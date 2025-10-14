मौत के मुंह से खींच लाया! चील ने बच्चे को झपट्टा मारा, तभी पालतू कुत्ते ने हीरो बनकर यूं बचाई जान, देखें वीडियो

Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वे असली हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाए गए हैं. तकनीक की तरक्की ने असली और नकली के बीच की रेखा लगभग मिटा दी है. इसी कड़ी में एक और वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक चील अचानक एक छोटे बच्चे पर झपट्टा मारती है और तभी एक पालतू कुत्ता फिल्मी हीरो की तरह दौड़कर बच्चे की जान बचा लेता है. वीडियो इतना भावनात्मक है कि देखने वालों का दिल दहल जाता है.

चील के हमले से दहशत में लोग

वीडियो में एक छोटा बच्चा पार्क में खेलता दिखता है. अचानक आसमान से एक विशाल चील नीचे आती है और अपने नुकीले पंजों से बच्चे को पकड़ने की कोशिश करती है. कुछ ही पल में वहां अफरातफरी मच जाती है. तभी पास ही मौजूद एक छोटा कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आता है और चील पर हमला बोल देता है. उसकी फुर्ती और बहादुरी देखकर लोग दंग रह जाते हैं. कुत्ता चील को भगा देता है और बच्चे को सुरक्षित कर देता है.

क्या वीडियो असली है या AI से बना?

वीडियो को देखकर कई लोगों को शक हुआ कि यह सच है या फिर AI टूल से तैयार किया गया एडिटेड वीडियो. चील का हमला और कुत्ते का बचाव इतने सटीक और सिनेमेटिक लगते हैं कि लोग इसे CGI या AI-जनरेटेड बता रहे हैं. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो असली है या नहीं. कई यूजर का कहना है कि वीडियो का उद्देश्य बस मनोरंजन हो सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि यह हकीकत पर आधारित भी हो सकता है.

Dogs are always loyal pic.twitter.com/Qe6Kz8CEFN — Naaz (@callme_Naaz786) October 13, 2025

सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @pataventura_ पर शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों ने लाइक किया है. कमेंट सेक्शन में लोग कुत्ते की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “कुत्ते जैसा सच्चा दोस्त कोई नहीं.” वहीं दूसरे ने लिखा, “अगर ये वीडियो सच है, तो ये पालतू जानवरों की इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत है.” चाहे ये असली हो या एडिटेड, वीडियो ने इंसान और जानवर के रिश्ते को फिर से चर्चा में ला दिया है.