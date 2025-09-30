इस AI एक्ट्रेस ने ली इंसानी एक्टर्स की जगह! हॉलीवुड फिल्मों में मिला ऑफर, सेलिब्रेटी हुए नाराज

Trending Photos
Tilly Norwood AI Actress: टिली नॉरवुड कोई असली इंसान नहीं बल्कि एक AI-जनरेटेड वर्चुअल एक्ट्रेस है. इसे टैलेंट स्टूडियो जिकोया (Xicoia) ने बनाया है. इस स्टूडियो की फाउंडर और टेक्नोलॉजिस्ट एलीन वैन डेर वेल्डे ने ज्यूरिख समिट में बताया कि हॉलीवुड के बड़े एजेंट्स टिली को रिप्रेज़ेंट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं.
क्यों है यह खबर इतनी बड़ी?
अगर टिली को कोई एजेंट साइन कर लेता है, तो वह दुनिया की पहली AI एक्ट्रेस बन जाएगी जिसे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. अभी तक यह सुविधा सिर्फ इंसानी एक्टर्स को मिलती थी. इसीलिए इस घोषणा ने फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है. टिली ने अपना पहला रोल एक कॉमेडी स्केच AI Commissioner में निभाया. इस शो में टीवी के भविष्य को एक्सप्लोर किया गया. टिली ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया, “यकीन नहीं होता… मेरा पहला रोल लाइव हो गया है.”
हॉलीवुड स्टार्स क्यों कर रहे हैं विरोध?
जैसे ही टिली को एजेंसियों से ऑफर मिलने की खबर आई, कई हॉलीवुड एक्टर्स ने इसका विरोध किया. इन द हाइस्ट स्टार मेलिसा बर्रेरा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “उम्मीद है जिस एजेंट ने इसे साइन किया, उसके सारे एक्टर उससे दूरी बना लेंगे.” वहीं मटिल्डा स्टार मारा विल्सन ने सवाल उठाया, “जब असली यंग एक्ट्रेसेज मौजूद हैं तो उनके बजाय कंपोजिट चेहरा क्यों इस्तेमाल किया गया?”
क्या इंसानों की जगह ले लेगा AI?
इस विवाद पर वैन डेर वेल्डे ने सफाई दी, “टिली इंसानों की जगह नहीं बल्कि एक आर्टवर्क है. जैसे ऐनिमेशन, CGI और पपेट्री ने नए तरीके दिए, वैसे ही AI सिर्फ एक नया टूल है. यह एक्टर्स की कला और परफॉर्मेंस की जगह कभी नहीं ले सकता.” AI का प्रयोग पहले भी फिल्मों में किया गया है जैसे एक्टर्स को युवा दिखाने, मृत कलाकारों की आवाज वापिस लाने और ट्रेलर बनाने तक. लेकिन पहली बार कोई AI एक्ट्रेस मेनस्ट्रीम में आने की कगार पर है. यही वजह है कि यह खबर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है.