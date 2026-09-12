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AI की वजह से टूटा शादी का रिश्ता: लड़की ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किया रिजेक्ट, मैचमेकर ने बताई पूरी कहानी

AI अब सिर्फ ऑफिस और टेक्नोलॉजी की दुनिया तक सीमित नहीं रहा है. इसका असर लोगों के करियर और भविष्य की सोच पर भी दिखने लगा है. इसी बीच एक मैचमेकर ने ऐसी महिला की कहानी शेयर की है, जिसने AI के कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी करने से इनकार कर दिया. महिला को डर था कि आने वाले समय में AI उसके होने वाले पति की नौकरी छीन सकता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 12, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:23 AM IST
AI की वजह से टूटा शादी का रिश्ता: लड़की ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किया रिजेक्ट, मैचमेकर ने बताई पूरी कहानी
Image Credit: मैचमेकिंग और डेटिंग कोच ओएंद्रिला कपूर का वायरल वीडियो! Image credit: instagram/@oendrila.kapoor

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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