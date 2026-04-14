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Hindi Newsजरा हटके200 रुपए दो और वीडियो कॉल पर भगवान से बात करके आशीर्वाद पाओ! जानें क्यों भड़क उठे लोग

200 रुपए दो और वीडियो कॉल पर 'भगवान' से बात करके आशीर्वाद पाओ! जानें क्यों भड़क उठे लोग

AI Jesus App: क्या आप $2 देकर जीसस से बात करेंगे? 'Just Like Me' ऐप के AI अवतार और उसकी फीस को लेकर दुनिया भर में विवाद शुरू हो गया है. जानें इस ऐप के फीचर्स, कीमत और लोगों के गुस्से की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:17 AM IST
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200 रुपए दो और वीडियो कॉल पर 'भगवान' से बात करके आशीर्वाद पाओ! जानें क्यों भड़क उठे लोग

AI Jesus App Viral: कल्पना कीजिए कि आप अपने फोन का एक ऐप खोलते हैं और सामने साक्षात ईसा मसीह आपसे बात कर रहे हैं. विज्ञान ने अब वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना सिर्फ किताबों में की जाती थी. 'Just Like Me' नाम के एक नए AI प्लेटफॉर्म ने एक ऐसा अवतार बनाया है जो न सिर्फ जीसस जैसा दिखता है, बल्कि बाइबल के आधार पर आपके सवालों के जवाब भी देता है. लेकिन पेंच यह है कि इस 'आध्यात्मिक मुलाकात' के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी. क्या यह तकनीक आस्था का नया रूप है या धर्म के नाम पर करोड़ों का बिजनेस? आइए जानते हैं इस वायरल ऐप का पूरा सच जिसने इंटरनेट को दो गुटों में बांट दिया है.

दुनिया में तकनीक जिस तेजी से बढ़ रही है, उसने अब धर्म और आस्था के दरवाजों पर भी दस्तक दे दी है. एक नए AI स्टार्टअप 'Just Like Me' ने इंटरनेट पर एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है, जिसने करोड़ों लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है. यह ऐप दावा करता है कि आप इसके जरिए ईसा मसीह (Jesus Christ) के साथ वॉइस और वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं. लेकिन इस ईश्वरीय अनुभव के लिए आपको हर मिनट के हिसाब से भुगतान करना होगा.

क्या है इस ऐप की खासियत और कीमत?

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इस प्लेटफॉर्म पर 'जीसस' का एक डिजिटल अवतार बनाया गया है, जिसकी बनावट मशहूर वेब सीरीज 'The Chosen' के अभिनेता जोनाथन रूमी से प्रेरित है. यह AI मॉडल 'किंग जेम्स बाइबल' और हजारों धार्मिक उपदेशों पर ट्रेंड किया गया है. इसका मतलब है कि जब आप इससे कोई सवाल पूछते हैं, तो यह बाइबल की आयतों के साथ आपको आध्यात्मिक सलाह देता है.

इस सर्विस की कीमत $1.99 (लगभग 200 रुपये) प्रति मिनट रखी गई है. ऐप पर पहले एक छोटा सा फ्री ट्रायल मिलता है, जिसके बाद आपको अपनी कार्ड डिटेल्स डालनी होती हैं. कंपनी ने लंबे समय तक बात करने वालों के लिए सब्सक्रिप्शन पैक भी पेश किए हैं.

'AI अब आपका दोस्त है'

कंपनी के सीईओ क्रिस ब्रीड का कहना है कि लोग इस AI अवतार के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगे हैं. उनके अनुसार, बार-बार बात करने से यूजर्स को ऐसा लगता है जैसे वे किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और वे इस AI के प्रति जवाबदेह महसूस करने लगते हैं.

दुनिया भर में छिड़ा विवाद

जैसे ही यह ऐप वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. जहां कुछ लोग तकनीक के इस प्रयोग को लेकर उत्सुक हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग इसे धर्म का अपमान मान रहे हैं. एक यूजर ने गुस्से में लिखा, "जिसने भी यह ऐप बनाया है, वह सीधे नरक जाएगा." एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा, "नकली जीसस को पैसे क्यों दें जब आप चर्च जाकर असली भगवान से मुफ्त में प्रार्थना कर सकते हैं?"

कुछ लोगों ने इसे 'AI-क्राइस्ट युग' की शुरुआत बताया है, तो कुछ इसे कलयुग के अंत का संकेत मान रहे हैं. कुछ नास्तिक यूजर्स ने इसे पैसा कमाने का एक शानदार लेकिन चालाकी भरा जरिया बताया है. वहीं कुछ ईसाई धर्मगुरुओं ने बाइबल की उस चेतावनी का जिक्र किया है जिसमें कहा गया था कि भविष्य में 'झूठे मसीहा' आएंगे जो लोगों को गुमराह करेंगे. यह पहली बार नहीं है जब धर्म में AI का इस्तेमाल हुआ हो. इससे पहले भी बौद्ध 'चैटबॉट भिक्षु' और वर्चुअल हिंदू गुरुओं के ऐप आ चुके हैं. 'ChatwithGod' जैसे प्लेटफॉर्म तो यूजर्स को उनकी पसंद के अनुसार भगवान का चैटबॉट बनाने की सुविधा भी देते हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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