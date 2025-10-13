Advertisement
मुगलों को 17 बार चटाई धूल! ये है वो वीर योद्धा जिसने औरंगजेब को उल्टे पैर लौटने पर कर दिया था मजबूर

Mughal Vs Ahom: भारत में जब मुगलों ने अपनी विरासत फैलाना शुरू की तो असम की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए, लेकिन अहोम साम्राज्य के मुगलों को उल्टे पैर वापस लौटने को मजबूर कर दिया है. बता दें कि अहोम साम्राज्य ने 17 बार मुगलों को धूल चटाई. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:26 PM IST
मुगलों को 17 बार चटाई धूल! ये है वो वीर योद्धा जिसने औरंगजेब को उल्टे पैर लौटने पर कर दिया था मजबूर

Who was Lachit Borphukan: भारत का इतिहास केवल दिल्ली के सिंहासन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के कोने-कोने में शौर्य और बलिदान की अनगिनत गाथाएं भरी पड़ी हैं. ऐसी ही एक गौरवशाली कहानी है पूर्वोत्तर भारत के महान सेनापति लचित बोरफुकन की. उन्हें 'असम का शिवाजी' भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मुगलों की विशाल और ताकतवर सेना को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर किया. अहोम साम्राज्य के इस वीर योद्धा ने अपनी कुशल रणनीति, खासकर जल युद्ध (नौसेना) की ताकत से और अदम्य साहस से अपने राज्य की संप्रभुता की रक्षा की. उनकी सबसे बड़ी जीत थी 1671 में लड़ी गई सरायघाट की ऐतिहासिक लड़ाई, जिसने मुगलों के असम को जीतने के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया.

कौन थे लचित बोरफुकन?
लचित बोरफुकन (Lachit Borphukan) अहोम साम्राज्य के एक वीर सेनापति थे, जिनका जन्म 24 नवंबर, 1622 को हुआ था. 'बोरफुकन' उनके पद की उपाधि थी, जिसका अर्थ होता था 'सेनापति' या 'कमांडर-इन-चीफ'. उनका साम्राज्य आज के असम क्षेत्र में था, जो 600 वर्षों से अधिक समय तक सफलतापूर्वक चला. अहोम साम्राज्य अपनी मजबूत सैन्य व्यवस्था, विशेषकर जल सेना (नौसेना) के लिए जाना जाता था. लचित बोरफुकन ने राजा चक्रध्वज सिंह के शासनकाल में मुगलों के खिलाफ कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया. उनकी वीरता की सबसे बड़ी मिसाल यह है कि अहोम साम्राज्य ने मुगलों को एक-दो बार नहीं, बल्कि 17 बार हराया था.

मुगलों का असम पर आक्रमण
मुगल बादशाह औरंगजेब भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था और असम के समृद्ध क्षेत्र पर उसकी खास नजर थी. बार-बार विफल होने के बाद, उसने 1671 में आमेर के राजा राम सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी. इस मुगल सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, तोपें और एक बड़ी नौसेना शामिल थी. मुगलों का लक्ष्य था गुवाहाटी पर कब्जा करना और पूरे अहोम साम्राज्य को मुगल सल्तनत में मिलाना.

सरायघाट की निर्णायक लड़ाई (1671)
ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी के पास सरायघाट में यह निर्णायक लड़ाई लड़ी गई. यह इतिहास की सबसे बड़ी नदी-आधारित नौसैनिक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है. लचित बोरफुकन अच्छी तरह जानते थे कि मुगल सेना खुले मैदान में बहुत ताकतवर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के संकरे मोड़ों और जलमार्गों में उनकी नौसेना कमजोर पड़ जाएगी. उन्होंने मुगलों को नदी के रास्ते आने पर मजबूर करने की रणनीति बनाई.

देश से पहले परिवार नहीं
युद्ध की तैयारी के दौरान, लचित ने अपने एक मामा को एक महत्वपूर्ण बांध बनाने का काम सौंपा था, लेकिन मामा ने लापरवाही की और काम समय पर पूरा नहीं किया. देशभक्ति को परिवार से ऊपर रखते हुए, लचित ने अपने मामा का सिर कलम कर दिया और कहा, "देश से बड़ा कोई नहीं. मेरा मामा देश से बढ़कर नहीं है." इस घटना ने अहोम सैनिकों में अनुशासन और प्रेरणा भर दी.

बीमारी में भी साहस
युद्ध के दौरान लाचित बहुत बीमार थे. मुगल सेना ने नदी के रास्ते हमला करते हुए अहोम सेना की रक्षा पंक्ति को लगभग तोड़ दिया. अहोम सैनिक पीछे हटने लगे. ऐसे मुश्किल समय में, बीमार होने के बावजूद, लचित एक नाव में सवार होकर युद्ध के केंद्र में पहुंच गए. उन्होंने अपनी सेना को ललकारा और कहा, "अगर तुम भागना चाहते हो, तो भागो. लेकिन राजा ने मुझे इस देश की रक्षा के लिए नियुक्त किया है. मैं यहां आखिरी सांस तक लड़ूंगा."

लचित की विरासत
सरायघाट की जीत ने मुगलों को इतना कमजोर कर दिया कि उन्होंने फिर कभी असम की ओर मुड़कर नहीं देखा. इस महान जीत के लगभग एक साल बाद, 1672 में, लचित बोरफुकन की लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई. आज भी उनकी बहादुरी को सम्मान दिया जाता है.

