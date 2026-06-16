Startup Productivity Strategy: आज के समय में जब दुनियाभर की कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के बीच कर्मचारियों की संख्या कम कर रही हैं, वहीं अमेरिका की एक AI स्टार्टअप कंपनी ने अपने कर्मचारियों की देखभाल को लेकर अलग ही तरीका अपनाया है.
इस कंपनी के CEO ने ऑफिस में गेमिंग जोन, फ्री खाना या दूसरे आम कॉर्पोरेट बेनेफिट्स देने की बजाय कर्मचारियों की नींद सुधारने पर फोकस किया है. उनका मानना है कि एक अच्छी नींद लेने वाला कर्मचारी ज्यादा फोकस और एनर्जी के साथ काम कर सकता है. बिजनेस इनसाइडर से बात करते हुए कंपनी के CEO ने कहा कि जब कर्मचारी पूरी नींद लेकर ऑफिस आएंगे तो उनका दिमाग ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा और कंपनी को ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे.
अमेरिका की AI स्टार्टअप कंपनी Factory के CEO माटान ग्रिनबर्ग ने अपनी शुरुआती 30 कर्मचारियों वाली टीम के लिए खास तरह के स्मार्ट मैट्रेस कवर खरीदे हैं. इनकी कीमत करीब 3,000 डॉलर यानी लगभग 2.8 लाख रुपये बताई जा रही है. ये कोई सामान्य गद्दे नहीं हैं, बल्कि हाई-टेक मैट्रेस कवर हैं, जो सोने के दौरान शरीर के हिसाब से तापमान को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. इन मैट्रेस कवर की खास बात यह है कि इसमें पति-पत्नी या दो लोगों के लिए बेड के दोनों हिस्सों का तापमान अलग-अलग सेट किया जा सकता है. इसके नए मॉडल में बेड की ऊंचाई को ऑटोमैटिक तरीके से ऊपर-नीचे करने की सुविधा भी मिलती है.
माटान ग्रिनबर्ग ने बिजनेस इनसाइडर को बताया कि उनकी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर किसी आम टीम की तरह नहीं हैं. वह उनकी तुलना दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों से करते हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह NBA के खिलाड़ी या बड़े एथलीट अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए अपनी फिटनेस और आराम का ध्यान रखते हैं, उसी तरह टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोगों के लिए भी अच्छी नींद जरूरी है. CEO के अनुसार, अगर कर्मचारी पूरी नींद नहीं ले पाएंगे तो उनका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा. उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य है कि टीम के लोग अपनी पूरी मानसिक क्षमता का इस्तेमाल कर सकें और इसके लिए अच्छी नींद सबसे जरूरी चीजों में से एक है.
Startup founder gifts mattresses worth rs3 lakhs to employees so they can 'sleep peacefully' & work better
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Pranav (@SanataniiPranav) June 16, 2026
सिर्फ नींद ही नहीं, माटान ने कर्मचारियों की हेल्थ को लेकर ऑफिस के अंदर खाने-पीने पर भी बदलाव किए हैं. उन्होंने ऑफिस में प्रोसेस्ड शुगर यानी ज्यादा चीनी वाले स्नैक्स को कम कर दिया है. उनका मानना है कि ज्यादा चीनी खाने से फोकस कम हो सकता है. इसके बदले कंपनी अब हेल्दी स्नैक्स जैसे प्रोटीन चिप्स और कैन्ड माचा जैसी चीजों पर खर्च कर रही है. CEO का कहना है कि यह सब दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की एनर्जी और काम करने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है.
अमेरिका की AI स्टार्टअप कंपनी Factory की शुरुआत साल 2023 में हुई थी. कम समय में ही कंपनी ने टेक सेक्टर में अपनी पहचान बना ली है. कंपनी में अब करीब 120 कर्मचारी काम कर रहे हैं और अप्रैल में इसे 150 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की फंडिंग मिली थी. कंपनी में बड़े निवेशकों का भरोसा भी जुड़ा हुआ है. इसमें Khosla Ventures, Sequoia Capital और Blackstone जैसे बड़े नाम शामिल हैं. हालांकि, कंपनी में नए शामिल हुए कर्मचारियों को अभी तक ये महंगे मैट्रेस नहीं मिले हैं, लेकिन CEO का कहना है कि वह भविष्य में इसे सभी कर्मचारियों के लिए एक स्टैंडर्ड सुविधा बनाने पर विचार कर रहे हैं.
आमतौर पर बड़ी टेक कंपनियां कर्मचारियों को लुभाने के लिए ऑफिस में गेमिंग एरिया, मनोरंजन की सुविधाएं या दूसरी सुविधाएं देती हैं. लेकिन माटान का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ कर्मचारियों को खुश रखना नहीं, बल्कि उनकी काम करने की क्षमता बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों में मिलने वाले फ्री पर्क्स सिर्फ मनोरंजन तक सीमित रहते हैं, लेकिन अच्छी नींद सीधे तौर पर इंसान के स्वास्थ्य और काम से जुड़ी होती है.
CEO की यह सोच सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई है. कुछ लोगों ने इसे कर्मचारियों की देखभाल का शानदार तरीका बताया, तो कुछ लोगों ने इसे स्टार्टअप की अनोखी सोच कहा. कई यूजर्स का कहना है कि आज के तनाव भरे कामकाजी माहौल में कंपनियों को कर्मचारियों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अब कंपनियां ऑफिस में कुर्सी और टेबल के साथ बेड भी देने लगेंगी.