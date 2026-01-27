Airplane Facts: आसमान में उड़ते प्लेन के सभी इंजन फेल हो जाएं तो क्या होगा? जानिए 'खौफनाक' सवाल का जवाब!

Airplane Facts: क्या विमान सिर्फ एक इंजन के सहारे लंबी दूरी तय कर सकता है? नेवादा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और पूर्व पायलट डेनियल बब के अनुसार, कमर्शियल विमानों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे सिर्फ एक इंजन के सहारे भी आसानी से उड़ सकते हैं और सुरक्षित लैंडिंग कर सकते हैं. दरअसल, उड़ान भरने के दौरान विमान को सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, लेकिन एक बार जब विमान अपनी क्रूजिंग ऊंचाई (हवा में स्थिर गति) पर पहुंच जाता है, तो उसे उड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है.

यदि बीच हवा में एक इंजन काम करना बंद कर दे, तो दूसरा इंजन इतना शक्तिशाली होता है कि वह विमान को अगले सुरक्षित हवाई अड्डे तक ले जा सके. पायलटों को इस स्थिति के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है.

उड़ते जहाज के सभी इंजन फेल हो जाएं तो क्या?

यह कल्पना करना किसी बुरे सपने जैसा लग सकता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि इंजन फेल होने का मतलब यह नहीं है कि विमान पत्थर की तरह आसमान से गिर जाएगा. डेनियल बब समझाते हैं कि विमान 'ग्लाइड' (हवा में तैरना) करने की क्षमता रखते हैं. जिस तरह एक कागज का विमान या पैराग्लाइडर बिना किसी मोटर के हवा में तैरता है, ठीक वैसे ही बड़े कमर्शियल जहाज भी बिना इंजन के मीलों का सफर तय कर सकते हैं. एक औसत ऊंचाई पर उड़ रहा विमान बिना इंजन के भी लगभग 20 से 30 मिनट तक हवा में रह सकता है, जिससे पायलट को सुरक्षित स्थान खोजने का पर्याप्त समय मिल जाता है.

आपातकालीन लैंडिंग के लिए पर्याप्त समय होता है?

जब कोई विमान अपनी अधिकतम ऊंचाई (Cruising Altitude) पर होता है और इंजन बंद हो जाते हैं, तो पायलटों के पास स्थिति को संभालने के लिए काफी समय होता है. विमान तुरंत नीचे नहीं गिरता, बल्कि वह धीरे-धीरे नीचे की ओर आता है. इस प्रक्रिया के दौरान पायलट विमान के कंट्रोल का उपयोग करके उसे किसी नजदीकी रनवे या समतल जगह की ओर मोड़ सकते हैं. इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पायलटों ने इंजन फेल होने के बावजूद विमान को सफलतापूर्वक ग्लाइड करके सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई है.

हवाई सफर के दौरान डरना कितना जायज?

विमानन इतिहास और तकनीक यह साबित करती है कि हवाई सफर यातायात के सबसे सुरक्षित साधनों में से एक है. सुरक्षा प्रणालियां अब इतनी उन्नत हो चुकी हैं कि किसी भी यांत्रिक खराबी (Mechanical Failure) के लिए हमेशा एक 'बैकअप' तैयार रहता है. अगली बार जब आप खिड़की से बाहर चमकती बिजली या आसमान को देखें, तो याद रखें कि जिस विमान में आप बैठे हैं, वह हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.