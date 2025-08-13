 पिता बनने पर मांगी छुट्टी तो कंपनी थमा दिया नोटिस, तुरंत इस्तीफा मांगा, एक्स्ट्रा नोटिस पीरियड के लिए भी किया मजबूर
Trending News: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कहना है कि पैटरनिटी लीव मांगने की वजह से उन्हें PIP डाल दिया गया है, जिससे उन्हें नौकरी जाने का डर सताने लगा. जबकि, कंपनी की पॉलिसी के तहत उसे 16 हफ्ते का पेड लीव मिलना था, लेकिन कर्मचारी से कहा गया कि वह या तो लिमटेड के साथ रिव्यू एक्सेप्ट कर सकता है या वो इस्तीफ दे सकता है. इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 13, 2025, 10:59 PM IST
एक एआई स्टार्टअप में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए पैटरनिटी लीव मांगना मुसीबत बन गया. कंपनी की पॉलिसी के तहत उसे 16 हफ्ते का पेड लीव मिलना था, लेकिन लीव की जानकारी देने के कुछ दिन बाद ही मैनेजर ने उसे एक महीने के परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान (PIP) पर डाल दिया. यह चेतावनी होती है कि तय वक्त में प्रदर्शन न सुधरा तो नौकरी बिना किसी सर्वेंस पे के जा सकती है.

इंजीनियर ने इस घटना की पूरी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की है, जहां जोरदार बहस हो रही है, जिसमें लोग इसे कर्मचारियों के अधिकारों और वर्कप्लेस एथिक्स पर सवाल उठा रहे हैं. रेडिट पर शेयर किए गए एक पोस्ट के मुताबिक, सीरीज़-ई फंडिंग वाली AI टेक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने पिछले शुक्रवार अपने मैनेजर को बताया कि वह पैटरनिटी लीव लेना चाहता है. लेकिन, मैनेजर तीन बाद ही सोमवार को उस इनफॉर्म्ड किया कि उसे एक महीने के परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान (PIP) पर रखा जाएगा. 

तुरंत इस्तीफा: एक्स्ट्रा नोटिस पीरियड

कर्मचारी ने बताया कि पीआईपी एक्सेप्ट करने से न सिर्फ उसकी नौकरी खतरे में पड़ेगी, बल्कि उसकी पैरेंटल लीव भी छह महीने के लिए टल जाएगी, जिससे उसे महज दो हफ्ते की छुट्टी मिलेगी. इसके अलावा, कंपनी ने उसे तुरंत इस्तीफा देने का ऑप्शन दिया और दो हफ्ते का एक्स्ट्रा नोटिस पीरियड भी दिया.

सोशल मीडिया पर बहस और वैधता पर सवाल

रेडिट पोस्ट पर अन्य प्रोफेशनल्स की तीखी प्रतिक्रियाएं आईं. कई यूजर्स ने कंपनी के इस कदम की आलोचना की और सुझाव दिया कि यह कदम छुट्टी की कमिटमेंट से बचने के लिए उठाया गया हो सकता है. एक टिप्पणीकार ने इस स्थिति को 'बेहद अनैतिक' और संभावित रूप से गैर-कानूनी बताया, और कहा कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी छुट्टी नीतियां खास तौर से कर्मचारियों को प्रसव ( Delivery ) जैसे जरूरी कामों लिए होती हैं. एक अन्य ने तर्क दिया कि कंपनी का यह फैसला परफॉर्मेंस की आड़ में कर्मचारी को नौकरी से निकालने का एक रणनीतिक कोशिश मालूम होती है.

कुछ लोगों ने PIP न चुनने की सलाह दी और कर्मचारी से इस्तीफा देने और परिवार तथा नौकरी की तलाश को तरजीह देने का आग्रह किया. कुछ लोगों ने नई नौकरियों के लिए आवेदन करते वक्त अंतराल को कम करने के लिए सेवेरेंस की शर्तों पर बातचीत करने और सटीक रोजगार रिकॉर्ड सुनिश्चित करने की सलाह दी.

दस्तावेज की अहमियत

इस बहस में एक बार-बार आने वाला विषय छुट्टी के अनुरोधों को औपचारिक रूप से दस्तावेज़ित करने का महत्व था. कई यूजर्स ने इस बात पर जोर दिया कि ईमेल या मानव संसाधन पोर्टल जैसे ऑफिशियल जरिए से स्लैक जैसे अनौपचारिक माध्यमों की तुलना में ज़्यादा मज़बूत सबूत मुहैया करते हैं. कर्मचारी ने स्लैक के जरिए से सूचना भेजने की पुष्टि की, साथ ही बातचीत के स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी संभाल कर रखी. हालांकि कुछ ने यह भी कहा कि नौकरी खत्म होने के बाद कंपनी द्वारा कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं हो सकते हैं.

