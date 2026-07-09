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'ये होटल नहीं, किसी का घर है...' 1 करोड़ के Airbnb फ्लैट की हालत देख भड़की मालकिन, वीडियो वायरल

छुट्टियां बिताने आए मेहमान तो चले गए, लेकिन पीछे ऐसा नजारा छोड़ गए कि फ्लैट की मालकिन का गुस्सा फूट पड़ा. 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाले Airbnb अपार्टमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. कमरे में बिखरा कचरा, खाने के डिब्बे, खाली बोतलें और गंदगी देखकर इंटरनेट पर नई बहस शुरू हो गई है कि किराए पर रुकने वाले लोगों की जिम्मेदारी आखिर कहां तक होती है?

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 09, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:50 PM IST
'ये होटल नहीं, किसी का घर है...' 1 करोड़ के Airbnb फ्लैट की हालत देख भड़की मालकिन, वीडियो वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@twokeystogether

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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