Advertisement
trendingNow13093717
Hindi Newsजरा हटकेViral Video: AirAsia की फ्लाइट में पैसेंजर ने उतारे कपड़े, केबिन क्रू से की मारपीट, फिर...

Viral Video: AirAsia की फ्लाइट में पैसेंजर ने उतारे कपड़े, केबिन क्रू से की मारपीट, फिर...

एयरएशिया की उड़ान में एक यात्री ने अंडरवियर में हंगामा मचाया, क्रू से झगड़ा किया और विमान का दरवाजा खोलने की मांग की. हालात बिगड़ने पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और रनवे पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video: AirAsia की फ्लाइट में पैसेंजर ने उतारे कपड़े, केबिन क्रू से की मारपीट, फिर...

कभी-कभी एक सामान्य सी उड़ान पल भर में हंगामे में बदल जाती है. यात्री अपनी सीट पर आराम से बैठे हों और तभी कोई ऐसा वाकया हो जाए कि सबकी सांसें थम जाएं. हाल ही में एक फ्लाइट में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब एक यात्री ने अचानक आपा खो दिया. उसने न सिर्फ अजीब हरकतें शुरू कर दीं, बल्कि फ्लाइट क्रू और बाकी यात्रियों को भी दहशत में डाल दिया. उड़ान के दौरान कपड़े उतारना, चिल्लाना, दरवाजा खोलने की मांग करना और फिर फिल्मी अंदाज में गिरफ्तारी यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग हैरान हैं कि आखिर आसमान में यह सब कैसे और क्यों हुआ.

 मिड-फ्लाइट यात्री का बेकाबू बर्ताव

यह घटना एक AirAsia फ्लाइट में हुई, जो उड़ान भरने से पहले ही देरी का शिकार थी. टेकऑफ के कुछ देर बाद ही एक रूसी भाषा बोलने वाला यात्री अचानक अजीब हरकतें करने लगा. उसने अपने ज्यादातर कपड़े उतार दिए और सिर्फ अंडरवियर में केबिन में घूमने लगा. वह सीटों पर चढ़ता, पीछे के हिस्से में जाता और बार-बार केबिन क्रू से उलझता नजर आया. यात्रियों के मुताबिक, वह जोर-जोर से चिल्ला रहा था और फ्लाइट अटेंडेंट्स से कह रहा था कि उसे छुआ न जाए. यही नहीं, वह बार-बार विमान का दरवाजा खोलने की मांग करता रहा, जिससे यात्रियों में डर का माहौल बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

दरवाजा खोलने की धमकी 

स्थिति तब और बिगड़ गई जब यात्री ने खुलेआम कहा कि वह विमान से कूद जाएगा. वीडियो में उसे कभी अंग्रेजी तो कभी रूसी भाषा में चिल्लाते हुए सुना गया. वह पूछता रहा कि “क्या वे चाहते हैं कि हम सब मर जाएं?” रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह बार-बार टॉयलेट में जाता-आता रहा और क्रू को लड़ाई की चुनौती भी देने लगा. यात्रियों ने बताया कि उसे शांत करने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ. हालात को देखते हुए पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया, ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके.

 

 इमरजेंसी लैंडिंग और रनवे पर गिरफ्तारी

विमान के उतरते ही ड्रामा खत्म नहीं हुआ. जैसे ही फ्लाइट रुकी, यात्री ने तुरंत दरवाजा खोलने की जिद की. सीढ़ियां लगने से पहले ही वह खुद ही विमान से बाहर कूद गया. सिर्फ अंडरवियर पहने हुए इस यात्री को गिरने से पैर में चोट भी आई, लेकिन वह भागने की कोशिश करता रहा. हालांकि, एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया. बताया जा रहा है कि उस पर भारी जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है. इस पूरे मामले पर एयरलाइन की ओर से अब तक कोई विस्तृत बयान नहीं आया है, लेकिन यह घटना उड़ान सुरक्षा को लेकर कई सवाल जरूर खड़े कर गई है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

AirAsia flightEmergency landingRussian-speaking passenger

Trending news

भाजपा जल्दी में क्यों है? पत्नी को डिप्टी CM बनाने के बाद अजित पवार के बेटे पर फैसला
Maharastra News
भाजपा जल्दी में क्यों है? पत्नी को डिप्टी CM बनाने के बाद अजित पवार के बेटे पर फैसला
स्टालिन ने फूंका चुनावी बिगुल, 234 सीटों पर DMK का 'तूफानी' अभियान आज से शुरू
Stalin
स्टालिन ने फूंका चुनावी बिगुल, 234 सीटों पर DMK का 'तूफानी' अभियान आज से शुरू
अभिनेता सायक चक्रवर्ती को मटन की जगह वेटर शेख नसीरुद्दीन ने परोसा गोमांस, मचा बवाल
cow meat
अभिनेता सायक चक्रवर्ती को मटन की जगह वेटर शेख नसीरुद्दीन ने परोसा गोमांस, मचा बवाल
मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
US-India Oil Trade
मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
Andhra pradesh news
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
pm modi punjab visit
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
ajit pawar death
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
Mamata Banerjee
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Navjot Kaur Sidhu Quits Congress
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: AI, रेयर-अर्थ... कैंसर की दवाइयां भी होंगी सस्ती, पढ़ें बजट की मुख्य बातें
budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: AI, रेयर-अर्थ... कैंसर की दवाइयां भी होंगी सस्ती, पढ़ें बजट की मुख्य बातें