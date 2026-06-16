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टारगेट का प्रेशर छोड़ो, पहले जाकर चैन की नींद सोओ! स्टार्टअप बॉस ने स्टाफ को बांटे 3-3 लाख के गद्दे, वजह जान...

Startup Productivity Strategy: अमेरिका की AI कंपनी Factory के CEO माटान ग्रिनबर्ग ने कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है. उन्होंने अपनी टीम के कर्मचारियों को करीब 3 लाख रुपये के प्रीमियम मैट्रेस कवर गिफ्ट किए, ताकि वे अच्छी नींद ले सकें.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 16, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:40 PM IST
टारगेट का प्रेशर छोड़ो, पहले जाकर चैन की नींद सोओ! स्टार्टअप बॉस ने स्टाफ को बांटे 3-3 लाख के गद्दे, वजह जान...
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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