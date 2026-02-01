Viral Video: AirAsia की फ्लाइट में पैसेंजर ने उतारे कपड़े, केबिन क्रू से की मारपीट, फिर...

कभी-कभी एक सामान्य सी उड़ान पल भर में हंगामे में बदल जाती है. यात्री अपनी सीट पर आराम से बैठे हों और तभी कोई ऐसा वाकया हो जाए कि सबकी सांसें थम जाएं. हाल ही में एक फ्लाइट में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब एक यात्री ने अचानक आपा खो दिया. उसने न सिर्फ अजीब हरकतें शुरू कर दीं, बल्कि फ्लाइट क्रू और बाकी यात्रियों को भी दहशत में डाल दिया. उड़ान के दौरान कपड़े उतारना, चिल्लाना, दरवाजा खोलने की मांग करना और फिर फिल्मी अंदाज में गिरफ्तारी यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग हैरान हैं कि आखिर आसमान में यह सब कैसे और क्यों हुआ.

मिड-फ्लाइट यात्री का बेकाबू बर्ताव

यह घटना एक AirAsia फ्लाइट में हुई, जो उड़ान भरने से पहले ही देरी का शिकार थी. टेकऑफ के कुछ देर बाद ही एक रूसी भाषा बोलने वाला यात्री अचानक अजीब हरकतें करने लगा. उसने अपने ज्यादातर कपड़े उतार दिए और सिर्फ अंडरवियर में केबिन में घूमने लगा. वह सीटों पर चढ़ता, पीछे के हिस्से में जाता और बार-बार केबिन क्रू से उलझता नजर आया. यात्रियों के मुताबिक, वह जोर-जोर से चिल्ला रहा था और फ्लाइट अटेंडेंट्स से कह रहा था कि उसे छुआ न जाए. यही नहीं, वह बार-बार विमान का दरवाजा खोलने की मांग करता रहा, जिससे यात्रियों में डर का माहौल बन गया.

दरवाजा खोलने की धमकी

स्थिति तब और बिगड़ गई जब यात्री ने खुलेआम कहा कि वह विमान से कूद जाएगा. वीडियो में उसे कभी अंग्रेजी तो कभी रूसी भाषा में चिल्लाते हुए सुना गया. वह पूछता रहा कि “क्या वे चाहते हैं कि हम सब मर जाएं?” रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह बार-बार टॉयलेट में जाता-आता रहा और क्रू को लड़ाई की चुनौती भी देने लगा. यात्रियों ने बताया कि उसे शांत करने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ. हालात को देखते हुए पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया, ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके.

इमरजेंसी लैंडिंग और रनवे पर गिरफ्तारी

विमान के उतरते ही ड्रामा खत्म नहीं हुआ. जैसे ही फ्लाइट रुकी, यात्री ने तुरंत दरवाजा खोलने की जिद की. सीढ़ियां लगने से पहले ही वह खुद ही विमान से बाहर कूद गया. सिर्फ अंडरवियर पहने हुए इस यात्री को गिरने से पैर में चोट भी आई, लेकिन वह भागने की कोशिश करता रहा. हालांकि, एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया. बताया जा रहा है कि उस पर भारी जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है. इस पूरे मामले पर एयरलाइन की ओर से अब तक कोई विस्तृत बयान नहीं आया है, लेकिन यह घटना उड़ान सुरक्षा को लेकर कई सवाल जरूर खड़े कर गई है.