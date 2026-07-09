'ये होटल नहीं, किसी का घर है...' 1 करोड़ के Airbnb फ्लैट की हालत देख भड़की मालकिन, वीडियो वायरल

अगर आप अपनी यात्रा के समय कभी होटल या Airbnb में रुकते हैं, तो क्या कमरे से निकलते समय उसे व्यवस्थित छोड़कर जाते हैं, या फिर सोचते हैं कि सफाई करना स्टाफ का काम है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इसी सवाल को लेकर लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है.
वीडियो एक ऐसी महिला ने शेयर किया है, जो अपना लग्जरी अपार्टमेंट Airbnb के जरिए किराए पर देती हैं. उनका कहना है कि हाल ही में कुछ मेहमान फ्लैट छोड़कर गए, लेकिन जाते-जाते घर की हालत ऐसी कर गए कि उसे देखकर वह हैरान रह गईं. अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर अपनी राय दे रहे हैं.
महिला इंस्टाग्राम पर @twokeystogether नाम से अपना अकाउंट चलाती हैं, जहां वह होमस्टे और रेंटल बिजनेस से जुड़े अनुभव शेयर करती रहती हैं. उन्होंने जो वीडियो शेयर किया, उसमें उनका प्रीमियम अपार्टमेंट पूरी तरह अस्त-व्यस्त दिखाई दे रहा है. डाइनिंग टेबल पर खाने के बचे हुए डिब्बे पड़े थे. फर्श पर खाली बोतलें और डिस्पोजेबल कप बिखरे हुए थे. बालकनी तक में कचरा फैला हुआ था. बेडरूम में बिस्तर पूरी तरह बिखरा था और आसपास भी गंदगी नजर आ रही थी. महिला का कहना है कि मेहमानों के जाने के बाद यह सब देखकर उन्हें काफी निराशा हुई.
वीडियो के साथ उन्होंने लंबा संदेश भी लिखा. उन्होंने कहा कि लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि Airbnb किसी बड़े होटल की तरह नहीं होता, बल्कि किसी का पर्सनल घर होता है. उनका कहना था कि छोटे होमस्टे चलाने वालों के पास बड़ी होटल चेन जैसी बड़ी हाउसकीपिंग टीम नहीं होती. ऐसे में अगर मेहमान बहुत ज्यादा गंदगी छोड़कर जाते हैं, तो उसकी सफाई में अतिरिक्त समय, मेहनत और पैसा खर्च होता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि किराए के घर में उसी तरह रहें, जैसे अपने घर में रहते हैं.
महिला ने अपने पोस्ट में लिखा कि सफाई करने वाले लोग मशीन नहीं होते. उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह सोच लेते हैं कि उन्होंने पैसे दिए हैं, इसलिए कमरे को किसी भी हालत में छोड़ सकते हैं. लेकिन यह सोच गलत है. उनका कहना था कि अगर हर मेहमान थोड़ा ध्यान रखे, तो सफाई करने वालों का काम भी आसान हो सकता है. उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर कोई मेहमान जरूरत से ज्यादा गंदगी फैलाता है, तो भविष्य में उससे एक्स्ट्रा क्लीनिंग चार्ज लिया जा सकता है.
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की अलग-अलग राय सामने आने लगी. कुछ लोगों ने महिला का समर्थन किया, जबकि कुछ ने कहा कि अगर कोई नुकसान नहीं हुआ, तो सिर्फ गंदगी छोड़ना बड़ी बात नहीं है. एक यूजर ने लिखा कि जब लोग किराया देकर घर लेते हैं, तो वे उसका इस्तेमाल अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे. उसके मुताबिक, पार्टी करने के बाद थोड़ा कचरा रह जाना सामान्य बात है.
इस टिप्पणी पर फ्लैट की मालकिन ने भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यही सोच सबसे बड़ी समस्या है. उनका कहना था कि पार्टी करने का मतलब यह नहीं होता कि पूरा घर कूड़ाघर बना दिया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मेहमान जरूरत से ज्यादा लापरवाही दिखाते हैं और बाद में सारी जिम्मेदारी होस्ट पर छोड़ देते हैं.
बहस के दौरान कई लोगों ने होटल और Airbnb की तुलना भी की. कुछ यूजर्स का कहना था कि होटल में भी लोग कमरा गंदा छोड़कर जाते हैं. इस पर दूसरे लोगों ने जवाब दिया कि होटल का स्टाफ भी इंसान ही होता है. उन्हें भी घंटों मेहनत करके कमरे साफ करने पड़ते हैं. इसलिए चाहे होटल हो या Airbnb, मेहमानों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए.
बहस के दौरान कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि Airbnb होस्ट को सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना चाहिए. उनका कहना था कि अगर मेहमान घर को सही हालत में छोड़कर जाएं, तो पैसा वापस कर दिया जाए. लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा गंदगी या नुकसान हो, तो उसी रकम से सफाई का खर्च निकाला जा सकता है. कई लोगों ने इस सुझाव को व्यावहारिक बताया.
पिछले कुछ सालों में Airbnb जैसे प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. दुनियाभर में लाखों लोग अपने घर या अपार्टमेंट किराए पर देकर कमाई कर रहे हैं. लेकिन इसके साथ कई नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं. कई बार मेहमान घर का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ मामलों में होस्ट को नुकसान भी उठाना पड़ता है. इसी वजह से कई लोग अब पहले से ज्यादा सख्त नियम लागू कर रहे हैं.
यह वीडियो सिर्फ गंदे कमरे की वजह से वायरल नहीं हुआ. असल में इसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी और की संपत्ति का इस्तेमाल करते समय हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए. क्या सिर्फ किराया देने से सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, या फिर जाते समय घर को सम्मान के साथ छोड़ना भी मेहमान का फर्ज है? यही सवाल अब इंटरनेट पर बड़ी बहस का विषय बन गया है.
यह मामला सिर्फ एक Airbnb फ्लैट का नहीं है, बल्कि जिम्मेदार व्यवहार का भी है. चाहे होटल हो, होमस्टे हो या किसी दोस्त का घर, किसी भी जगह को उसी सम्मान के साथ छोड़ना चाहिए, जैसा हम अपने घर के लिए चाहते हैं. आखिर सफाई करने वाला हर व्यक्ति इंसान है और किसी की मेहनत को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. शायद यही वजह है कि इस वीडियो ने लोगों को सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और नागरिक शिष्टाचार पर भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया.
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