Robot Begging On Street: आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि लोग हैरान हैं. हर दिन दुनिया में कोई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है. कभी रोबोट इंसानों की तरह बातचीत करते नजर आते हैं तो कभी मशीनें ऐसे काम करती दिखाई देती हैं, जिनकी कुछ साल पहले तक लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे.
अब चीन से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों के सामने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इस वीडियो ने लोगों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक रोबोट सड़क किनारे बैठा दिखाई दे रहा है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह कोई सामान्य काम नहीं कर रहा, बल्कि लोगों से पैसे मांगता नजर आ रहा है. रोबोट के सामने एक प्लेट और QR कोड रखा हुआ है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक रोबोट सड़क पर बैठा हुआ है और आसपास से गुजरने वाले लोगों की तरफ प्लेट बढ़ा रहा है. उसके सामने एक बैग और QR कोड भी दिखाई दे रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे वह लोगों से मदद मांग रहा हो. वीडियो में कुछ लोग उसके पास रुकते हैं और उसकी प्लेट में पैसे डालते हुए भी नजर आते हैं. यह पूरा नजारा इतना अलग था कि वहां मौजूद लोगों ने इसे अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते यह इंटरनेट पर वायरल हो गया. पहली नजर में कई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई मशीन इस तरह सड़क पर बैठकर लोगों से पैसे मांग सकती है. यही वजह है कि वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी.
वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया तो कुछ ने इसे आने वाले समय की तस्वीर तक बता दिया. एक यूजर ने लिखा कि पहले रोबोट इंसानों की नौकरी ले रहे थे, अब लगता है भीख मांगने का काम भी शुरू कर दिया है. वहीं एक दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि अभी तो रोबोट पैसे मांग रहा है, कहीं आने वाले समय में इंसानों से टैक्स भी न लेने लगे. कई लोगों ने इस वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तरफ तेजी से बढ़ती तकनीक से जोड़ दिया. एक यूजर ने लिखा कि अगर मशीनें हर काम करने लगीं तो भविष्य में इंसानों की भूमिका क्या रह जाएगी, यह सोचने वाली बात है.
Robots are already out on the streets asking for money in China pic.twitter.com/IYg7dVSN1V
Eren Chen (@ErenChenAI) June 11, 2026
हालांकि इस वीडियो को लेकर अभी यह साफ नहीं है कि यह रोबोट किसी खास एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था या फिर सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया गया था. वीडियो में दिख रहा रोबोट असल में पैसे इकट्ठा कर रहा था या यह सिर्फ दिखावे के लिए था, इसको लेकर अभी पूरी जानकारी सामने आना बाकी है. लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. बड़ी संख्या में लोग इसे शेयर कर रहे हैं और रोबोट की इस हरकत पर हैरानी जता रहे हैं.
पिछले कुछ सालों में AI और रोबोट टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ी है. अब मशीनें फैक्ट्री में काम करने से लेकर ग्राहक सेवा, डिलीवरी और कई अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल की जा रही हैं. इसी वजह से दुनियाभर में यह चर्चा भी चल रही है कि क्या आने वाले समय में रोबोट कई नौकरियों की जगह ले सकते हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक्नोलॉजी इंसानों की मदद के लिए बनाई जाती है, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका बहुत मायने रखता है. यह वायरल वीडियो भी इसी बहस को एक नए अंदाज में सामने लेकर आया है. जहां कुछ लोग इसे मजेदार मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे भविष्य की एक झलक के तौर पर देख रहे हैं.
रोबोट का सड़क किनारे बैठकर पैसे मांगने वाला यह वीडियो भले ही छोटा सा पल हो, लेकिन इसने लोगों का खूब ध्यान खींचा है. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो अक्सर इसलिए वायरल हो जाते हैं क्योंकि वे लोगों को कुछ अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर देते हैं. फिलहाल यह रोबोट लोगों के लिए हैरानी और मनोरंजन दोनों का कारण बना हुआ है. लेकिन इस वीडियो ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को किस तरह बदलने वाली है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.