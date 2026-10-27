'हम खुद अपनी बर्बादी बना रहे हैं': AI की रफ्तार से डरे टेक इंजीनियर का छलका दर्द; बोला- अब खेती करूंगा

इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि पिछले एक साल में AI को लेकर उसकी सोच काफी बदल गई है. पहले उसे लगता था कि AI कोड तो लिख सकता है, लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम तैयार करने, उनकी प्लानिंग करने और मुश्किल प्रोजेक्ट संभालने के लिए अनुभवी इंजीनियरों की जरूरत बनी रहेगी. अब उसे लगने लगा है कि AI इन कामों में भी आगे बढ़ रहा है. कुछ मामलों में तो वह इंसानों से बेहतर नतीजे दे सकता है. यही बदलाव उसके लिए चिंता की वजह बन गया है. उसने यह सवाल भी उठाया कि जब AI तेजी से वेबसाइट, गेम और सॉफ्टवेयर बनाने लगा है, तो क्या आने वाले समय में इन कामों की पहले जैसी अहमियत रहेगी? उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जिस टेक्नोलॉजी को बनाने और बेहतर करने में इंजीनियर खुद जुटे हैं, कहीं वही भविष्य में उनकी नौकरियों के लिए चुनौती न बन जाए.