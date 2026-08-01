/मां के लिए कैप्टन बना बेटा! नौकरी पाते ही बादलों की सैर कराई, Air India से वायरल हुआ इमोशनल वीडियो

Air India Viral Video: इंटरनेट पर आए दिन कई खूबसूरत वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ कहानियां सीधे दिल को छू जाती हैं. हाल ही में दिल्ली के रहने वाले एयर इंडिया के पायलट तनिष अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने अपनी मां के प्रति अपने प्यार और अपने एक लंबे समय से देखे गए सपने को पूरा करने की कहानी दिखाई है. तनिष ने अपनी एविएशन करियर की शुरुआत के बाद पहली बार अपनी मां को उस फ्लाइट में सफर कराया जिसे वे खुद पायलट बनकर उड़ा रहे थे.
तनिष अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस यादगार पल की क्लिप शेयर की. वीडियो की शुरुआत तनिष के अपने पायलट यूनिफॉर्म को पहनने से होती है. अपनी ड्यूटी के लिए निकलने से पहले वे कैमरे के सामने इस उड़ान की खासियत बताते हैं. तनिष कहते हैं कि आज की यह फ्लाइट उनके लिए बेहद खास है क्योंकि जब से उन्होंने उड़ना शुरू किया है, यह पहला मौका है जब उनकी मां उस फ्लाइट में सफर कर रही हैं जिसे वे खुद ऑपरेट कर रहे हैं.
एयरपोर्ट का सफर और मां की खुशी
इसके बाद वीडियो में तनिष और उनकी मां को एक साथ कैब में एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है. सफर के दौरान जब तनिष अपनी मां से पूछते हैं कि उन्हें इस खास अनुभव को लेकर कैसा लग रहा है, तो मां मुस्कुराते हुए बेहद सादगी से जवाब देती हैं कि वे बहुत एक्साइटेड हैं. एयरपोर्ट पहुंचकर दोनों टर्मिनल से होते हुए बोर्डिंग गेट तक जाते हैं. फ्लाइट की तैयारियों के लिए तनिष को थोड़ा पहले जाना पड़ता है, इसलिए वे अपनी मां से विदा लेते हैं.
"सही और सुरक्षित उड़ान भरना"
विमान की ओर बढ़ने से पहले तनिष अपनी मां से पूछते हैं कि क्या वे टेकऑफ से पहले उनसे कुछ कहना चाहती हैं. इस पर उनकी मां बहुत ही प्यारा सा संदेश देती हैं और कहती हैं कि "उड़ान सही और सुरक्षित भरना." इस एक वाक्य ने वहां मौजूद हर इंसान का दिल जीत लिया. इस बेहद खास पल को याद करते हुए तनिष ने कहा कि उनकी मां ही वो इंसान हैं जिन्होंने बचपन में उनका हाथ थामकर उन्हें पहला कदम चलना सिखाया था. और सालों बाद आज उन्हें अपनी मां को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने का मौका मिला. तनिष ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि उनकी मां ने उन्हें चलना सिखाया था और आज उन्हें आसमान में उड़ाना, उनकी मां को हमेशा के लिए उनकी "फेवरेट पैसेंजर" बनाता है.
सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने के बाद से ही लोगों की प्रतिक्रियाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. एविएशन सेक्टर में काम करने वाले कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि अपने परिवार को अपनी ही फ्लाइट में सफर कराना किसी भी पायलट के लिए सबसे खूबसूरत अहसास होता है. कई अन्य माता-पिता ने भी इच्छा जताई कि काश एक दिन उनका बच्चा भी उन्हें इसी तरह आसमान की सैर कराए.