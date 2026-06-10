Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /नहीं था प्लेन का लाइसेंस, फिर भी इस पायलट ने उड़ाई 900 इंटरनेशनल फ्लाइट्स! 17 साल तक नहीं पकड़ पाया कोई

नहीं था प्लेन का लाइसेंस, फिर भी इस पायलट ने उड़ाई 900 इंटरनेशनल फ्लाइट्स! 17 साल तक नहीं पकड़ पाया कोई

एयर कनाडा के पूर्व पायलट जेफ्री वॉल को बिना सही लाइसेंस के 17 साल तक 900 से ज्यादा विमान उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. जानिए कैसे इस पायलट ने फर्जी कागजात के सहारे एयरलाइन को धोखा दिया.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 10, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:21 PM IST
नहीं था प्लेन का लाइसेंस, फिर भी इस पायलट ने उड़ाई 900 इंटरनेशनल फ्लाइट्स! 17 साल तक नहीं पकड़ पाया कोई

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जब हैदराबाद में गाड़ियां बन गईं नावें! जानिए तेलंगाना बारिश की तबाही की इनसाइड स्टोरी
Hyderabad8 min ago
2
Noida News9 min ago
3
Tahir Hussain Bail Plea9 min ago
4
Football10 min ago
5
Astro Tips12 min ago