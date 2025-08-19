कम विजिबिलिटी, शानदार लैंडिंग! पायलट के हुनर ने जीता सबका दिल, लोगों ने किया शुक्रिया

Air India Pilot Safe Landing: सोशल मीडिया पर एक वीडियो लोगों के बीच काफी चर्चाओं में बना हुआ है, जहां एक पायलट लो विजिबिलिटी में सेफ लैंडिंग कराता है. एक पैसेंजर ने पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला तो लोग पायलट की जमकर तारीफ करने लगे.
Air India Pilot Safe Landing: पायलट का काम सिर्फ प्लेन उड़ाना नहीं होता, बल्कि हर मौसम और हर परिस्थिति में यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाना भी होता है. दरअसल हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने एक पायलट के टैलेंट और यात्रियों के दिल को छू लेने वाले रिएक्शन को दर्शाया है. यह वीडियो मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के एक विमान की लैंडिंग का है, जहां भारी बारिश और कम दृश्यता के बीच पायलट ने बेहद शानदार लैंडिंग कराई. फिलहाल लोग पायलट की काफी तारीफ कर रहे हैं और यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर लोगों के बीच वायरल हो रहा है.
पायलट ने कराई सेफ लैंडिंग
एयर इंडिया के एक विमान का संभवत: किसी पैसेंजर ने वीडियो बनाकर शेयर किया है. जहां यह वीडियो मुंबई का बताया जा रहा है. बता दें कि मुंबई में बारिश के चलते विजिबिलिटी कम हो गई थी. ऐसे में वीडियो में दिख रहा है कि जब फ्लाइट ऊंचाई पर है तो दृश्यता काफी कम है. हालांकि जब प्लेन धीरे-धीरे नीचे आ रहा है तो साफ दिखाई देने लगता है. ऐसे में कम विजिबिलिटी के बावजूद पायलट ने इतने सेफ्टी के साथ प्लेन को लैंड कराया कि यात्री भी पायलट की तारीफ करने लगे. वीडियो में दिख रहा है कि बाहर का मौसम कितना खराब है और रनवे मुश्किल से ही दिखाई दे रहा है.
लोगों ने की जमकर तारीफ
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को @jvidyasagar नाम के अकाउंट से एक्स पर शेयर किया गया है. जहां वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'भारी बारिश के बीच मुंबई हवाई अड्डे पर लैंडिंग. कम दृश्यता के बावजूद सुरक्षित लैंडिंग के लिए कैप्टन श्री नीरज सेठी को सलाम.' वहीं इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- पायलट सच में बहुत टैलेंटेड है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- ज्यादातर लैंडिंग ऑटो पायलट मोड में की जाती है. पायलट यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है और रनवे पर मानवीय हस्तक्षेप (Human interference) और गलतियों से बचा जा सके.