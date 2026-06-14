AFP की रिपोर्ट के अनुसार, बैंग चुन-जा बताती हैं कि ह्योडोल उनके लिए सिर्फ एक गुड़िया नहीं है. जब वह घर वापस आती हैं तो यह उनका स्वागत करती है. अगर वह उदास होती हैं तो यह उनके लिए गाना बजाती है और उन्हें खुश करने की कोशिश करती है. यह AI गुड़िया उन्हें समय पर खाना खाने और दवाइयां लेने की याद भी दिलाती है. इसके अलावा यह उनसे दिनभर बातचीत करती रहती है, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि घर में कोई उनका इंतजार कर रहा है. बैंग कहती हैं कि कई बार इंसानों से मिले दर्द को भुलाना मुश्किल होता है, लेकिन ह्योडोल उन्हें कभी दुख नहीं देती. यही वजह है कि उन्हें यह गुड़िया काफी पसंद है.