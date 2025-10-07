Advertisement
कभी हमारे पूर्वजों के चेहरे खा जाते थे तेंदुए, 20 लाख साल पुराने रहस्य का अब AI ने भी दे दिया सबूत!

नई AI रिसर्च में खुलासा हुआ है कि करीब 20 लाख साल पहले तेंदुए हमारे प्राचीन पूर्वज होमो हैबिलिस का शिकार करते थे. टांज़ानिया में मिले जीवाश्मों की जांच से पता चला कि इन इंसानों के चेहरे तेंदुओं ने खा लिए थे.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 07, 2025, 03:55 PM IST
Leopards Ate Faces of Ancestors: करीब 20 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में रहने वाले हमारे प्राचीन पूर्वज होमो हैबिलिस पर तेंदुए शिकार के लिए हमला करते थे. नई रिसर्च में बताया गया है कि इन इंसानों के चेहरे तक तेंदुए खा जाते थे. एनल्स ऑफ द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित इस अध्ययन में AI टूल्स की मदद से यह साबित हुआ कि शिकार की गई हड्डियों पर बने निशान किसी और जानवर के नहीं, बल्कि तेंदुए के दांतों के थे.

कैसे हुई यह पहचान AI की मदद से?

पहले वैज्ञानिक केवल आंखों से देखकर दांतों के निशान पहचानने की कोशिश करते थे, जो कई बार सटीक नहीं होता था. लेकिन अब AI तकनीक ने यह सीमाएं तोड़ दी हैं. कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग मॉडल की मदद से रिसर्चर्स ने आधुनिक जानवरों जैसे लकड़बग्घा, मगरमच्छ और तेंदुए द्वारा बनाए गए हड्डियों के निशानों की सैकड़ों तस्वीरों पर मॉडल को ट्रेन किया. जब इन मॉडलों को प्राचीन हड्डियों के निशानों पर लागू किया गया तो 90% सटीकता के साथ तेंदुए को ही असली शिकारी पाया गया.

क्या सच में तेंदुए ने इंसान का मांस खाया था?

रिसर्चर्स के मुताबिक, दो प्रमुख जीवाश्मों एक वयस्क (OH 65) और एक बच्चे (OH 7) की जांच की, जो लगभग 18.5 से 18 लाख साल पुराने हैं. इन हड्डियों पर ऊपरी और निचले जबड़ों में गहरे दांतों के निशान मिले. पहले इन निशानों को नोटिस नहीं किया गया था, लेकिन AI एनालिसिस के बाद यह साबित हुआ कि ये तेंदुए के जबड़ों के निशान हैं. 

प्रोफेसर मैनुअल डोमिंगुएज-रॉड्रिगो के अनुसार, इन कंकालों का ज्यादातर हिस्सा गायब था जो दर्शाता है कि तेंदुए ने अपने शिकार को पूरी तरह खा लिया था. उन्होंने बताया कि तेंदुए ने जबड़े के अंदर तक पहुंचकर मांस और जीभ को निकालने के बाद हड्डियां तोड़ीं. यह केवल मारने के लिए काटना नहीं, बल्कि भोजन करने का स्पष्ट सबूत है.

यह खोज क्यों है इतनी बड़ी?

यह पहली बार है जब AI तकनीक ने प्राचीन शिकार के रहस्यों को इतनी सटीकता से उजागर किया है. इस खोज ने यह साबित कर दिया है कि हमारे पूर्वज हमेशा शिकारी नहीं थे कभी-कभी वे खुद भी शिकार बन जाते थे. यह अध्ययन न सिर्फ मानव विकास की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ता है, बल्कि यह भी बताता है कि प्रकृति के संतुलन में इंसान हमेशा शीर्ष पर नहीं था.

