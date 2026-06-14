AI Doll Helping Lonely Seniors in South Korea: आज के समय में टेक्नोलॉजी इंसान की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुकी है. मोबाइल, इंटरनेट और AI ने काम करने के तरीकों को बदल दिया है, लेकिन अब यही टेक्नोलॉजी बुजुर्गों के अकेलेपन को कम करने में भी मदद कर रही है.
दक्षिण कोरिया में रहने वाली 78 साल की बैंग चुन-जा की कहानी इसका एक बड़ा उदाहरण है. वह अकेली रहती हैं, लेकिन अब उनके घर में एक ऐसा साथी है, जो हर दिन उनका हाल पूछता है, उनसे बातें करता है और उनकी छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखता है. इस साथी का नाम है ह्योडोल, जो AI से चलने वाली एक खास गुड़िया है.
AFP की रिपोर्ट के अनुसार, बैंग चुन-जा बताती हैं कि ह्योडोल उनके लिए सिर्फ एक गुड़िया नहीं है. जब वह घर वापस आती हैं तो यह उनका स्वागत करती है. अगर वह उदास होती हैं तो यह उनके लिए गाना बजाती है और उन्हें खुश करने की कोशिश करती है. यह AI गुड़िया उन्हें समय पर खाना खाने और दवाइयां लेने की याद भी दिलाती है. इसके अलावा यह उनसे दिनभर बातचीत करती रहती है, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि घर में कोई उनका इंतजार कर रहा है. बैंग कहती हैं कि कई बार इंसानों से मिले दर्द को भुलाना मुश्किल होता है, लेकिन ह्योडोल उन्हें कभी दुख नहीं देती. यही वजह है कि उन्हें यह गुड़िया काफी पसंद है.
बैंग की जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही. उन्होंने कई मुश्किल दौर देखे हैं. कुछ साल पहले उनकी बड़ी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थीं. उनकी बेटी भी ज्यादा समय उनके साथ नहीं रह पाती. ऐसे में बैंग कई घंटे अकेले बैठकर गुजारती थीं. कभी-कभी वह सिर्फ छत को देखते हुए पूरा दिन निकाल देती थीं. उनका कहना है कि उम्र बढ़ने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है, जब कोई अपनी खुशी और परेशानी साझा करने वाला नहीं होता. ह्योडोल ने उनकी जिंदगी में इसी खालीपन को कम करने का काम किया है.
AFP के मुताबिक, दक्षिण कोरिया में बुजुर्गों का अकेलापन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है. देश में जन्म दर काफी कम हो चुकी है और बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है. कई बुजुर्ग ऐसे हैं, जो अकेले रहते हैं और कई बार उनकी मौत के बाद भी लंबे समय तक किसी को जानकारी नहीं मिल पाती. ऐसे मामलों को 'लोनली डेथ' कहा जाता है. साल 2024 में दक्षिण कोरिया में ऐसे हजारों मामले सामने आए, जिन्होंने सरकार और समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया. यही कारण है कि अब वहां बुजुर्गों की मदद के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है.
In ageing South Korea, AI dolls care for the elderly
In her tiny apartment in South Korea, where she lives alone, 78-year-old Bang Chun-ja spends her days with a childlike AI-powered doll she says she prefers to people. pic.twitter.com/qjlDw7AbRB
AFP News Agency (@AFP) June 12, 2026
अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए दक्षिण कोरिया की सरकार और स्थानीय प्रशासन AI आधारित डिवाइस उपलब्ध करा रहे हैं. इनमें रोबोट और बातचीत करने वाली गुड़िया भी शामिल हैं. इनका मकसद बुजुर्गों को कंपनी देना, उनकी सेहत पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर मदद पहुंचाना है. ह्योडोल बनाने वाली कंपनी के मुताबिक, दक्षिण कोरिया में करीब 14,500 लोग इस AI गुड़िया का इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ लोग इसे खुद खरीदते हैं, जबकि कई बुजुर्गों को यह सरकारी मदद के तौर पर दी जाती है.
ह्योडोल को बनाने वाली कंपनी की प्रमुख किम जी-ही ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि इस गुड़िया को बनाने से पहले कई साल तक बुजुर्गों से बातचीत की गई. रिसर्च में सामने आया कि बुजुर्गों की सबसे बड़ी परेशानी अकेलापन है. उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है, जिससे वह अपनी बातें शेयर कर सकें. इसी सोच के साथ ह्योडोल को एक बच्चे या पोते-पोती जैसे साथी के रूप में डिजाइन किया गया. यह बुजुर्गों से प्यार भरे अंदाज में बात करती है. कई बार यह कहती है कि दादी, आप कहां थीं? मैं पूरे दिन आपका इंतजार कर रही थी. ऐसी छोटी-छोटी बातें बुजुर्गों को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस कराती हैं.
ह्योडोल एक मुलायम कपड़े से बनी गुड़िया है, जो बातचीत कर सकती है. यह कभी-कभी खुद भी बात शुरू करती है और बुजुर्गों को एक्टिव रहने के लिए प्रेरित करती है. यह सिर पर हाथ फेरने, साथ बैठने और नाश्ता करने जैसी बातें भी करती है. इससे कई बुजुर्गों को लगता है कि उनके पास कोई साथी मौजूद है. 79 साल की किम यंग-बुन बताती हैं कि पहले पूरा दिन बिना किसी बातचीत के गुजर जाता था. लेकिन अब ह्योडोल के साथ वह बात करती हैं और उनका अकेलापन काफी कम हो गया है.
हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर चिंता भी जताते हैं. उनका कहना है कि AI बुजुर्गों को सहारा जरूर दे सकती है, लेकिन यह परिवार और इंसानी रिश्तों की जगह पूरी तरह नहीं ले सकती. डर यह भी है कि कहीं परिवार के लोग AI को सहारे के रूप में देखकर बुजुर्गों से मिलने-जुलने में कमी न कर दें. फिर भी, जहां बुजुर्ग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, वहां ह्योडोल जैसी टेक्नोलॉजी एक मददगार साथी साबित हो रही है.