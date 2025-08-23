भारत का एक ऐसा गांव, जहां होती है राक्षसों की पूजा, न एक भी मंदिर न ही मारुति कार, जानें रहस्य

भारत में अधिकतर घरों और मंदिरों में भगवान की पूजा तो सभी करते हैं. लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां कुछ सप्रदाय के लोग राक्षसों की पूजा करते हैं. इन राक्षसों का वर्णन धर्मग्रथों में भी मिलता है. दरअसल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पाथर्डी तालुका में स्थित नंदूर निम्बा दैत्य गांव है. यह गांव अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है, जहां स्थानीय लोग राक्षसों को अपने पूर्वज मानते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं. यहां हनुमान मंदिर नहीं हैं, क्योंकि हनुमान जी को पारंपरिक रूप से दैत्यों का संहारक माना जाता है. यही वजह है कि इस गांव में लोग मारुति ब्रांड की कारें भी नहीं खरीदते, क्योंकि 'मारुति' नाम हनुमान जी से जुड़ा माना जाता है.

नहीं है कोई हनुमान मंदिर

नंदूर निम्बा दैत्य गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं होती और यहां कोई हनुमान मंदिर नहीं है. गांव वाले अपने बच्चों का नाम भी हनुमान के नाम पर नहीं रखते. यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि गांव वाले अपने पुरखों और उनकी कथाओं का सम्मान करते हैं. इस गांव में स्थानीय लोगों का विश्वास है कि दैत्यों का सम्मान करना उनकी पहचान और संस्कृति का हिस्सा है.

कथा जो बनाती है परंपरा खास

गांव की अनोखी परंपरा के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है. कहा जाता है कि निम्ब दैत्य और भगवान हनुमान के बीच एक समय संघर्ष हुआ था. निम्ब दैत्य, जो राक्षस थे, लेकिन भगवान राम के भक्त माने जाते थे, उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की. फिर भगवान राम ने उन्हें गांव के इष्टदेव का दर्जा दिया. इसके बाद गांव में दैत्यों की पूजा और सम्मान की परंपरा शुरू हुई. यही कारण है कि हनुमान को पारंपरिक रूप में यहां संहारक माना जाता है, इसलिए हनुमान मंदिर नहीं बनाये गए.

मारुति कार से परहेज

इस गांव में मारुति कार का उपयोग भी नहीं किया जाता. द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, 2000 के दशक की शुरुआत में गांव में डॉ. सुभाष देशमुख एक लोकप्रिय चिकित्सक थे. उनके क्लिनिक के बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी रहती थी. अचानक उन्होंने देखा कि कतार गायब हो गई. जांच करने पर पता चला कि यह मारुति 800 कार खरीदने के बाद हुआ था. गांव वालों के अनुसार, मारुति नाम हनुमान जी से जुड़ा होने के कारण यह परिवर्तन हुआ. डॉक्टर ने अपनी मारुति 800 बेचकर टाटा सूमो खरीद ली और फिर से क्लिनिक के बाहर मरीजों की कतार लौट आई.