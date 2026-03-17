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Hindi Newsजरा हटकेसुबह 3:47 पर आया एक मैसेज और चमक गई किस्मत, सोते-सोते कमा लिए 40 लाख रुपये!

सुबह 3:47 पर आया एक मैसेज और चमक गई किस्मत, सोते-सोते कमा लिए 40 लाख रुपये!

AI Trading Agent: क्या सोते-सोते अमीर बना सकता है AI? जानें कैसे एक ट्रेडिंग एजेंट ने रात के 3 बजे अलर्ट भेजकर एक यूजर की किस्मत बदल दी और चंद घंटों में कमाए 40 लाख रुपये.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:52 AM IST
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सुबह 3:47 पर आया एक मैसेज और चमक गई किस्मत, सोते-सोते कमा लिए 40 लाख रुपये!

आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां इंसान को आराम की जरूरत होती है, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कभी नहीं सोता. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर का दावा इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. इस शख्स का कहना है कि उसके एक AI ट्रेडिंग एजेंट ने उसे सुबह के 3:47 बजे नींद से जगाया और सिर्फ एक परमिशन के बदले उसे रातों-रात लखपति बना दिया. यह खबर न केवल रोमांचक है, बल्कि भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक झलक भी दिखाती है.

कैसे 11 लाख रुपये 40 लाख में तब्दील हो गए?

यूजर के मुताबिक, उसने 'OpenClaw' नाम का एक AI एजेंट सेटअप किया था. सुबह के पौने चार बजे उसे एक अलर्ट मिला जिसमें AI ने छह अलग-अलग 'प्रेडिक्शन मार्केट्स' में 12,000 डॉलर (करीब 11.08 लाख रुपये) लगाने की मंजूरी मांगी. यूजर ने बिना ज्यादा सोचे 'Yes' टाइप किया और फिर से सो गया. जब उसकी नींद खुली, तो उसके अकाउंट में 43,800 डॉलर (लगभग 40.47 लाख रुपये) का मुनाफा जुड़ चुका था. यह जादुई बढ़त देख हर कोई हैरान है.

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क्या है वह सीक्रेट फॉर्मूला?

यह AI सिस्टम पिछले नौ दिनों से काम कर रहा था और इसका मुख्य काम 'टाइम-जोन आर्बिट्रेज' का फायदा उठाना था. सरल शब्दों में कहें तो, जब अमेरिका में लोग सो रहे होते हैं, तब जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में बड़े आर्थिक फैसले हो रहे होते हैं. चूंकि प्रेडिक्शन मार्केट (जैसे पॉली मार्केट) पर ज्यादातर ट्रेडर्स अमेरिकी हैं, इसलिए दुनिया के दूसरे कोनों की खबरें वहां अपडेट होने में वक्त लगता है. इसी 'देरी' या इंफॉर्मेशन गैप का फायदा यह AI एजेंट उठाता है.

 

 

AI किन पर रख रहा नजर?

यह सिस्टम साधारण नहीं था; यह पूरी दुनिया की नब्ज टटोल रहा था. यह जापान सरकार के RSS फीड्स, यूरोपीय संसद की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल न्यूज़, मध्य-पूर्व के फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और एशियाई सेंट्रल बैंकों की घोषणाओं को ट्रैक कर रहा था. जैसे ही इसे किसी जापानी ब्याज दर या सिंगापुर के रेगुलेटरी वोट का संकेत मिला, इसने तुरंत रिएक्ट किया. जब तक आम ट्रेडर्स को खबर लगती, AI अपना काम कर चुका था.

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मुनाफे को लेकर इंटरनेट पर बवाल

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, नेटिजन्स दो गुटों में बंट गए. कुछ लोग इसे टेक्नोलॉजी का चमत्कार मान रहे हैं, तो कुछ इसे एक बड़ा 'स्कैम' करार दे रहे हैं. कई अनुभवी यूजर्स का कहना है कि स्क्रीनशॉट को सच मान लेना बेवकूफी है और बिना पुख्ता सबूत के इसे सिर्फ रेफरल बटोरने का एक तरीका माना जाना चाहिए. आलोचकों का तर्क है कि इतने कम समय में इतना बड़ा रिटर्न मिलना या तो अत्यधिक जोखिम भरा है या फिर पूरी तरह से फर्जी.

एक यूजर ने कहा कि अगर यह वर्कफ़्लो सच है, तो यह समय के अंतर से होने वाली मार्केट की कमियों का बेहतरीन उदाहरण है. हालांकि, विशेषज्ञों की राय है कि ऐसी दावों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. जहां एक तरफ AI वित्तीय दुनिया को बदल रहा है, वहीं दूसरी तरफ धोखेबाज इसका नाम लेकर लोगों को ठगने की कोशिश भी करते हैं. फिलहाल, यह 'नान-स्टॉप' पैसा कमाने वाली मशीन चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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