, Video देखने के पहले थाम लें दिल

Ahmedabad Plane Crash: पिछले हफ्ते हुए भीषण एयर इंडिया AI-171 विमान हादसे में जहां 241 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया. यह शख्स है – विश्वास कुमार रमेश, जो भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक है. हादसे के छह दिन बाद बुधवार सुबह उसे अहमदाबाद सिविल अस्पताल से छुट्टी दी गई. AI-171 फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी. इसमें विश्वास कुमार अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ यात्रा कर रहे थे. लेकिन उड़ान भरने के महज 30 सेकंड बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में अजय कुमार की मौत हो गई, जबकि विश्वास कुमार घायल अवस्था में बच गए.

हादसे के वीडियो फुटेज में दिखा कि 38 वर्षीय विश्वास कुमार खून से लथपथ हालत में चिल्ला रहे थे – “प्लेन फाट्यो छे! प्लेन फाट्यो छे!” (गुजराती में – "प्लेन फट गया है!"). यह दृश्य लोगों की आंखें नम कर देने वाला था. अधिकारियों ने बताया कि अजय कुमार के शव को मंगलवार रात उनके परिवार को सौंप दिया गया. एएनआई का एक वीडियो आया है जिसमें वह अपने भाई के अर्थी को कंधा देते हुए नजर आएं. इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल भर आएगा. विश्वास कुमार खुद रोते हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोगों की आंखें भर आई.

#WATCH | Diu | Lone survivor of AI-171 flight crash, Vishwas Ramesh Kumar, mourns the death of his brother Ajay Ramesh, who was travelling on the same flight

Vishwas Ramesh Kumar is a native of Diu and is settled in the UK. pic.twitter.com/fSAsCNwGz5

