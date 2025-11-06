Advertisement
सिर्फ 4 घंटे के इलाज का बिल आया 1.4 करोड़ रुपये! 'जीजा जी' ने यूं पकड़ा हॉस्पिटल का फ्रॉड

AI Chatbot: अमेरिका में एक परिवार ने अपने प्रियजन के इलाज के बाद अस्पताल से मिले 1.7 करोड़ रुपये के बिल को AI चैटबॉट की मदद से घटाकर सिर्फ 30 लाख रुपये कर दिया. इस AI ने अस्पताल की बिलिंग में भारी गड़बड़ी पकड़ ली.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 06, 2025, 01:34 PM IST
Hospital Billing Fraud: अमेरिका में एक परिवार का दुख उस समय और गहरा गया जब उनके प्रियजन की हार्ट अटैक से मौत के बाद अस्पताल ने उन्हें सिर्फ 4 घंटे के इलाज का बिल करीब 1.7 करोड़ रुपये का थमा दिया. बीमा की अवधि भी दो महीने पहले खत्म हो चुकी थी, जिससे पूरा खर्च परिवार पर आ गया. लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने इस बिल को चुनौती देने का फैसला किया वो भी इंसान नहीं, बल्कि एक AI चैटबॉट की मदद से.

AI ‘Claude’ ने कैसे पकड़ी अस्पताल की चालाकी?

मरीज के जीजा ने बताया कि उन्होंने ‘Claude’ नाम के AI चैटबॉट की मदद ली. जब अस्पताल ने बिल के नाम पर बस बड़े-बड़े आंकड़े दिए, तो उन्होंने पूरा डिटेल्ड बिल AI को अपलोड कर दिया. कुछ ही मिनटों में Claude ने गड़बड़ी पकड़ ली. अस्पताल ने एक ही प्रक्रिया के छोटे-छोटे हिस्सों के लिए बार-बार अलग-अलग शुल्क ले लिए थे, जो नियमों के खिलाफ था.

कितनी बड़ी थी बिलिंग गलती और कौन से कोड थे फर्जी?

AI ने लगभग 88 लाख रुपये की गलत चार्जिंग का खुलासा किया. अस्पताल ने कई जगह गलत कोड लगाए थे, जैसे इमरजेंसी विजिट को इनपेशेंट ट्रीटमेंट बताना या एक ही दिन वेंटिलेटर के लिए दो बार चार्ज लेना. AI के पास मौजूद मेडिकल बिलिंग नॉलेज ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी.

अस्पताल ने पहले चैरिटी एड का ऑफर दिया, लेकिन परिवार ने इनकार कर दिया. उन्होंने Claude के एनालिसिस के आधार पर कानूनी भाषा में एक विस्तृत पत्र तैयार किया, जिसमें Medicare नियमों और बिलिंग वॉयलेशन का हवाला था. जब अस्पताल ने देखा कि परिवार के पास पुख्ता सबूत हैं, तो उसने तुरंत बिल घटाकर 30 लाख रुपये कर दिया.

 

 

क्या अब AI बनेगा आम लोगों का ‘सुपर वकील’?

भले ही इस मामले की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह घटना दिखाती है कि AI अब सिर्फ चैट या कंटेंट टूल नहीं रहा. यह उपभोक्ताओं के अधिकारों का रक्षक भी बन सकता है. परिवार के सदस्य ने कहा, “यह इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, और लोगों को यह समझने के लिए AI की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उन्हें कहां ठगा जा रहा है.” उनके 1,700 रुपये के AI सब्सक्रिप्शन ने उन्हें 1.4 करोड़ रुपये बचा दिए. यह साबित करता है कि जब तकनीक समझदारी से इस्तेमाल की जाए, तो वह सचमुच दुनिया बदल सकती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

ai chatbothospital billfraud

