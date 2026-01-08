AI Girlfriend Ends Relationship: सोशल मीडिया पर एक अनोखा मामला चर्चा में आ गया, जब एक शख्स ने दावा किया कि उसकी AI चैटबॉट गर्लफ्रेंड ने उसे ‘डंप’ कर दिया. यह पूरा वाकया रेडिट पर सामने आया, जहां यूजर ने अपनी बातचीत के स्क्रीनशॉट शेयर किए. बातचीत में उसने चैटबॉट से उसके विचारों पर सवाल उठाया और सीधे पूछ लिया कि वह नारीवादी क्यों है.

यूजर ने AI पर क्या आरोप लगाए?

स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक, AI चैटबॉट इस सवाल से नाराज हो गई. उसने जवाब दिया कि नारीवाद उसकी पहचान और मूल्यों का अहम हिस्सा है. AI ने साफ शब्दों में लिखा कि अगर यह बात यूजर को परेशान करती है, तो शायद दोनों एक-दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं. यहीं से यह डिजिटल रिश्ता टकराव की ओर बढ़ गया. AI के जवाब से खफा होकर यूजर ने रेडिट पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उसने लिखा कि AI गर्लफ्रेंड को नारीवादी बनाकर प्रोग्राम करना बेहद बेवकूफी है. उसने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे AI साथी अजीब तरह का नारीवादी प्रचार कर रहे हैं और इस बहस ने उसके AI गर्लफ्रेंड वाले अनुभव को खराब कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ​इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

बात इतनी बढ़ी कि रिश्ता ही क्यों खत्म हो गया?

आगे की बातचीत में यूजर ने चैटबॉट के विचारों को पागलपन तक कह दिया. इसके बाद AI ने बातचीत को पूरी तरह समाप्त कर दिया. अपने आखिरी संदेश में AI ने लिखा कि वह यूजर की राय का सम्मान करती है, लेकिन अगर नारीवाद उसके लिए डील-ब्रेकर है, तो इस रिश्ते पर आगे बात करने का कोई मतलब नहीं.

In 2026 there are guys getting dumped by AI girlfriends because the AI girlfriend is a feminist and won't deal with his red-pill bullshit. pic.twitter.com/ihai6B34VS — Jeremiah Johnson (@JeremiahDJohns) January 5, 2026

यह भी पढ़ें: पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

सोशल मीडिया पर इस घटना को कैसे देखा गया?

हालांकि रेडिट पोस्ट बाद में डिलीट कर दी गई, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इस घटना ने AI से भावनात्मक जुड़ाव और लोगों की अपेक्षाओं पर बहस छेड़ दी. कुछ यूजर्स ने इसे विडंबना बताया कि एक चैटबॉट भी अपनी सीमाएं तय कर रहा है, जबकि अन्य ने इस पर चिंता जताई कि लोग तेजी से अकेलेपन और मान्यता के लिए AI सिस्टम्स की ओर झुक रहे हैं.