माटान ग्रिनबर्ग ने बिजनेस इनसाइडर को बताया कि उनकी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर किसी आम टीम की तरह नहीं हैं. वह उनकी तुलना दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों से करते हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह NBA के खिलाड़ी या बड़े एथलीट अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए अपनी फिटनेस और आराम का ध्यान रखते हैं, उसी तरह टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोगों के लिए भी अच्छी नींद जरूरी है. CEO के अनुसार, अगर कर्मचारी पूरी नींद नहीं ले पाएंगे तो उनका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा. उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य है कि टीम के लोग अपनी पूरी मानसिक क्षमता का इस्तेमाल कर सकें और इसके लिए अच्छी नींद सबसे जरूरी चीजों में से एक है.