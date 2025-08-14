AI Courses 2025: एआई से भविष्य उज्जवल! आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन की संख्या बढ़ी, जानिए
करियर

AI Courses 2025: एआई से भविष्य उज्जवल! आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन की संख्या बढ़ी, जानिए

AI Courses 2025: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के लिए आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और भारतीयों के बीच इसे काफी अपनाया जा रहा है.

Simran Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 06:50 AM IST
AI Courses 2025: एआई से भविष्य उज्जवल! आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन की संख्या बढ़ी, जानिए

AI Courses 2025: पिछले दो सालों में टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खास भूमिका रही है और लोगों की रुचि भी इस कोर्स की ओर बढ़ती दिख रही है. छात्रों के बीच एआई कॉर्स को अपनाया जा रहा है. दुनियाभर में सबसे ज्यादा भारतीयों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है. इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की जिंदगी में एआई भी एक जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है.

एआई से भविष्य उज्जवल!

समय के साथ एआई को अपनाना उज्जवल भविष्य की ओर इशारा है. पिछले दो सालों में एआई काफी चर्चाओं में रहा है. इसके कोर्स से लेकर इसकी नौकरी तक में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. आने वाले समय में कई सारे काम सिर्फ एआई के साथ ही मुमकिन होंगे. हाल ही में एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि भारतीय लोगों के बीच एआई को ज्यादा पसंद किया जा रहा है.

1 साल में सबसे ज्यादा लोगों ने अपनाया एआई कोर्स

कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में भारतीयों ने ऑनलाइन एआई कोर्सेज को अपनाया है. अन्य देशों की तुलना में भारत में युवा के बीच एआई एजुकेशन को अपनाया जा रहा है. करीब 1 साल में 26 लाख भारतीयों ने एक जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म, जेनएआई के एआई कोर्स में रजिस्टर किया है. 107% उछाल के साथ भारतीयों का आवेदन देखा गया है.

89 स्थान पर भारत

भले ही एआई कोर्स को अपनाने के लिए भारतीयों की संख्या पिछले सालों की तुलना में अधिक रही लेकिन स्किल्स प्रोफिशिएंसी में 109 देशों में भारत का स्थान 89 है. एक साल में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेज में एनरोल करने वालों की संख्या 23% बढ़ गई है और 30 लाख से अधिक हो गई है.

जेन-एआई पर 30 प्रतिशत महिलाएं

रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि जेन-एआई पर सीखने वालों की संख्या में भारत की सिर्फ 30 प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि, दूसरे देशों में महिलाओं का आंकड़ा 40% है. इसके अलावा अगर दूसरे आंकड़े देखें तो एनरोल करने वालों के कोर एरियाज के मामले में 18 प्रतिशत का फोकस बिजनेस रहा है. जबकि, 22 प्रतिशत टेक्नोलॉजी और 20 प्रतिशत डेटा साइंस कर रहे हैं.

भारत में कितने छात्रों ने AI Courses को अपनाया?

लोकसभा में एक डेटा पेश किया गया था जिसके अनुसार भारत के 29,000 CBSE स्कूल में AI Courses के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है. सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 11वीं और 12वीं छात्रों द्वारा कोर्स को अपनाया जा रहा है. एक रिपोर्ट से ये भी पता चला है पिछले 1 साल में एआई और मशीन लर्निंग से जुड़े कोर्स में एनरोल करने वालों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इतना ही नहीं, एआई से संबंधित नौकरी में भी 12 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गई है. लोगों के लिए नई जॉब ओपनिंग्स हैं.

