'हम खुद अपनी बर्बादी बना रहे हैं': AI की रफ्तार से डरे टेक इंजीनियर का छलका दर्द; बोला- अब खेती करूंगा

अब तक आपने ऐसे कई लोगों के बारे में सुना होगा, जो अच्छी नौकरी छोड़कर खेती करने लगे. कोई शहर की भागदौड़ से परेशान था तो किसी को गांव की जिंदगी ज्यादा पसंद आई. लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. यहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर खेती की तरफ इसलिए देखने लगा है, क्योंकि उसे लगता है कि आने वाले समय में AI इंसानों के काम करने का तरीका ही बदल सकता है.
रेडिट के r/ClaudeCode कम्युनिटी में अपनी बात रखते हुए इस इंजीनियर ने बताया कि AI के तेजी से बदलते रूप के साथ कदम मिलाना अब थकाने लगा है. उसे समझ नहीं आ रहा कि इंसान आखिर कब तक इस रफ्तार से आगे बढ़ती टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर पाएंगे.
इंजीनियर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि दुनिया इस समय ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां हर दिन कुछ नया हो रहा है. लोग इस बदलाव के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे अब शक होने लगा है कि क्या इंसान लंबे समय तक ऐसा कर भी पाएंगे. उसने कहा कि पहली बार वह सच में खेती करने या अपना खाना खुद उगाने के बारे में गंभीरता से सोच रहा है. उसे लगता है कि अगले 5 से 10 साल में शायद बहुत ज्यादा ऐसी नौकरियां नहीं बचेंगी, जिन्हें वह असली और स्थायी रोजगार मानता है. यह बात ऐसे समय में सामने आई है, जब AI टूल्स कोड लिखने, सॉफ्टवेयर बनाने और कई तकनीकी कामों में लगातार बेहतर होते जा रहे हैं.
इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि पिछले एक साल में AI को लेकर उसकी सोच काफी बदल गई है. पहले उसे लगता था कि AI कोड तो लिख सकता है, लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम तैयार करने, उनकी प्लानिंग करने और मुश्किल प्रोजेक्ट संभालने के लिए अनुभवी इंजीनियरों की जरूरत बनी रहेगी. अब उसे लगने लगा है कि AI इन कामों में भी आगे बढ़ रहा है. कुछ मामलों में तो वह इंसानों से बेहतर नतीजे दे सकता है. यही बदलाव उसके लिए चिंता की वजह बन गया है. उसने यह सवाल भी उठाया कि जब AI तेजी से वेबसाइट, गेम और सॉफ्टवेयर बनाने लगा है, तो क्या आने वाले समय में इन कामों की पहले जैसी अहमियत रहेगी? उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जिस टेक्नोलॉजी को बनाने और बेहतर करने में इंजीनियर खुद जुटे हैं, कहीं वही भविष्य में उनकी नौकरियों के लिए चुनौती न बन जाए.
इस पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग तरह से अपनी राय रखी. कुछ यूजर्स ने माना कि AI की वजह से टेक्नोलॉजी से जुड़ी नौकरियों में बदलाव आना तय है. वहीं, कुछ लोगों का कहना था कि इस बदलाव से डरने के बजाय इसे समझना और इस्तेमाल करना सीखना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि जो लोग AI को अपनाएंगे और उसके साथ काम करना सीखेंगे, उनके पास आगे बढ़ने का बेहतर मौका हो सकता है. उसके अनुसार, अभी यह तय नहीं है कि AI आखिर कितनी नौकरियां खत्म करेगा, लेकिन इससे मुंह मोड़ना भी कोई समाधान नहीं है. इस राय के पीछे एक व्यावहारिक सोच है. अगर AI काम करने का तरीका बदल रहा है, तो नई स्किल सीखना और अपने काम में उसका सही इस्तेमाल करना लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है.
इस चर्चा में एक दूसरे यूजर ने अपना अनुभव भी शेयर किया. उसने बताया कि वह 7 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर चुका है. करीब 4 साल पहले उसने एक पुराना फार्म खरीदा था. अब उसके पास 100 से ज्यादा मुर्गियां, भेड़ें, मधुमक्खियों के छत्ते और फलों का बगीचा है. उसने सब्जियां उगाने का काम भी शुरू कर दिया है. हालांकि, उसने खेती को आसान ऑप्शन नहीं बताया. उसके मुताबिक, खेती में मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन इससे मिलने वाला सुकून और संतुष्टि भी अलग है. उसकी बात से एक चीज साफ होती है कि खेती को सिर्फ शहर की नौकरी से बचने का रास्ता समझना सही नहीं होगा. इसमें भी समय, मेहनत, खर्च और लगातार देखभाल की जरूरत पड़ती है.
एक अन्य यूजर ने भी कहा कि वह खेती करने के बारे में सोच रहा है. उसने दावा किया कि उसके कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त भी इस ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं. उसका साफ कहना था कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लोगों को खाना तो चाहिए ही. इसलिए खेती उसे ऐसा काम लगती है, जिसकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी. हालांकि, खेती से कमाई कितनी होगी, यह जमीन, मौसम, पानी, फसल, बाजार और लागत जैसे कई पहलुओं पर निर्भर करता है. सिर्फ नौकरी छूटने के डर से खेती शुरू करना अपने आप में आसान फैसला नहीं है.
इस इंजीनियर की पोस्ट ने एक बड़ी बहस को फिर सामने ला दिया है. AI कई कामों को आसान बना रहा है, लेकिन इससे रोजगार पर कितना असर पड़ेगा, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है. कुछ काम बदल सकते हैं, कुछ की मांग घट सकती है और नई तरह की नौकरियां भी पैदा हो सकती हैं. फिलहाल, इस पोस्ट को भविष्य की पक्की तस्वीर नहीं माना जा सकता. यह एक इंजीनियर की निजी चिंता और बदलती टेक्नोलॉजी को लेकर उसकी सोच है. लेकिन उसकी बात एक सवाल जरूर छोड़ती है. अगर आने वाले सालों में मशीनें इंसानों के कई काम करने लगेंगी, तो लोगों को अपनी नौकरी और भविष्य सुरक्षित रखने के लिए आज से क्या तैयारी करनी चाहिए? शायद इस सवाल का जवाब सिर्फ खेती में नहीं, बल्कि बदलते समय के साथ खुद को तैयार करने में भी छिपा है.