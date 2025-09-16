आएं ये क्या...? शख्स के ऊपर गिरी 128 किलो की भारी-भरकम बीवी, फिर जो हुआ देख भर जाएगा आंखों में आंसु

Viral News: कभी-कभी एक छोटी सी चूक बड़ी त्रासदी बन जाती है. अहमदाबाद में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां अपने बीमार बेटे को देखने के लिए भागती हुई पत्नी का पैर फिसल गया और वह सीधे अपने पति पर गिर पड़ी. लेकिन उसकी भारी काया ने सबकुछ बदल दिया. जो घटना कुछ मिनटों में हुई, उसने पूरे परिवार को तोड़ दिया. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

हादसा कैसे हुआ

यह मामला अहमदाबाद के राजकोट की रामधाम सोसायटी का है. जहां सुबह करीब चार बजे नटवरलाल (68) और उनकी पत्नी मंजुला अपने बेटे आशीष की तबीयत खराब होने पर परेशान हो उठे. बेटे को सांस लेने में दिक्कत हुई तो मंजुला जल्दी-जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही थीं. इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह संतुलन खोकर सीधा अपने पति नटवरलाल के ऊपर जा गिरीं. हादसा इतना अचानक हुआ कि नटवरलाल संभल भी नहीं पाए और गंभीर चोटें लग गईं.

इलाज और दुखद अंत

मंजुला का वजन करीब 128 किलो था, जिससे गिरते ही नटवरलाल को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. परिवार के सदस्य तुरंत उन्हें पास के अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद नटवरलाल को मृत घोषित कर दिया. वहीं मंजुला को भी चोटें आईं और उन्हें इलाज दिया गया. पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. परिवार के लोग सदमे में थे और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक हादसे ने सबकुछ बदल दिया.

इलाके में चर्चा और शोक

इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. पड़ोसियों ने बताया कि नटवरलाल और मंजुला एक खुशहाल परिवार का हिस्सा थे. वे अपने बेटे आशीष और अन्य सदस्यों के साथ रहते थे. किसी ने नहीं सोचा था कि एक सामान्य सुबह इतनी दुखद घटना में बदल जाएगी. अब यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग हादसे की वजह को मंजुला के भारी वजन और फिसलने की दुर्घटना से जोड़ रहे हैं. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.