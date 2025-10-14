Advertisement
trendingNow12961401
Hindi Newsजरा हटके

मौत के मुंह से खींच लाया! चील ने बच्चे को झपट्टा मारा, तभी पालतू कुत्ते ने हीरो बनकर यूं बचाई जान, देखें वीडियो

Viral Video: एक वायरल वीडियो में चील बच्चे पर झपट्टा मारती है, तभी पालतू कुत्ता दौड़कर उसकी जान बचा लेता है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर लाखों बार देखा जा चुका है. हालांकि, लोग अब भी इस पर बहस कर रहे हैं कि ये असली है या AI से बना हुआ है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौत के मुंह से खींच लाया! चील ने बच्चे को झपट्टा मारा, तभी पालतू कुत्ते ने हीरो बनकर यूं बचाई जान, देखें वीडियो

Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वे असली हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाए गए हैं. तकनीक की तरक्की ने असली और नकली के बीच की रेखा लगभग मिटा दी है. इसी कड़ी में एक और वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक चील अचानक एक छोटे बच्चे पर झपट्टा मारती है और तभी एक पालतू कुत्ता फिल्मी हीरो की तरह दौड़कर बच्चे की जान बचा लेता है. वीडियो इतना भावनात्मक है कि देखने वालों का दिल दहल जाता है.

चील के हमले से दहशत में लोग

वीडियो में एक छोटा बच्चा पार्क में खेलता दिखता है. अचानक आसमान से एक विशाल चील नीचे आती है और अपने नुकीले पंजों से बच्चे को पकड़ने की कोशिश करती है. कुछ ही पल में वहां अफरातफरी मच जाती है. तभी पास ही मौजूद एक छोटा कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आता है और चील पर हमला बोल देता है. उसकी फुर्ती और बहादुरी देखकर लोग दंग रह जाते हैं. कुत्ता चील को भगा देता है और बच्चे को सुरक्षित कर देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें; गोरिल्ला ने दिखाया ऐसा प्यार कि इंसान भी शरमा जाए, मां को बच्चा लौटाकर जीता सबका दिल, देखें वीडियो

क्या वीडियो असली है या AI से बना?

वीडियो को देखकर कई लोगों को शक हुआ कि यह सच है या फिर AI टूल से तैयार किया गया एडिटेड वीडियो. चील का हमला और कुत्ते का बचाव इतने सटीक और सिनेमेटिक लगते हैं कि लोग इसे CGI या AI-जनरेटेड बता रहे हैं. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो असली है या नहीं. कई यूजर का कहना है कि वीडियो का उद्देश्य बस मनोरंजन हो सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि यह हकीकत पर आधारित भी हो सकता है.

 

सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @pataventura_ पर शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों ने लाइक किया है. कमेंट सेक्शन में लोग कुत्ते की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “कुत्ते जैसा सच्चा दोस्त कोई नहीं.” वहीं दूसरे ने लिखा, “अगर ये वीडियो सच है, तो ये पालतू जानवरों की इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत है.” चाहे ये असली हो या एडिटेड, वीडियो ने इंसान और जानवर के रिश्ते को फिर से चर्चा में ला दिया है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
operation sindoor
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
Kerala
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
mumbai
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
Andhra Pradesh Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
Karnataka News
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
ED Raid
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
bihar vidhan sabha chunav
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख
World News
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख