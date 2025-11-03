Advertisement
बीवी को हुआ जुड़वां बच्चा, शक्ल देख फूट-फूटकर रो पड़ा बाप, वीडियो देख दंग रह गए लोग

Shocking Viral Video: विदेशी कपल का जुड़वां बच्चों वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पिता बच्चों को अपनाने से मना करता दिखा. जांच में खुलासा हुआ कि यह असली नहीं, बल्कि AI से बनाया गया डीपफेक वीडियो है, जिसने इंटरनेट को झकझोर दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 03, 2025, 09:44 PM IST
बीवी को हुआ जुड़वां बच्चा, शक्ल देख फूट-फूटकर रो पड़ा बाप, वीडियो देख दंग रह गए लोग

दुनिया में बच्चे का जन्म खुशी का पल माना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो सबको हैरान कर गया. इस विदेशी कपल का अस्पताल वाला वीडियो देखकर हर कोई दंग रह गया. वीडियो में महिला अपनी गोद में दो नवजात बच्चों को लिए रोती नजर आ रही है, जबकि पिता चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि “ये मेरे बच्चे नहीं हैं.” देखते ही देखते यह वीडियो लाखों व्यूज पार कर गया और सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? कई लोगों ने कपल की हालत देख सहानुभूति जताई, तो कई ने वीडियो की सच्चाई पर सवाल उठाए.

बाप ने बच्चों को अपनाने से किया इंकार

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कपल की स्किन गोरी और बाल सुनहरे हैं, जबकि नवजात जुड़वां बच्चों की स्किन डार्क और बाल काले हैं. यही बात पिता को खटक गई. वह अस्पताल के स्टाफ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि “ये मेरे बच्चे नहीं हो सकते.” मां बच्चों को गोद में लेकर रोती रही, जबकि पिता कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता रहा. इस दौरान डॉक्टर और नर्सें हालात संभालने की कोशिश करती नजर आईं. कुछ यूजर्स ने कमेंट कर कहा कि यह “बेबी स्वैपिंग” का मामला हो सकता है, जहां अस्पताल में गलती से बच्चों की अदला-बदली हो गई हो.

इंटरनेट पर छिड़ी बहस

AI वीडियो का सच

बाद में सोशल मीडिया फैक्ट-चेकर्स ने पुष्टि की कि यह वीडियो पूरी तरह AI से जेनरेट किया गया है. असल में यह किसी वास्तविक कपल का नहीं, बल्कि एक AI-क्रिएटेड क्लिप है, जिसे भावनात्मक प्रतिक्रिया पाने के लिए बनाया गया था. यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि AI डीपफेक्स कितने खतरनाक हो सकते हैं और कैसे वे भावनाओं से खेल सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे वीडियो गलत सूचनाओं का ज़रिया बन रहे हैं. यह घटना सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक चेतावनी है कि किसी भी वायरल कंटेंट पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई ज़रूर जांचें.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

