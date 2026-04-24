AI ने चुटकी बजाते ही बना डाला सरकारी बैंक का चेक, आप भी खा जाएंगे धोखा! फ्रॉड की बड़ी चेतावनी

AI Generated Cheque: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जितनी तेजी से हमारी जिंदगी आसान बना रहा है, उतनी ही तेजी से यह सुरक्षा के लिए चुनौतियां भी खड़ी कर रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसने बैंकिंग दुनिया और आम लोगों की नींद उड़ा दी है. शिरीष नाम के एक यूजर ने ChatGPT के नए इमेज टूल का इस्तेमाल करके UCO बैंक का एक चेक तैयार किया है. यह चेक देखने में इतना असली है कि पहली नजर में कोई भी इसे पहचान नहीं सकता.

हूबहू असली जैसा दिखता है एआई चेक

वायरल तस्वीर में ₹69,000 की राशि का चेक दिखाया गया है. इसमें बैंक का नाम, ब्रांच की जानकारी, अकाउंट नंबर और यहां तक कि नीचे की तरफ MICR कोड भी बिल्कुल असली चेक जैसा नजर आ रहा है. जैसे ही OpenAI ने अपनी इमेज जनरेशन क्षमताओं को अपडेट किया, वैसे ही इस तरह के हाई-क्वालिटी विजुअल्स सामने आने लगे हैं. यूजर ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा, "हम तो पूरी तरह से गए", जो एआई के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है.

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this was made with ChatGPT Image 2.0. we are so cooked https://t.co/mAkIkk3OOu pic.twitter.com/HA497Q3wTE — shirish (@shiri_shh) April 22, 2026

क्या बैंक में चल जाएगा यह चेक?

इस तस्वीर के वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. कई यूजर्स का मानना है कि अब एआई के जरिए फर्जी दस्तावेज बनाना बेहद आसान हो गया है. हालांकि, बैंकिंग विशेषज्ञों और जागरूक यूजर्स ने राहत की बात भी कही है. उनका कहना है कि असली बैंक चेक में कई सुरक्षा फीचर्स होते हैं जैसे 'VOID' मार्क और खास स्याही जो केवल UV लाइट में दिखती है. एआई फोटो तो बना सकता है, लेकिन वह चेक के खास पेपर और गुप्त सुरक्षा निशानों की नकल नहीं कर सकता.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

कुछ यूजर्स ने इस पर मजाक भी किया. एक ने लिखा, "एआई परफेक्ट चेक बना रहा है और मेरा बैंक आज भी मेरे असली साइन रिजेक्ट कर देता है". वहीं, कुछ लोग काफी गंभीर नजर आए. उनका कहना था कि भले ही बैंक में यह चेक न चले, लेकिन आम लोगों को ठगने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है. लोगों को डर है कि आने वाले समय में एआई से पासपोर्ट, वीजा और अन्य सरकारी पहचान पत्र भी फर्जी बनाए जाने लगेंगे.

पुरानी तकनीक बनाम एआई का जादू

बहस के दौरान कुछ अनुभवी लोगों ने यह भी याद दिलाया कि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ फोटोशॉप के जरिए पिछले 10 सालों से हो रही है. फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इसके लिए हुनर चाहिए था, लेकिन अब एआई की मदद से कोई भी अनाड़ी व्यक्ति इसे सेकंडों में कर सकता है. असली चुनौती फोटो बनाने की नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करके पकड़े न जाने की है. बैंकिंग सिस्टम अब एआई से निपटने के लिए खुद को अपडेट कर रहे हैं.