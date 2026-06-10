/नहीं था प्लेन का लाइसेंस, फिर भी इस पायलट ने उड़ाई 900 इंटरनेशनल फ्लाइट्स! 17 साल तक नहीं पकड़ पाया कोई

Air Canada Pilot: एयर कनाडा के एक नामी-गिरामी पायलट जेफ्री वॉल ने करीब 17 सालों तक बिना जरूरी और सही लाइसेंस के आसमान में बड़े-बड़े बोइंग विमान उड़ाए. उन्होंने एक-दो नहीं बल्कि 900 से ज्यादा घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों में बतौर कैप्टन कमान संभाली. इस दौरान लाखों यात्रियों ने उनके विमान में सफर किया. अब जाकर पुलिस ने इस शातिर पायलट को गिरफ्तार किया है और इस पूरी जालसाजी की जो कहानी सामने आई है, उसने पूरी दुनिया के एविएशन सेक्टर को हिलाकर रख दिया है.
इस पूरे मामले के केंद्र में 59 साल के जेफ्री वॉल हैं, जो ओंटारियो के बैरी इलाके के रहने वाले हैं. जेफ्री वॉल कोई नौसिखिए नहीं थे, उन्होंने साल 1998 में एयर कनाडा जॉइन की थी और उनका करियर करीब 27 साल लंबा रहा. वह एयर कनाडा के पायलट एसोसिएशन में भी बड़े पदों पर रह चुके थे. साल 2009 में उन्हें प्रमोट करके 'कैप्टन' बना दिया गया था. कैप्टन बनने के बाद उन्होंने बोइंग 767, 777 और 787 जैसे दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक पैसेंजर विमानों को उड़ाया.
कनाडा की पील रीजनल पुलिस के मुताबिक, जेफ्री वॉल के पास 'कमर्शियल पायलट लाइसेंस' तो था, लेकिन किसी भी बड़े पैसेंजर विमान का मुख्य कैप्टन बनने के लिए 'एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस' (ATPL-A) की जरूरत होती है. इस लाइसेंस को पाने के लिए कड़े लिखित टेस्ट और कम से कम 1500 घंटे की उड़ान का अनुभव चाहिए होता है. जेफ्री ने यह जरूरी लाइसेंस कभी हासिल ही नहीं किया था. उन्होंने एयरलाइन और रेगुलेटर संस्था 'ट्रांसपोर्ट कनाडा' को गुमराह करने के लिए फर्जी और बदले हुए कागजातों का इस्तेमाल किया था.
जांच में सामने आया है कि साल 2009 से लेकर 2025 में अपने रिटायरमेंट तक, जेफ्री ने बिना सही लाइसेंस के 900 से ज्यादा उड़ानें भरीं. इस दौरान उन्होंने कंपनी से सैलरी और भत्तों के रूप में लगभग 2.9 मिलियन कनाडाई डॉलर (यानी करीब 18 से 24 करोड़ रुपये) कमाए. पुलिस के डिप्टी चीफ निक मिलिनोविच ने बताया कि यह पूरा मामला किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा दिखता है. उन्होंने इसकी तुलना एक ऐसे डॉक्टर से की जिसके पास नॉर्मल क्लीनिक चलाने का लाइसेंस हो, लेकिन वह अपने केबिन में बैठकर लोगों की ब्रेन सर्जरी करने लगे.
जेफ्री वॉल साल 2025 में ही अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे. रिटायरमेंट के बाद ट्रांसपोर्ट कनाडा की एक रूटीन डॉक्यूमेंट चेकिंग के दौरान उनके कागजातों में कुछ गड़बड़ी नजर आई. इसके बाद जनवरी 2026 में 'प्रोजेक्ट इकारस' नाम से एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई. जब पुलिस ने जेफ्री के घर पर छापा मारा, तो वहां से फर्जी लाइसेंस और मोहरें बरामद हुईं. यह भी पता चला कि पकड़े जाने के डर से जेफ्री ने पहले पुलिस में एक झूठी शिकायत भी दर्ज कराई थी कि उनके असली कागजात चोरी हो गए हैं. आखिरकार 1 जून 2026 को पुलिस ने उन्हें धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया.
इस घटना के बाद एयर कनाडा ने तुरंत बयान जारी कर सफाई दी. एयरलाइन का कहना है कि इस मामले से यात्रियों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हुआ था. एयर कनाडा के मुताबिक, उनके सभी पायलटों को हर 6 महीने में कड़े ट्रेनिंग सेशन से गुजरना पड़ता है और साल में एक बार सरकारी इंस्पेक्टर के सामने टेस्ट देना होता है. जेफ्री वॉल इन सभी प्रैक्टिकल टेस्ट में हमेशा पास होते रहे, इसलिए उनकी विमान उड़ाने की क्षमता पर कोई शक नहीं था. हालांकि, कागजी तौर पर उनके पास कैप्टन बनने का अधिकार नहीं था, जिसे एयरलाइन ने एक गंभीर सुरक्षा चूक माना है.