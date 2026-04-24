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Hindi Newsजरा हटकेAI ने डिकोड किया 540 साल पुराना लव लेटर, लड़की ने मंगेतर को लिखा था दिल का हाल, जानें

AI ने डिकोड किया 540 साल पुराना 'लव लेटर', लड़की ने मंगेतर को लिखा था दिल का हाल, जानें

Margery Brews Love Letter: 540 साल पुराने प्रेम पत्र (Love Letter) के अंदर का राज AI ने खोल दिया. जब सन् 1477 की चिट्ठी को आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिकोड किया, तो सामने आया कि सदियों पहले भी प्रेम, शादी, दहेज और पारिवारिक कलह वैसी ही थी जैसी आज हैं. आइए जानते हैं इस प्रेम पत्र में ऐसा क्या लिखा है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:54 AM IST
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फोटो क्रेडिट: The Jerusalem Post
फोटो क्रेडिट: The Jerusalem Post

15th Century Love Letter: दुनिया का सबसे पुराने 'लव लेटर' को AI की मदद से डिकोड कर लिया गया है. इस प्रेम पत्र में 15वीं सदी की दुल्हन के दुख के साथ साथ उस समय प्रेम और प्यार की जंग का जिक्र है. 540 साल पहले की दुल्हन उस समय की स्थिति के बारे में क्या लिखती है. चलिए जानते हैं.

यह खत फरवरी 1477 में इंग्लैंड के टॉपक्रॉफ्ट की रहने वाली मार्गरी ब्रूज नाम की महिला ने अपने मंगेतर जॉन पास्टन III लिखा था. इस पत्र में महिला ने परिवार में दहेज को चल रही खींचतान को लेकर जिक्र किया था. इस लेटर की भाषा और लिखावट काफी अलग और कठिन थी जिससे इसको पढ़ना अभी तक एक्सपर्ट्स के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ था. लेकिन 'MyHeritage' के नए 'Scribe AI' टूल ने इस पत्र को आसानी से डिकोड कर दिया और 540 साल पुराने राज से पर्दा उठा दिया.

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ब्रज ने मंगेतर से शेयर किया दुख

The Jerusalem Post के अनुसार ब्रूज का यह पत्र 15वीं सदी के प्रसिद्ध 'पेस्टन लेटर्स' संग्रह का हिस्सा है. जिसमें पेस्टन नामक एक कुलीन परिवार और अन्य लोगों के बीच हुए पत्राचार, सरकारी दस्तावेज और कई महत्वपूर्ण कागजात शामिल हैं. इस प्रेम पत्र में ब्रूज अपने मंगेतर को 'माय डियर वेलेंटाइन' कहकर बुलाती है.

दहेज को लेकर घर में क्लैश

पत्र में ब्रूज ने बताया कि उनकी मां ने उनके पिता से शादी के लिए दहेज बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन पिता ने फालतू पैसा देने से इनकार कर दिया, जिससे शादी पर संकट मंडराने लगा. परिवार में कलह के बाद भी ब्रूज ने साफ कहा कि वह पेस्टन से शादी जरूर करेंगी. इसके बाद भारी मन से ब्रूज ने इस पत्र को समाप्त किया और मंगेतर पेस्टन से पत्र और पत्र की बातों को गुप्त रखने की अपील की.

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उस दौर की शादी को समझने में आसानी

Scribe AI द्वारा इस पत्र को पढ़े जाने से इतिहासकारों और आम लोगों को उस दौर के तयशुदा विवाहों की जटिलताओं को समझने का एक नया मौका मिला है. यह पत्र बताता है कि सदियों पहले भी समाज में दहेज को लेकर वैसे ही विवाद थे जैसे आज दिखाई देते हैं. इसके अलावा प्रेम और परिवार के बीच में किसी एक को चुनने की चुनौती तब भी थी और आज भी ऐसे सिचुएशन देखने को मिलती है. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Scribe AI को ग्लोबल फैमिली हिस्ट्री प्लेटफॉर्म MyHeritage ने विकसित किया है. यह आधुनिक तकनीक के जरिए पुराने पत्र, रिकॉर्ड, तस्वीरें और हस्तलिखित दस्तावेजों को पढ़ने, अनुवाद करने और समझाने में मदद करता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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