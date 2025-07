क्या ये AI का कमाल है या कुदरत का करिश्मा? आसमान में दिखे 1, 2 नहीं पूरे 7 सूरज, जानें आखिर कैसे हुआ ऐसा?

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन से आया एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक साथ सात सूरज आसमान में चमकते नजर आ रहे हैं. ये नजारा इतना चौंकाने वाला है कि लोग इसे देख कर दंग रह गए हैं. वीडियो को पहले ट्विटर (अब एक्स) पर ‘Daily Loud’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था. क्लिप में देखा जा सकता है कि आसमान में सात सूरज एक सीधी लाइन में दिख रहे हैं, जिनमें से कुछ ज्यादा चमकदार हैं और कुछ हल्के. यह दृश्य किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है.

7 suns appeared in the sky in China but experts say it was merely an optical illusion pic.twitter.com/SIO9Iiuoz9 — Daily Loud (@DailyLoud) July 7, 2025

यूजर्स बोले – ये तो कोई ब्रह्मांडीय चमत्कार है

वीडियो वायरल होते ही लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “प्रकृति हमेशा हमें दिखा देती है कि हम उसकी विशालता के सामने कितने छोटे हैं.” किसी ने इसे ब्रह्मांड की अनोखी कला कहा, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या यह AI से बना वीडियो है या कोई प्राकृतिक घटना.

असल में क्या है इस नजारे का सच?

अगर आप सोच रहे हैं कि वाकई सात सूरज आसमान में उग आए थे, तो ज़रा ठहरिए. इस दृश्य के पीछे ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों का भ्रम है। असल में ये वीडियो अगस्त 2024 का है और इसे चीन के चेंगदू शहर के एक अस्पताल में एक महिला वांग ने रिकॉर्ड किया था. रिपोर्ट के मुताबिक, यह दृश्य एक कांच की परतों वाली खिड़की के जरिए लिया गया था, जिससे प्रकाश का अपवर्तन (refraction) हुआ और यह 'सन डॉग' या 'पारहेलियन' जैसा दृश्य सामने आया.

सन डॉग क्या होता है?

‘सन डॉग’ एक प्राकृतिक घटना है जिसमें सूरज के पास या उसके आस-पास रंग-बिरंगे अतिरिक्त सूरज जैसे प्रतिबिंब बनते हैं. यह घटना तब होती है जब वातावरण में मौजूद बर्फ के क्रिस्टल सूर्य की किरणों को खास एंगल से मोड़ते हैं और हमें कई सूरज दिखने लगते हैं. इस मामले में कांच की परतें और उनका प्रतिबिंब भी इस भ्रम को और बढ़ा गया.