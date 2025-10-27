Advertisement
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज

Air India News: दिल्ली-दुबई एयर इंडिया फ्लाइट में तिलचट्टा मिलने की घटना वायरल हो गई. क्रू मेंबर ने रिपोर्ट में लिखा, “कॉकरोच हेंग्ड अनटिल डेथ.” मजाकिया अंदाज में लिखी इस एंट्री ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और लोगों को खूब हंसी आई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 27, 2025, 07:11 PM IST
Viral News: दिल्ली से दुबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई. उड़ान के दौरान विमान के अंदर एक जिंदा तिलचट्टा दिखाई दिया, जिसे देखकर क्रू मेंबर ने तुरंत इसे कैबिन डिफेक्ट लॉगबुक में दर्ज कर लिया. लेकिन इस एंट्री में लिखा कि “कॉकरोच हेंग्ड अनटिल डेथ” यानी “तिलचट्टे को फांसी देकर मार दिया गया.” 24 अक्टूबर 2025 की यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर आने के बाद तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने इसे अब तक की सबसे मजेदार रिपोर्ट करार दिया.

 सोशल मीडिया पर छाया ‘कॉकरोच कांड’

एयर इंडिया की यह नोटबुक एंट्री जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने इसे ‘क्रिएटिव रिपोर्टिंग’ बताया, तो किसी ने कहा, “क्या तिलचट्टे को पूछताछ का मौका दिया गया था?” कई मीम्स और मजेदार जोक्स शेयर हुए. एक यूजर ने लिखा, “Air India हर बात का सबूत रखती है, ये हुई पारदर्शिता!” वहीं दूसरे ने कहा, “रिपोर्ट इतनी ड्रामेटिक है कि हॉलीवुड मूवी बन सकती है.”

मामूली रिपोर्ट बन गई वायरल सेंसेशन

दरअसल, इस तरह की एंट्रीज आमतौर पर विमान में तकनीकी खराबी या सफाई से जुड़ी शिकायतों के लिए की जाती हैं. लेकिन “हेंग्ड अनटिल डेथ” जैसे शब्दों ने इसे एक ड्रामा स्क्रिप्ट में बदल दिया. नेटिज़न्स का कहना है कि यह एक सामान्य सफाई रिपोर्ट थी, जिसे लिखने के अंदाज़ ने इंटरनेट सेंसेशन बना दिया. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि अब एयर इंडिया ‘साहित्यिक रिपोर्टिंग’ करने लगी है.

 सफाई को लेकर उठे सवाल

जहां एक तरफ यह घटना सोशल मीडिया पर मनोरंजन का विषय बन गई, वहीं कुछ यूजर्स ने एयर इंडिया की सफाई व्यवस्था और पेस्ट कंट्रोल पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में तिलचट्टा मिलना चिंता की बात है. इस बीच एयर इंडिया की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. हालांकि, यह घटना नेटिज़न्स के लिए 2025 की सबसे मजेदार एविएशन स्टोरी साबित हुई है.

