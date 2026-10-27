Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /हम खुद अपनी बर्बादी बना रहे हैं: AI की रफ्तार से डरे टेक इंजीनियर का छलका दर्द; बोला- अब खेती करूंगा

'हम खुद अपनी बर्बादी बना रहे हैं': AI की रफ्तार से डरे टेक इंजीनियर का छलका दर्द; बोला- अब खेती करूंगा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बढ़ती ताकत ने अब उन लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है, जो सालों से टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम कर रहे हैं. करीब 10 साल के अनुभव वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रेडिट पर अपनी परेशानी शेयर करते हुए कहा कि वह अब खेती करने या अपना खाना खुद उगाने के बारे में सोच रहा है. उसे डर है कि आने वाले 5 से 10 साल में इंसानों के लिए कई नौकरियां मिलना काफी मुश्किल हो सकता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 27, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Oct 27, 2026, 09:21 AM IST
'हम खुद अपनी बर्बादी बना रहे हैं': AI की रफ्तार से डरे टेक इंजीनियर का छलका दर्द; बोला- अब खेती करूंगा
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Apple ने लॉन्च किया सबसे धांसू iPad mini! A20 Pro चिप और OLED डिस्प्ले... जानिए कीमत
2
3
4
5