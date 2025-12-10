100 साल के अंदर AI रोबोट कर देगा इंसानों का खात्मा! एक्सपर्ट की डरावनी स्टडी ने दुनिया को दी चेतावनी

AI Risk Roman Yampolskiy: एआई विशेषज्ञ रोमन यामपोल्स्की ने हाल ही में दावा किया है कि इंसानियत के खत्म होने की 99.9% संभावना एआई की वजह से है. यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविल में एआई सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी के रिसर्च यामपोल्स्की ने लेक्स फ्रिडमैन के पॉडकास्ट में कहा कि अब तक कोई भी एआई सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित साबित नहीं हुआ है. उनका मानना है कि आने वाले समय में एआई सिस्टम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि मनुष्य उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे.

बुक में क्या चेतावनी दी गई है?

डेली स्टार के मुताबिक, यामपोल्स्की ने अपनी किताब 'एआई: अस्पष्ट, अप्रत्याशित, अनियंत्रित' (AI: Unexplainable, Unpredictable, Uncontrollable) में बताया है कि एआई के फैसलों को समझना और उनके नतीजों को अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है. किताब में उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में एआई का कंट्रोल किसके पास होगा और इससे अनजाने में कितनी बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, यह सवाल अब और भी गंभीर हो गया है.

क्या एआई इंसान जैसा सोच सकता है?

रिसर्च का कहना है कि एआई जल्द ही उस स्तर पर पहुंच सकता है जहां वह अपनी अलग सेंस और कैपेबिलिटी डेवलप कर ले. इससे इंसानी बुद्धि और एजीआई के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी. यही कारण है कि वे एआई को अस्तित्व के संकट का सबसे बड़ा कारण बताते हैं.

दूसरे वैज्ञानिक इस खतरे को कैसे देखते हैं?

कुछ रिसर्च यामपोल्स्की के दावों से सहमत नहीं हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन के स्टडीज में पाया गया कि एआई द्वारा मानव जाति को खत्म करने की संभावना केवल 5% है. 2,700 से अधिक एआई विशेषज्ञों पर आधारित इस रिसर्च में कहा गया है कि खतरा मौजूद है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना कि यामपोल्स्की बताते हैं.

क्यों बड़े एआई वैज्ञानिक इस दावे को खारिज कर रहे हैं?

गूगल ब्रेन के को-फाउंडर एंड्रयू एंग और एआई पायनियर यान लेकन जैसे बड़े नाम इस तरह की भविष्यवाणी को बकवास बताते हैं. उनका कहना है कि कुछ टेक लीडर्स जानबूझकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं ताकि अपने निजी एजेंडा को आगे बढ़ा सकें. वे मानते हैं कि एआई एक मददगार तकनीक है, कोई विनाशकारी हथियार नहीं.

सैम ऑल्टमैन के बयान विवाद में क्यों घिरे?

ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी कई बार कहा है कि एआई लाखों नौकरियां खत्म कर देगा और दुनिया की सामाजिक संरचना को बदलने पर मजबूर कर देगा. उन्होंने 2015 में भविष्यवाणी की थी कि एआई शायद दुनिया का अंत कर दे, लेकिन तब तक कई बड़ी कंपनियां बनेंगी. इसी तरह के बयानों ने आम लोगों में एआई को लेकर भय और भ्रम दोनों को बढ़ाया है.