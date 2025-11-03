बीवी को हुआ जुड़वां बच्चा, शक्ल देख फूट-फूटकर रो पड़ा बाप, वीडियो देख दंग रह गए लोग

दुनिया में बच्चे का जन्म खुशी का पल माना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो सबको हैरान कर गया. इस विदेशी कपल का अस्पताल वाला वीडियो देखकर हर कोई दंग रह गया. वीडियो में महिला अपनी गोद में दो नवजात बच्चों को लिए रोती नजर आ रही है, जबकि पिता चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि “ये मेरे बच्चे नहीं हैं.” देखते ही देखते यह वीडियो लाखों व्यूज पार कर गया और सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? कई लोगों ने कपल की हालत देख सहानुभूति जताई, तो कई ने वीडियो की सच्चाई पर सवाल उठाए.

बाप ने बच्चों को अपनाने से किया इंकार

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कपल की स्किन गोरी और बाल सुनहरे हैं, जबकि नवजात जुड़वां बच्चों की स्किन डार्क और बाल काले हैं. यही बात पिता को खटक गई. वह अस्पताल के स्टाफ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि “ये मेरे बच्चे नहीं हो सकते.” मां बच्चों को गोद में लेकर रोती रही, जबकि पिता कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता रहा. इस दौरान डॉक्टर और नर्सें हालात संभालने की कोशिश करती नजर आईं. कुछ यूजर्स ने कमेंट कर कहा कि यह “बेबी स्वैपिंग” का मामला हो सकता है, जहां अस्पताल में गलती से बच्चों की अदला-बदली हो गई हो.

इंटरनेट पर छिड़ी बहस

वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. कुछ लोगों ने इसे वास्तविक घटना बताया, तो कुछ ने इसे फेक करार दिया. कई एक्सपर्ट्स ने इस वीडियो की फ्रेम दर फ्रेम जांच की और दावा किया कि यह असली नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बना है. उनका कहना है कि वीडियो में चेहरे की अभिव्यक्तियां और लाइटिंग नैचुरल नहीं हैं. Reddit और X (Twitter) पर भी कई यूजर्स ने इसे डीपफेक बताया. कुछ लोगों ने लिखा – “AI अब इतना रियल लगने लगा है कि झूठ और सच में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया है.”

AI वीडियो का सच

बाद में सोशल मीडिया फैक्ट-चेकर्स ने पुष्टि की कि यह वीडियो पूरी तरह AI से जेनरेट किया गया है. असल में यह किसी वास्तविक कपल का नहीं, बल्कि एक AI-क्रिएटेड क्लिप है, जिसे भावनात्मक प्रतिक्रिया पाने के लिए बनाया गया था. यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि AI डीपफेक्स कितने खतरनाक हो सकते हैं और कैसे वे भावनाओं से खेल सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे वीडियो गलत सूचनाओं का ज़रिया बन रहे हैं. यह घटना सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक चेतावनी है कि किसी भी वायरल कंटेंट पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई ज़रूर जांचें.