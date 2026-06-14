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दादी, आज कैसी हो? AI गुड़िया बन रही बुजुर्गों की नई दोस्त, अकेलेपन से लड़ने का बना नया सहारा

AI Doll Helping Lonely Seniors in South Korea: दक्षिण कोरिया में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए AI से लैस ह्योडोल गुड़िया एक खास साथी बनती जा रही है. यह सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि ऐसा डिजिटल दोस्त है, जो बुजुर्गों से बातें करती है, उनकी दवाइयों और खाने का ध्यान रखती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 14, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:08 PM IST
दादी, आज कैसी हो? AI गुड़िया बन रही बुजुर्गों की नई दोस्त, अकेलेपन से लड़ने का बना नया सहारा
Image Credit: Image credit: X/@tusbuenas

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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