'ये होटल नहीं, किसी का घर है...' 1 करोड़ के Airbnb फ्लैट की हालत देख भड़की मालकिन, वीडियो वायरल

महिला इंस्टाग्राम पर @twokeystogether नाम से अपना अकाउंट चलाती हैं, जहां वह होमस्टे और रेंटल बिजनेस से जुड़े अनुभव शेयर करती रहती हैं. उन्होंने जो वीडियो शेयर किया, उसमें उनका प्रीमियम अपार्टमेंट पूरी तरह अस्त-व्यस्त दिखाई दे रहा है. डाइनिंग टेबल पर खाने के बचे हुए डिब्बे पड़े थे. फर्श पर खाली बोतलें और डिस्पोजेबल कप बिखरे हुए थे. बालकनी तक में कचरा फैला हुआ था. बेडरूम में बिस्तर पूरी तरह बिखरा था और आसपास भी गंदगी नजर आ रही थी. महिला का कहना है कि मेहमानों के जाने के बाद यह सब देखकर उन्हें काफी निराशा हुई.