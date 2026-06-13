वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक रोबोट सड़क पर बैठा हुआ है और आसपास से गुजरने वाले लोगों की तरफ प्लेट बढ़ा रहा है. उसके सामने एक बैग और QR कोड भी दिखाई दे रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे वह लोगों से मदद मांग रहा हो. वीडियो में कुछ लोग उसके पास रुकते हैं और उसकी प्लेट में पैसे डालते हुए भी नजर आते हैं. यह पूरा नजारा इतना अलग था कि वहां मौजूद लोगों ने इसे अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते यह इंटरनेट पर वायरल हो गया. पहली नजर में कई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई मशीन इस तरह सड़क पर बैठकर लोगों से पैसे मांग सकती है. यही वजह है कि वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी.