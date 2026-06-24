Wireless Charging Bus Stand: सोशल मीडिया पर इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद का एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इंस्टाग्राम पर 'desiii_doodle' नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में अहमदाबाद के एक नए बस स्टैंड की झलक दिखाई गई है. यह कोई आम बस स्टैंड नहीं है, बल्कि एक 'स्मार्ट बस स्टैंड' है, जहां लोग बस का इंतजार करते-करते अपने फोन को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं. इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि असली 'स्मार्ट सिटी' तो इसे ही कहते हैं. अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) का यह प्रोजेक्ट अब पूरे शहर की सूरत बदलने की तैयारी में है.
इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस छोटे से क्लिप ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स बस शेल्टर में बने पैड पर अपना फोन रखता है और फोन तुरंत चार्ज होने लगता है. बिना किसी केबल या प्लग के, सिर्फ फोन रखने भर से चार्जिंग शुरू हो जाना लोगों के लिए किसी जादुई अनुभव जैसा है. यह वीडियो इस बात का सबूत है कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अब कितनी आधुनिक हो रही हैं.
AMC का क्या है मेगा प्लान?
अहमदाबाद महानगरपालिका (AMC) ने शहर के लोगों का सफर आसान और शानदार बनाने के लिए यह बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है. अब शहर के साधारण बस स्टैंड गुजरे जमाने की बात हो जाएंगे. उनकी जगह 'स्मार्ट बस स्टैंड' लिए जा रहे हैं. इस प्रोजेक्ट का सीधा मकसद आम जनता को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देना है, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें.
इन स्मार्ट बस स्टैंड्स में क्या मिलेगा?
नए बनने वाले इन स्मार्ट बस स्टैंड्स में सिर्फ मोबाइल चार्जर ही नहीं, बल्कि कई और कमाल के फीचर्स हैं.
मॉडर्न वेटिंग एरिया: अब आपको धूप, गर्मी या बारिश में परेशान नहीं होना पड़ेगा. इसके लिए खास डिजाइन वाला वेटिंग एरिया बनाया गया है.
डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड: बस कब आएगी, कितनी देर में पहुंचेगी, इसकी बिल्कुल सटीक जानकारी आपको सामने लगे डिजिटल बोर्ड पर मिल जाएगी.
वायरलेस चार्जिंग पॉइंट: आज के समय में मोबाइल हर किसी की जरूरत है. सफर के दौरान बैटरी खत्म न हो, इसलिए हर स्टैंड पर वायरलेस चार्जिंग की सुविधा दी जा रही है.
800 बस स्टैंड्स का होगा कायाकल्प
AMC इस प्रोजेक्ट को अलग-अलग फेज में पूरा करने वाली है. पहले फेज में शहर के सबसे बिजी रहने वाले इलाकों को चुना गया है, जहां 10 स्मार्ट बस स्टैंड बनकर तैयार हो रहे हैं. इसके बाद इस प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पर ले जाया जाएगा. आने वाले समय में अहमदाबाद के लगभग 800 बस स्टैंड्स को इसी तरह पूरी तरह स्मार्ट और हाईटेक बनाने का प्लान है.