Advertisement
trendingNow13035515
Hindi Newsजरा हटके

100 साल के अंदर AI रोबोट कर देगा इंसानों का खात्मा! एक्सपर्ट की डरावनी स्टडी ने दुनिया को दी चेतावनी

AI Expert Warns: एआई एक्सपर्ट रोमन यामपोल्स्की ने दावा किया है कि अगले 100 सालों में 99.9% संभावना है कि एआई इंसानियत का अंत कर देगा. कुछ वैज्ञानिक असहमत हैं, लेकिन उनकी चेतावनी ने दुनिया में खौफ पैदा कर दिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 10, 2025, 07:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

100 साल के अंदर AI रोबोट कर देगा इंसानों का खात्मा! एक्सपर्ट की डरावनी स्टडी ने दुनिया को दी चेतावनी

AI Risk Roman Yampolskiy: एआई विशेषज्ञ रोमन यामपोल्स्की ने हाल ही में दावा किया है कि इंसानियत के खत्म होने की 99.9% संभावना एआई की वजह से है. यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविल में एआई सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी के रिसर्च यामपोल्स्की ने लेक्स फ्रिडमैन के पॉडकास्ट में कहा कि अब तक कोई भी एआई सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित साबित नहीं हुआ है. उनका मानना है कि आने वाले समय में एआई सिस्टम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि मनुष्य उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे.

बुक में क्या चेतावनी दी गई है?

डेली स्टार के मुताबिक, यामपोल्स्की ने अपनी किताब 'एआई: अस्पष्ट, अप्रत्याशित, अनियंत्रित' (AI: Unexplainable, Unpredictable, Uncontrollable) में बताया है कि एआई के फैसलों को समझना और उनके नतीजों को अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है. किताब में उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में एआई का कंट्रोल किसके पास होगा और इससे अनजाने में कितनी बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, यह सवाल अब और भी गंभीर हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट बीवी को बिजनेस ट्रिप बताकर थाईलैंड घूमने गया था हस्बैंड, बाढ़ में GF संग फंसा तो खुल गई पोल! खूब हुई बेइज्जती

क्या एआई इंसान जैसा सोच सकता है?

रिसर्च का कहना है कि एआई जल्द ही उस स्तर पर पहुंच सकता है जहां वह अपनी अलग सेंस और कैपेबिलिटी डेवलप कर ले. इससे इंसानी बुद्धि और एजीआई के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी. यही कारण है कि वे एआई को अस्तित्व के संकट का सबसे बड़ा कारण बताते हैं.

दूसरे वैज्ञानिक इस खतरे को कैसे देखते हैं?

कुछ रिसर्च यामपोल्स्की के दावों से सहमत नहीं हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन के स्टडीज में पाया गया कि एआई द्वारा मानव जाति को खत्म करने की संभावना केवल 5% है. 2,700 से अधिक एआई विशेषज्ञों पर आधारित इस रिसर्च में कहा गया है कि खतरा मौजूद है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना कि यामपोल्स्की बताते हैं.

क्यों बड़े एआई वैज्ञानिक इस दावे को खारिज कर रहे हैं?

गूगल ब्रेन के को-फाउंडर एंड्रयू एंग और एआई पायनियर यान लेकन जैसे बड़े नाम इस तरह की भविष्यवाणी को बकवास बताते हैं. उनका कहना है कि कुछ टेक लीडर्स जानबूझकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं ताकि अपने निजी एजेंडा को आगे बढ़ा सकें. वे मानते हैं कि एआई एक मददगार तकनीक है, कोई विनाशकारी हथियार नहीं.

यह भी पढ़ें: सिर्फ कस्टमर्स की टिप्स से खरीद ली 10 लाख की कार! जानें कैसे पाई-पाई बचाकर बन गया रईस

सैम ऑल्टमैन के बयान विवाद में क्यों घिरे?

ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी कई बार कहा है कि एआई लाखों नौकरियां खत्म कर देगा और दुनिया की सामाजिक संरचना को बदलने पर मजबूर कर देगा. उन्होंने 2015 में भविष्यवाणी की थी कि एआई शायद दुनिया का अंत कर दे, लेकिन तब तक कई बड़ी कंपनियां बनेंगी. इसी तरह के बयानों ने आम लोगों में एआई को लेकर भय और भ्रम दोनों को बढ़ाया है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

AI expertrobothumanityviraltrending

Trending news

वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल है, पुरानी डेट पर न जाएं
INDIA US VISA
वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल है, पुरानी डेट पर न जाएं
मैं बंगाल का ओवैसी हूं... समझिए बाबरी मस्जिद की बात करने वाले हुमायूं का नया खेला
Humayun Kabir
मैं बंगाल का ओवैसी हूं... समझिए बाबरी मस्जिद की बात करने वाले हुमायूं का नया खेला
PAK के पक्ष में इस्लामी वर्ल्ड और भारत के लिए खड़ा रहा ये मुस्लिम देश... PM का दौरा
PM Modi
PAK के पक्ष में इस्लामी वर्ल्ड और भारत के लिए खड़ा रहा ये मुस्लिम देश... PM का दौरा
लूथरा ब्रदर्स का एक और साथी गिरफ्तार, पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा
Goa Fire Accident
लूथरा ब्रदर्स का एक और साथी गिरफ्तार, पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा
10 दिसंबर से शुरू होगा असली सर्दी का तांडव! साल का आखिरी महीना इन लोगों के लिए खतरा
#WeatherUpdate
10 दिसंबर से शुरू होगा असली सर्दी का तांडव! साल का आखिरी महीना इन लोगों के लिए खतरा
पूर्व टॉप आतंकवादी कमांडर जावेद अहमद मीर गिरफ्तार, लगे थे गंभीर आरोप
Jammu Kashmir
पूर्व टॉप आतंकवादी कमांडर जावेद अहमद मीर गिरफ्तार, लगे थे गंभीर आरोप
ठंड के बीच बार-बार रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे भालू, वैज्ञानिकों ने सुलझाई गुत्थी
Jammu Kashmir
ठंड के बीच बार-बार रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे भालू, वैज्ञानिकों ने सुलझाई गुत्थी
गोवा क्लब वाले लूथरा ब्रदर्स का क्या थाइलैंड से प्रत्यर्पण संभव है? फंसा है ये पेंच
Goa Club Fire
गोवा क्लब वाले लूथरा ब्रदर्स का क्या थाइलैंड से प्रत्यर्पण संभव है? फंसा है ये पेंच
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
Delhi Blast Case Update
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा