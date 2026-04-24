Advertisement
trendingNow13190829
Hindi Newsजरा हटकेAI ने चुटकी बजाते ही बना डाला सरकारी बैंक का चेक, आप भी खा जाएंगे धोखा! फ्रॉड की बड़ी चेतावनी

AI ने चुटकी बजाते ही बना डाला सरकारी बैंक का चेक, आप भी खा जाएंगे धोखा! फ्रॉड की बड़ी चेतावनी

एआई द्वारा बनाए गए ₹69,000 के एक बैंक चेक की तस्वीर वायरल होने के बाद फ्रॉड की चिंताएं बढ़ गई हैं. जानें क्या एआई वाकई बैंकिंग सुरक्षा में सेंध लगा सकता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 24, 2026, 10:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI ने चुटकी बजाते ही बना डाला सरकारी बैंक का चेक, आप भी खा जाएंगे धोखा! फ्रॉड की बड़ी चेतावनी

AI Generated Cheque: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जितनी तेजी से हमारी जिंदगी आसान बना रहा है, उतनी ही तेजी से यह सुरक्षा के लिए चुनौतियां भी खड़ी कर रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसने बैंकिंग दुनिया और आम लोगों की नींद उड़ा दी है. शिरीष नाम के एक यूजर ने ChatGPT के नए इमेज टूल का इस्तेमाल करके UCO बैंक का एक चेक तैयार किया है. यह चेक देखने में इतना असली है कि पहली नजर में कोई भी इसे पहचान नहीं सकता.

हूबहू असली जैसा दिखता है एआई चेक

वायरल तस्वीर में ₹69,000 की राशि का चेक दिखाया गया है. इसमें बैंक का नाम, ब्रांच की जानकारी, अकाउंट नंबर और यहां तक कि नीचे की तरफ MICR कोड भी बिल्कुल असली चेक जैसा नजर आ रहा है. जैसे ही OpenAI ने अपनी इमेज जनरेशन क्षमताओं को अपडेट किया, वैसे ही इस तरह के हाई-क्वालिटी विजुअल्स सामने आने लगे हैं. यूजर ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा, "हम तो पूरी तरह से गए", जो एआई के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

क्या बैंक में चल जाएगा यह चेक?

इस तस्वीर के वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. कई यूजर्स का मानना है कि अब एआई के जरिए फर्जी दस्तावेज बनाना बेहद आसान हो गया है. हालांकि, बैंकिंग विशेषज्ञों और जागरूक यूजर्स ने राहत की बात भी कही है. उनका कहना है कि असली बैंक चेक में कई सुरक्षा फीचर्स होते हैं जैसे 'VOID' मार्क और खास स्याही जो केवल UV लाइट में दिखती है. एआई फोटो तो बना सकता है, लेकिन वह चेक के खास पेपर और गुप्त सुरक्षा निशानों की नकल नहीं कर सकता.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

कुछ यूजर्स ने इस पर मजाक भी किया. एक ने लिखा, "एआई परफेक्ट चेक बना रहा है और मेरा बैंक आज भी मेरे असली साइन रिजेक्ट कर देता है". वहीं, कुछ लोग काफी गंभीर नजर आए. उनका कहना था कि भले ही बैंक में यह चेक न चले, लेकिन आम लोगों को ठगने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है. लोगों को डर है कि आने वाले समय में एआई से पासपोर्ट, वीजा और अन्य सरकारी पहचान पत्र भी फर्जी बनाए जाने लगेंगे.

पुरानी तकनीक बनाम एआई का जादू

बहस के दौरान कुछ अनुभवी लोगों ने यह भी याद दिलाया कि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ फोटोशॉप के जरिए पिछले 10 सालों से हो रही है. फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इसके लिए हुनर चाहिए था, लेकिन अब एआई की मदद से कोई भी अनाड़ी व्यक्ति इसे सेकंडों में कर सकता है. असली चुनौती फोटो बनाने की नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करके पकड़े न जाने की है. बैंकिंग सिस्टम अब एआई से निपटने के लिए खुद को अपडेट कर रहे हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Fake ChequeChatGPTBank fraud

Trending news

10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
West Bengal Election 2026
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
West Bengal Election 2026
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
West Bengal Election 2026
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
India US News in Hindi
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
Assembly Election 2026
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
DNA
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
अप्रैल में 42°C का कहर, मई-जून में बेकाबू होंगे हालात? सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटेगा
DNA
अप्रैल में 42°C का कहर, मई-जून में बेकाबू होंगे हालात? सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटेगा
अमरनाथ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग
Amarnath Yatra 2026
अमरनाथ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग
चीन जाने की कर ली थी पूरी तैयारी, अचानक कैसे बाबर ने किया भारत का रुख और बदला इतिहास
BABUR
चीन जाने की कर ली थी पूरी तैयारी, अचानक कैसे बाबर ने किया भारत का रुख और बदला इतिहास
बंगाल में कैसे सुरक्षाबलों ने बदला माहौल, बंपर मतदान के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं
DNA
बंगाल में कैसे सुरक्षाबलों ने बदला माहौल, बंपर मतदान के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं