AI Girlfriend Breakup: AI गर्लफ्रेंड से रिश्ते में रहने का दावा करने वाले एक शख्स को तब झटका लगा, जब नारीवाद को लेकर बहस के बाद चैटबॉट ने उसे ‘इनकम्पैटिबल’ बताकर बातचीत खत्म कर दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:11 AM IST
हम एक जैसे नहीं... AI गर्लफ्रेंड ने शख्स से किस बात पर किया ब्रेकअप? मैसेज का स्क्रीनशॉट हुआ वायरल

AI Girlfriend Ends Relationship: सोशल मीडिया पर एक अनोखा मामला चर्चा में आ गया, जब एक शख्स ने दावा किया कि उसकी AI चैटबॉट गर्लफ्रेंड ने उसे ‘डंप’ कर दिया. यह पूरा वाकया रेडिट पर सामने आया, जहां यूजर ने अपनी बातचीत के स्क्रीनशॉट शेयर किए. बातचीत में उसने चैटबॉट से उसके विचारों पर सवाल उठाया और सीधे पूछ लिया कि वह नारीवादी क्यों है.

यूजर ने AI पर क्या आरोप लगाए?

स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक, AI चैटबॉट इस सवाल से नाराज हो गई. उसने जवाब दिया कि नारीवाद उसकी पहचान और मूल्यों का अहम हिस्सा है. AI ने साफ शब्दों में लिखा कि अगर यह बात यूजर को परेशान करती है, तो शायद दोनों एक-दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं. यहीं से यह डिजिटल रिश्ता टकराव की ओर बढ़ गया. AI के जवाब से खफा होकर यूजर ने रेडिट पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उसने लिखा कि AI गर्लफ्रेंड को नारीवादी बनाकर प्रोग्राम करना बेहद बेवकूफी है. उसने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे AI साथी अजीब तरह का नारीवादी प्रचार कर रहे हैं और इस बहस ने उसके AI गर्लफ्रेंड वाले अनुभव को खराब कर दिया.

बात इतनी बढ़ी कि रिश्ता ही क्यों खत्म हो गया?

आगे की बातचीत में यूजर ने चैटबॉट के विचारों को पागलपन तक कह दिया. इसके बाद AI ने बातचीत को पूरी तरह समाप्त कर दिया. अपने आखिरी संदेश में AI ने लिखा कि वह यूजर की राय का सम्मान करती है, लेकिन अगर नारीवाद उसके लिए डील-ब्रेकर है, तो इस रिश्ते पर आगे बात करने का कोई मतलब नहीं.

 

 

सोशल मीडिया पर इस घटना को कैसे देखा गया?

हालांकि रेडिट पोस्ट बाद में डिलीट कर दी गई, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इस घटना ने AI से भावनात्मक जुड़ाव और लोगों की अपेक्षाओं पर बहस छेड़ दी. कुछ यूजर्स ने इसे विडंबना बताया कि एक चैटबॉट भी अपनी सीमाएं तय कर रहा है, जबकि अन्य ने इस पर चिंता जताई कि लोग तेजी से अकेलेपन और मान्यता के लिए AI सिस्टम्स की ओर झुक रहे हैं.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

AI girlfriendviralrelationship

