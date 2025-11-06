सिर्फ 4 घंटे के इलाज का बिल आया 1.4 करोड़ रुपये! 'जीजा जी' ने यूं पकड़ा हॉस्पिटल का फ्रॉड

Hospital Billing Fraud: अमेरिका में एक परिवार का दुख उस समय और गहरा गया जब उनके प्रियजन की हार्ट अटैक से मौत के बाद अस्पताल ने उन्हें सिर्फ 4 घंटे के इलाज का बिल करीब 1.7 करोड़ रुपये का थमा दिया. बीमा की अवधि भी दो महीने पहले खत्म हो चुकी थी, जिससे पूरा खर्च परिवार पर आ गया. लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने इस बिल को चुनौती देने का फैसला किया वो भी इंसान नहीं, बल्कि एक AI चैटबॉट की मदद से.

AI ‘Claude’ ने कैसे पकड़ी अस्पताल की चालाकी?

मरीज के जीजा ने बताया कि उन्होंने ‘Claude’ नाम के AI चैटबॉट की मदद ली. जब अस्पताल ने बिल के नाम पर बस बड़े-बड़े आंकड़े दिए, तो उन्होंने पूरा डिटेल्ड बिल AI को अपलोड कर दिया. कुछ ही मिनटों में Claude ने गड़बड़ी पकड़ ली. अस्पताल ने एक ही प्रक्रिया के छोटे-छोटे हिस्सों के लिए बार-बार अलग-अलग शुल्क ले लिए थे, जो नियमों के खिलाफ था.

कितनी बड़ी थी बिलिंग गलती और कौन से कोड थे फर्जी?

AI ने लगभग 88 लाख रुपये की गलत चार्जिंग का खुलासा किया. अस्पताल ने कई जगह गलत कोड लगाए थे, जैसे इमरजेंसी विजिट को इनपेशेंट ट्रीटमेंट बताना या एक ही दिन वेंटिलेटर के लिए दो बार चार्ज लेना. AI के पास मौजूद मेडिकल बिलिंग नॉलेज ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी.

अस्पताल ने पहले चैरिटी एड का ऑफर दिया, लेकिन परिवार ने इनकार कर दिया. उन्होंने Claude के एनालिसिस के आधार पर कानूनी भाषा में एक विस्तृत पत्र तैयार किया, जिसमें Medicare नियमों और बिलिंग वॉयलेशन का हवाला था. जब अस्पताल ने देखा कि परिवार के पास पुख्ता सबूत हैं, तो उसने तुरंत बिल घटाकर 30 लाख रुपये कर दिया.

A guy just used @AnthropicAI Claude to turn a $195,000 hospital bill into $33,000. Not with a lawyer. Not with a hospital admin insider.

With a $20/month Claude Plus subscription. He uploaded the itemized bill. Claude spotted duplicate procedure codes, illegal “double… pic.twitter.com/tTWgLBL0cw — Mukund Mohan (@mukund) November 4, 2025

क्या अब AI बनेगा आम लोगों का ‘सुपर वकील’?

भले ही इस मामले की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह घटना दिखाती है कि AI अब सिर्फ चैट या कंटेंट टूल नहीं रहा. यह उपभोक्ताओं के अधिकारों का रक्षक भी बन सकता है. परिवार के सदस्य ने कहा, “यह इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, और लोगों को यह समझने के लिए AI की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उन्हें कहां ठगा जा रहा है.” उनके 1,700 रुपये के AI सब्सक्रिप्शन ने उन्हें 1.4 करोड़ रुपये बचा दिए. यह साबित करता है कि जब तकनीक समझदारी से इस्तेमाल की जाए, तो वह सचमुच दुनिया बदल सकती है.