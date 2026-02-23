जिस Punch को बंदरों ने मिलकर पीटा, अब लात-घूंसे से सिखलाया सबक! AI Video देख लोगों को आया सुकून

Advertisement
Viral baby monkey Punch​ Video: जापान के छोटे बंदर ‘Punch’ की दुखभरी कहानी अब AI की मदद से एक धमाकेदार बदले की कहानी बन गई है. 18 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और लोग हैरान हैं कि असली है या नकली.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 23, 2026, 09:46 AM IST
Viral baby monkey Punch​ Video: इस साल सोशल मीडिया पर जिस छोटे बंदर की कहानी ने लाखों लोगों को भावुक किया, उसका नाम है Punch. जापान के इचीकावा सिटी जू में जन्मे इस नन्हे बंदर को जन्म के तुरंत बाद उसकी मां ने स्वीकार नहीं किया. देखभाल जूकीपर्स ने की, लेकिन जब वह दूसरे बंदरों के बीच जाने की कोशिश करता, तो उसे बार-बार दूर भगा दिया जाता. उसकी एक खिलौना गुड़िया के साथ बैठी तस्वीर ने इंटरनेट का दिल तोड़ दिया था.

अब उसी Punch का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है. 18 सेकंड की इस क्लिप में Punch कमजोर और अकेला नहीं, बल्कि एक दमदार एक्शन हीरो के रूप में नजर आता है. वीडियो में वह उन्हीं बड़े बंदरों का सामना करता दिखता है जिन्होंने कभी उसे परेशान किया था. बिजली जैसी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ वह बदले की कहानी लिखता नजर आता है. यह दृश्य इतना असली लगता है कि पहली नजर में फर्क करना मुश्किल है.

क्या यह असली बदला है?

असल में यह वीडियो पूरी तरह AI से बनाया गया है. इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @Pediavenir नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. लोगों को यह डिजिटल “हैप्पी एंडिंग” बेहद पसंद आ रही है, क्योंकि हकीकत में Punch को ऐसा न्याय कभी नहीं मिला. यह वीडियो एक तरह से उसकी असली तकलीफ को सम्मान देने जैसा है.

 

 

तकनीक कितनी आगे बढ़ गई?

2026 में जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी ने वीडियो बनाने का तरीका बदल दिया है. चाहे वह OpenAI का Sora मॉडल हो या Google का एडवांस वीडियो इंजन, अब सिंथेटिक और असली फुटेज के बीच की रेखा लगभग मिट चुकी है. Punch के इस वीडियो में फर की बनावट, चेहरे के हावभाव और मूवमेंट इतने वास्तविक लगते हैं कि विशेषज्ञ भी बहस कर रहे हैं.

लोग क्यों हो रहे भावुक?

Punch की असली कहानी दर्द से भरी थी. मां का साथ न मिलना और झुंड से अलग-थलग पड़ जाना किसी भी जीव के लिए मुश्किल होता है. AI वीडियो ने उसी दर्द को ताकत में बदल दिया. यह एक भावनात्मक संतुष्टि देता है, मानो किसी मासूम को देर से ही सही, इंसाफ मिल गया हो. यह घटना सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि डिजिटल स्टोरीटेलिंग के नए दौर का संकेत है. अब AI ऐसी कहानियां गढ़ सकता है जो लोगों की भावनाओं से सीधे जुड़ जाएं. Punch की कहानी दिखाती है कि तकनीक सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि भावनात्मक अनुभव भी रच सकती है, जहां हकीकत और कल्पना की सीमा धुंधली हो चुकी है.

