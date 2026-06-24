Air France Business Class India: भारतीय ट्रैवल और लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर अनीशा दीक्षित के साथ इसके ठीक उलट हुआ. अनीशा ने मुंबई से पेरिस होते हुए लॉस एंजिल्स के लिए एयर फ्रांस का बिजनेस क्लास टिकट बुक किया था. शाकाहारी होने की वजह से उन्होंने पहले से ही वेज मील ऑर्डर कर रखा था, लेकिन फ्लाइट के अंदर जो हुआ, उसने उनके होश उड़ा दिए. 3.6 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी उन्हें खाने के लाले पड़ गए.
अनीशा दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो वीडियो शेयर करके इस पूरी घटना की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि मुंबई से पेरिस और फिर पेरिस से लॉस एंजिल्स की फ्लाइट के दौरान उन्हें खाने को लेकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. अनीशा शुद्ध शाकाहारी हैं और उन्होंने फ्लाइट उड़ने से पहले ही अपना वेज खाना प्री-ऑर्डर कर दिया था. लेकिन जैसे ही डिनर का समय आया, एयर फ्रांस के दावों की पोल खुल गई.
वेज की जगह परोस दिया केकड़ा
अनीशा ने बताया कि फ्लाइट में एयरहोस्टेस ने उन्हें वेज खाने की जगह सीधे केकड़े से बनी एक नॉन-वेज डिश थमा दी. जब अनीशा ने हैरान होकर पूछा कि क्या यह शाकाहारी खाना है, तब स्टाफ को अपनी गलती का अहसास हुआ. इसके बाद क्रू ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि फ्लाइट में उनका प्री-ऑर्डर किया हुआ वेज खाना मौजूद ही नहीं है.
'मुफ्त में भी कोई न खाए ऐसा खाना'
काफी मिन्नतें करने के बाद फ्लाइट स्टाफ ने अनीशा को एक वेजिटेबल कीश लाकर दिया. अनीशा के मुताबिक वह खाना इतना गंदा, गीला और बासी था कि उसे कोई मुफ्त में भी खाना पसंद नहीं करेगा. हालांकि, उनके मूड को ठीक करने के लिए बाद में फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें एक बेसिक सलाद और चॉकलेट मूस दिया. अनीशा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस पूरे सफर में वह चॉकलेट मूस ही सबसे अच्छी चीज थी.
केबिन क्रू के व्यवहार ने बचाई लाज
खाने में इतनी बड़ी गड़बड़ी के बावजूद अनीशा ने फ्लाइट के केबिन क्रू और स्टीवर्ड की तारीफ की. उन्होंने कहा कि स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा था. सफर के दौरान जब एक दूसरे पैसेंजर ने अपना वेज खाना खाने से मना कर दिया, तो स्टीवर्ड ने वह खाना अनीशा को दे दिया. अनीशा ने कहा कि उस वक्त वह इतनी भूखी थीं कि वह बस खाना मिलने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थीं. उन्होंने स्टाफ की सर्विस को 11 में से 10 नंबर दिए.
दूसरी फ्लाइट में भी वही धोखा
जब अनीशा पेरिस से लॉस एंजिल्स जाने वाली अपनी दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट में बैठीं, तो वहां का नजारा बदला हुआ था. वह फ्लाइट काफी साफ, नई और प्रीमियम लग रही थी. अनीशा को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहां भी खाने का ड्रामा खत्म नहीं हुआ. इस फ्लाइट में भी उनका प्री-ऑर्डर किया हुआ वेज खाना गायब था. क्रू ने जैसे-तैसे उनके लिए खाना अरेंज तो किया, लेकिन उसके साथ फिर से केकड़े वाली डिश रख दी. अनीशा का कहना है कि इतने महंगे टिकट के बाद भी खाना बिल्कुल भी बिजनेस क्लास लेवल का नहीं था.
अब बात करते हैं इस सफर के खर्च की. अनीशा ने बताया कि उन्होंने मुंबई से लॉस एंजिल्स के इस वन-वे बिजनेस क्लास टिकट के लिए 3,793 डॉलर यानी करीब 3.6 लाख रुपये चुकाए थे. इतने पैसे खर्च करने के बाद भी खराब खाना मिलने पर अनीशा ने तंज कसते हुए कहा कि एयर फ्रांस को उनके मिसिंग वेज मील के पैसे अलग से रिफंड करने चाहिए. हालांकि, उन्होंने सीट के कम्फर्ट को 9 और ओवरऑल सर्विस को 8.5 रेटिंग दी है.