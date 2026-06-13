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इंसानों के बाद अब रोबोट भी मांगने लगा भीख! हाथ में प्लेट और QR कोड लेकर सड़क पर बैठा, वीडियो देख हैरान हुए लोग

Robot Begging On Street: चीन से सामने आए एक वायरल वीडियो में एक रोबोट सड़क किनारे बैठकर पैसे मांगता नजर आ रहा है. रोबोट के हाथ में प्लेट और सामने QR कोड देखकर लोग हैरान रह गए. कोई इसे आने वाले समय की झलक बता रहा है तो कोई मजाक में कह रहा है कि अब रोबोट भीख भी मांगने लगे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 13, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:25 PM IST
इंसानों के बाद अब रोबोट भी मांगने लगा भीख! हाथ में प्लेट और QR कोड लेकर सड़क पर बैठा, वीडियो देख हैरान हुए लोग
Image Credit: Image credit: X/@ErenChenAI

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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