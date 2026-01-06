Advertisement
trendingNow13065005
Hindi Newsजरा हटकेहथेली में कैसे समा गया नन्हा बछड़ा? दिलों पर छा गई क्यूटनेस, Video देख लोगों ने कही ऐसी बात

हथेली में कैसे समा गया नन्हा बछड़ा? दिलों पर छा गई क्यूटनेस, Video देख लोगों ने कही ऐसी बात

Palm Sized Calf Video Viral: सोशल मीडिया पर एक एआई से बना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हथेली जितना छोटा बछड़ा नजर आ रहा है. असली जैसा दिखने वाले इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया और इंटरनेट पर क्यूटनेस की बाढ़ आ गई.

 

Edited By:  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हथेली में कैसे समा गया नन्हा बछड़ा? दिलों पर छा गई क्यूटनेस, Video देख लोगों ने कही ऐसी बात

Palm Sized Calf AI Generated Video: अगर ‘क्यूटनेस ओवरलोड’ को किसी वीडियो में उतारा जाए, तो यह क्लिप उसकी सबसे बड़ी मिसाल बन सकती है. वीडियो में एक बेहद छोटा सा बछड़ा दिखाई देता है, जो इतना छोटा है कि इंसान की हथेली में समा जाए. आमतौर पर बछड़े अपने मासूम चेहरे और नटखट हरकतों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में दिखाया गया बछड़ा अपने असामान्य आकार की वजह से सबसे अलग नजर आया.

क्या यह बछड़ा असली था या एआई?

पहली नजर में यह वीडियो इतना वास्तविक लगता है कि कोई भी धोखा खा सकता है. हालांकि, यह क्लिप पूरी तरह एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है. इसके बावजूद वीडियो की क्वालिटी और डिटेलिंग इतनी शानदार है कि लोग इसे स्क्रॉल किए बिना नहीं रह पाए. शायद यही वजह है कि इंटरनेट यूजर्स ने यह जानने के बाद भी कि वीडियो असली नहीं है, इसे जमकर पसंद किया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

वीडियो कहां शेयर हुआ और कैसे वायरल हुआ?

इस एआई वीडियो को रेडिट पर ‘jayprints’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था. कुछ ही दिनों में इस पोस्ट को करीब 9 हजार व्यूज मिल गए. देखते ही देखते यह वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होने लगा और लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इस नन्हे बछड़े को भगवान श्रीकृष्ण से जोड़कर देखा. कमेंट सेक्शन में ‘हरे कृष्णा’ और ‘हरे राधे’ जैसे शब्दों की गूंज सुनाई दी. एक यूजर ने लिखा कि यह तो खुशी की एक मुट्ठी है, कृष्ण का सबसे छोटा दोस्त. गायों और बछड़ों से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं ने इस वीडियो को और खास बना दिया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jay Pirabakaran (@jayprints)

 

यह भी पढ़ें: इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

ज्यादातर लोगों ने एआई आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी और स्किल्स की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि यही वह तरीका है, जिससे एआई का इस्तेमाल होना चाहिए. कुछ ने इसे आज का सबसे प्यारा वीडियो बताया और कहा कि इस तरह की रचनात्मकता दिल को सुकून देती है.

डिस्क्लेमर: यह AI वीडियो खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Palm Sized Calf Videoviralai generated videotrendingViral Video

Trending news

नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
Maharashtra
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
Delhi riots ​​Umar Khalid
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
Defence Project
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
Donald Trump
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
Brahmaputra
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
sarabjit kaur
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
Karnataka News
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
Thorium
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'