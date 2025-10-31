AI की वो रिपोर्ट जो साबित करती है कि अब मशीन नहीं, इंसान होंगे और कीमती!

AI Salary Growth: द फियरलेस फ्यूचर 2025 ग्लोबल एआई जॉब्स बैरोमीटर नाम की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, बल्कि कर्मचारियों को अधिक उत्पादक बना रहा है. रिपोर्ट में एक अरब से ज्यादा जॉब विज्ञापनों और हजारों कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया. इसमें पाया गया कि जो उद्योग एआई का बेहतर उपयोग कर रहे हैं, उन्होंने प्रति कर्मचारी तीन गुना अधिक राजस्व वृद्धि दर्ज की है.

क्यों बढ़ा एआई-कुशल कर्मचारियों का वेतन 56% तक?

एआई से जुड़े कौशल जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले कर्मचारियों को अब औसतन 56% अधिक वेतन मिल रहा है जो पिछले साल 25% था. यह बताता है कि कंपनियां एआई-विशेषज्ञों को कितनी अहमियत दे रही हैं. दिलचस्प बात यह है कि ग्राहक सेवा जैसी स्वचालित की जा सकने वाली नौकरियों में भी वेतन में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे साफ है कि एआई अब नए अवसर पैदा कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मिलिए 17 साल की प्रिसेंस से, जिसके पास है खुद का महल, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी कारें, हीरे-मोती के खदान!

क्या एआई नौकरियां खत्म कर रहा है या नए अवसर बना रहा है?

डेटा के अनुसार, एआई से प्रभावित लगभग हर क्षेत्र में नौकरियों की संख्या और वेतन दोनों बढ़े हैं. हालांकि, एआई-प्रभावित सेक्टरों में नौकरियों की वृद्धि दर थोड़ी धीमी है (पांच साल में 38%), लेकिन इसका कारण यह है कि कंपनियां अब कर्मचारियों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी क्षमता और मूल्य को बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं.

नौकरियों के कौशल में 66% तेजी से क्यों आ रहा बदलाव?

एआई के कारण नौकरियों में मांगे जाने वाले कौशल तेजी से बदल रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, एआई-प्रभावित भूमिकाओं में कौशल परिवर्तन की गति 66% ज्यादा है. अब नियोक्ता औपचारिक डिग्री से ज्यादा व्यावहारिक कौशल को प्राथमिकता दे रहे हैं. इसका मतलब है कि अब सफलता के दरवाज़े सिर्फ डिग्री वालों के लिए नहीं, बल्कि स्किल वाले युवाओं के लिए भी खुल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: रद्दी के भाव में बिक रहे 1000-500 के नोट, कभी था सबसे अमीर देशों में एक! कैसे भिखारी बनी ये कंट्री?

कंपनियां एआई को कैसे अपनाएं?

रिपोर्ट के अनुसार, बिजनेस लीडर्स को एआई को सिर्फ ‘एफिशिएंसी टूल’ नहीं, बल्कि ‘ग्रोथ स्ट्रैटेजी’ के रूप में देखना चाहिए. एजेंटीक एआई जैसी तकनीकें, जो खुद निर्णय लेकर लक्ष्य हासिल करती हैं, भविष्य में कंपनियों की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि संगठन एआई के जिम्मेदार उपयोग और पारदर्शी गवर्नेंस को अपनाएं, ताकि भरोसे के साथ यह तकनीकी क्रांति मानव विकास का साधन बने.