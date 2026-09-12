/AI की वजह से टूटा शादी का रिश्ता: लड़की ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किया रिजेक्ट, मैचमेकर ने बताई पूरी कहानी

शादी के लिए रिश्ता देखते समय लोग आमतौर पर परिवार, स्वभाव, कमाई और नौकरी जैसी चीजों पर ध्यान देते हैं. लेकिन बदलती टेक्नोलॉजी ने अब इस लिस्ट में एक नया सवाल जोड़ दिया है कि क्या जिस व्यक्ति से शादी कर रहे हैं, उसकी नौकरी भविष्य में भी सुरक्षित रहेगी?
मैचमेकिंग और डेटिंग कोच ओएंद्रिला कपूर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही घटना का जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि एक महिला ने उनसे साफ कहा कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी नहीं करना चाहती. वजह सुनकर मैचमेकर भी हैरान रह गईं.
ओएंद्रिला ने अपनी इंस्टाग्राम रील में बताया कि हाल ही में एक महिला ने उनसे कहा कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसे डर है कि AI भविष्य में उसकी नौकरी ले सकता है. मैचमेकर के मुताबिक, उन्होंने रिश्ते तय करते समय कई तरह के अजीब फिल्टर और पसंद-नापसंद सुनी हैं, लेकिन यह वजह उन्हें सोचने पर मजबूर कर गई. आखिर कोई व्यक्ति सिर्फ इस संभावना के आधार पर किसी रिश्ते को कैसे खारिज कर सकता है कि आने वाले समय में उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है?
दिलचस्प बात यह है कि भारतीय शादी के बाजार में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की प्रोफाइल लंबे समय से काफी पसंद की जाती रही है. अच्छी सैलरी, बड़ी टेक कंपनियों में नौकरी, विदेश जाने के मौके और कई बार अमेरिका जैसे देशों में काम करने की संभावना के कारण ऐसे रिश्तों को काफी अच्छा माना जाता था. लेकिन पिछले कुछ समय में टेक इंडस्ट्री में AI और ऑटोमेशन की चर्चा तेजी से बढ़ी है. कई कंपनियों में छंटनी की खबरों ने भी लोगों के बीच नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है. ऐसे में कुछ लोगों की नजर में टेक सेक्टर की नौकरी पहले जैसी सुरक्षित नहीं रह गई है.
ओएंद्रिला ने इसी सोच पर सवाल उठाया. उनका कहना है कि अगर शादी के लिए नौकरी की सुरक्षा सबसे बड़ा पैमाना बन जाए तो फिर मुश्किल यह है कि आखिर किस प्रोफेशन को सुरक्षित माना जाए. AI का असर सिर्फ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है. डिजाइन, फाइनेंस, कंसल्टिंग, लॉ, हेल्थकेयर और कई दूसरे कामों में भी AI टूल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है. आने वाले समय में कई नौकरियों का तरीका बदल सकता है. ऐसे में आज की नौकरी देखकर अगले 30-40 साल का भविष्य तय करना शायद इतना आसान नहीं है.
मैचमेकर ने इस स्थिति को हल्के-फुल्के अंदाज में समझाते हुए मजाक किया कि अगर स्थायी नौकरी ही सबसे बड़ा पैमाना है, तो शायद किसी मकान मालिक से शादी कर लेनी चाहिए. हालांकि, उनके इस कमेंट के पीछे एक गंभीर बात भी छिपी है. कोई भी नौकरी हमेशा एक जैसी नहीं रहती. कंपनी बदल सकती है, इंडस्ट्री बदल सकती है, नौकरी जा सकती है और बिजनेस में भी नुकसान हो सकता है. इसलिए सिर्फ नौकरी का नाम देखकर किसी इंसान के पूरे भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल है.
ओएंद्रिला के मुताबिक, शादी के लिए यह देखना ज्यादा जरूरी है कि सामने वाला इंसान परिस्थितियों के साथ खुद को बदल सकता है या नहीं. क्या वह मेहनती है? क्या आर्थिक मामलों को समझदारी से संभाल सकता है? क्या मुश्किल समय आने पर घबराने के बजाय उसका सामना कर सकता है? किसी व्यक्ति की आज की नौकरी उसकी पूरी जिंदगी की गारंटी नहीं हो सकती. ऐसा भी हो सकता है कि आज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और कुछ साल बाद अपना बिजनेस शुरू कर दे. हो सकता है कि नौकरी जाने के बाद वह कोई नया हुनर सीखकर दूसरी फील्ड में चला जाए. इसका मतलब असली सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि वह आज क्या काम करता है, बल्कि यह भी कि बदलाव आने पर वह क्या कर सकता है.
ओएंद्रिला ने अपनी बात को एक लाइन में समझाने की कोशिश की. उनके मुताबिक, शादी करते समय कोई व्यक्ति अगले 40 साल के लिए एक खास प्रोफेशन नहीं चुन रहा होता. वह ऐसे इंसान को चुन रहा होता है, जिसके साथ मिलकर उन 40 सालों की चुनौतियों का सामना करना है. नौकरी बदल सकती है, लेकिन किसी रिश्ते में पार्टनर का रवैया, समझदारी और एक-दूसरे का साथ ज्यादा मायने रख सकता है. यही वजह है कि उन्होंने केवल AI के डर से किसी प्रोफेशन को पूरी तरह रिजेक्ट करने वाली सोच पर सवाल उठाया.
ओएंद्रिला की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी-अपनी राय रखनी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि AI के दौर में सिर्फ नौकरी देखकर रिश्ता ठुकराना सही नहीं है. वहीं कुछ लोगों का कहना था कि शादी में आर्थिक स्थिरता को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता. आखिर घर चलाने के लिए आमदनी जरूरी है और करियर को लेकर पार्टनर की चिंता पूरी तरह गलत भी नहीं कही जा सकती. एक यूजर ने तो मजाक में यहां तक कह दिया कि अगर AI से बचना है तो इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, राजमिस्त्री या कैब ड्राइवर से शादी कर लीजिए. इन कामों में इंसानी हुनर और मौके पर जाकर काम करने की जरूरत ज्यादा होती है. हालांकि, इन प्रोफेशन पर भी टेक्नोलॉजी का असर बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा मानना सही नहीं होगा.
इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि क्या किसी इंसान का भविष्य उसकी आज की नौकरी से तय किया जा सकता है? शायद नहीं. टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है और इसके साथ काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं. आज जिस नौकरी को सुरक्षित माना जा रहा है, हो सकता है कुछ साल बाद उसमें बड़ा बदलाव आ जाए. वहीं आज जोखिम वाली लग रही फील्ड में नया मौका पैदा हो सकता है. इसलिए शादी में सिर्फ नौकरी का टाइटल देखने के बजाय इंसान की सोच, मेहनत, जिम्मेदारी और बदलती परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को देखना ज्यादा जरूरी हो सकता है. आखिर शादी किसी एक नौकरी के साथ नहीं, एक इंसान के साथ होती है.